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    «Вест Бромвич» и «Блэкберн» будут забивать

    «Вест Бромвич» — «Блэкберн». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 12 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Блэкберн»
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    «Блэкберн»
    12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Бромвич» и «Блэкберн». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Блэкберн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2025 года

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:00 Блэкберн Роверс

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Дрозды» пытаются закрепиться в первой шестерке. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вест Бромвич» на 3 очка опережает 7 позицию. А вот отличилась команда лишь 41 забитым мячом при 28 пропущенных.

    Вест Бромвич — Блэкберн Роверс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Дрозды» одолели «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

    А вот до того команда досадным образом уступила «Плимуту» (1:2). При этом поединок с «Портсмутом» завершился уверенной викторией (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вест Бромвич» забил 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джош Маджа — травмирован. Кайл Бартли — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дрозды» сильны, но крайне нестабильны. Команда привычно чередует успешные поединки с провальными.

    Матчи с «Блэкберном» для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Вест Бромвич» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Дрозды» уже полтора года не проигрывают «бродягам».

    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Бродяги» привычно бьются за стыки. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Блэкберн» слабовато атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили «Вулверхэмптону» (0:2).

    До того команда потерпела коллизию от КПР (1:2). А вот поединок с «Престоном» завершился натужной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Блэкберн» добыл всего одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Юки Охаши, Харри Пикеринг, Сондре Тронстед — травмированы.

    Состояние команды: «Бродяги» проводят весьма блеклый отрезок. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Блэкберн» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и отрыв от 7 позиции лишь минимальный, плюс у идущих следом «мидлов» имеется матч в запасе.

    «Бродяги» в нынешнем сезоне имеют заметные проблемы с реализацией. Да и лазарет команды все никак не может опустеть.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бродяги» постараются сдержать атаки «дроздов», не забывая про контратаки.

    Статистика для ставок

    • «Блэкберн» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Вест Бромвич» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Бродяги» в среднем пропускают ровно гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: Обе команды пытаются удержаться в зоне стыков, и явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    «Вест Бромвич» и «Блэкберн» нынче крайне нестабильны, однако способны прибавить в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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