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    Казанцы начнут без раскачки

    «Рубин» — «Нефтчи» Фергана. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Нефтчи» Фергана
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    «Рубин»
    9 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Рубин» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Нефтчи» Фергана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Рубин» на 9 очков отстают от топ-5. А вот забила команда всего 25 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Казанцы в контрольной встрече подписали мировую с «Сурханом» (2:2).

    При этом «Рубин» до того уверенно переиграл «Торпедо» (2:0). А вот немногим ранее команда минимально одолела «Стругу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Казанцы в межсезонье смотрятся выгодно. В 3 спаррингах команда победила 2 раза при одном паритете.

    При этом «Рубин» не проигрывает с конца ноября. Плюс команда Рашида Рахимова вполне способна прибавить в плане реализации.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда Рахимова банально сильнее ферганцев.

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: Ферганцы минувший чемпионат Узбекистана провели продуктивно. Команда финишировала на 5 месте.

    Причем «Нефтчи» Фергана в 26 поединках своего чемпионата настрелял 32 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Ферганцы расписали мировую с «Силексом» (2:2).

    При этом до того команда не смогла одолеть «Херманнштадт» (0:0). Зато ташкентский «Локомотив» был обыгран (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Узбеки в контрольных матчах пока не преуспевают. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.

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    Причем «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в атаке узбеки вполне способны значительно прибавить.

    Ферганцы уж точно не боятся команду Рахимова. Да и не проигрывают «нефтяники» уже практически полгода.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Узбеки явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Нефтчи» Фергана не проигрывал уже почти полгода

    • «Рубин» в 3 спаррингах победил дважды при одной ничьей

    • Узбеки подписали мировые в обоих своих контрольных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 4.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.74.

    Прогноз: Команда Рахимова явно сильнее соперника, к тому же в спаррингах выглядит монолитно.

    «Рубин» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.07

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    «Рубин» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. Казанцы начнут без раскачки
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