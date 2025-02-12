12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Бромвич» и «Блэкберн». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Блэкберн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Дрозды» пытаются закрепиться в первой шестерке. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Бромвич» на 3 очка опережает 7 позицию. А вот отличилась команда лишь 41 забитым мячом при 28 пропущенных.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Дрозды» одолели «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

А вот до того команда досадным образом уступила «Плимуту» (1:2). При этом поединок с «Портсмутом» завершился уверенной викторией (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вест Бромвич» забил 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джош Маджа — травмирован. Кайл Бартли — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дрозды» сильны, но крайне нестабильны. Команда привычно чередует успешные поединки с провальными.

Матчи с «Блэкберном» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Вест Бромвич» победил 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Дрозды» уже полтора года не проигрывают «бродягам».

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Бродяги» привычно бьются за стыки. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Блэкберн» слабовато атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили «Вулверхэмптону» (0:2).

До того команда потерпела коллизию от КПР (1:2). А вот поединок с «Престоном» завершился натужной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Блэкберн» добыл всего одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Юки Охаши, Харри Пикеринг, Сондре Тронстед — травмированы.

Состояние команды: «Бродяги» проводят весьма блеклый отрезок. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

При этом «Блэкберн» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и отрыв от 7 позиции лишь минимальный, плюс у идущих следом «мидлов» имеется матч в запасе.

«Бродяги» в нынешнем сезоне имеют заметные проблемы с реализацией. Да и лазарет команды все никак не может опустеть.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бродяги» постараются сдержать атаки «дроздов», не забывая про контратаки.

Статистика для ставок

«Блэкберн» уступил в 2 своих последних поединках

«Вест Бромвич» в среднем пропускает реже гола за матч

«Бродяги» в среднем пропускают ровно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: Обе команды пытаются удержаться в зоне стыков, и явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

«Вест Бромвич» и «Блэкберн» нынче крайне нестабильны, однако способны прибавить в плане реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50