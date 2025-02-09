9 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Рубин» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Нефтчи» Фергана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Рубин» на 9 очков отстают от топ-5. А вот забила команда всего 25 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Казанцы в контрольной встрече подписали мировую с «Сурханом» (2:2).

При этом «Рубин» до того уверенно переиграл «Торпедо» (2:0). А вот немногим ранее команда минимально одолела «Стругу».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Казанцы в межсезонье смотрятся выгодно. В 3 спаррингах команда победила 2 раза при одном паритете.

При этом «Рубин» не проигрывает с конца ноября. Плюс команда Рашида Рахимова вполне способна прибавить в плане реализации.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда Рахимова банально сильнее ферганцев.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: Ферганцы минувший чемпионат Узбекистана провели продуктивно. Команда финишировала на 5 месте.

Причем «Нефтчи» Фергана в 26 поединках своего чемпионата настрелял 32 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Ферганцы расписали мировую с «Силексом» (2:2).

При этом до того команда не смогла одолеть «Херманнштадт» (0:0). Зато ташкентский «Локомотив» был обыгран (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Узбеки в контрольных матчах пока не преуспевают. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.

Причем «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в атаке узбеки вполне способны значительно прибавить.

Ферганцы уж точно не боятся команду Рахимова. Да и не проигрывают «нефтяники» уже практически полгода.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Узбеки явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Нефтчи» Фергана не проигрывал уже почти полгода

«Рубин» в 3 спаррингах победил дважды при одной ничьей

Узбеки подписали мировые в обоих своих контрольных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 4.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.74.

Прогноз: Команда Рахимова явно сильнее соперника, к тому же в спаррингах выглядит монолитно.

«Рубин» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.07