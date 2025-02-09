«Рубин»
Турнирное положение: Казанцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Рубин» на 9 очков отстают от топ-5. А вот забила команда всего 25 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Казанцы в контрольной встрече подписали мировую с «Сурханом» (2:2).
При этом «Рубин» до того уверенно переиграл «Торпедо» (2:0). А вот немногим ранее команда минимально одолела «Стругу».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Казанцы в межсезонье смотрятся выгодно. В 3 спаррингах команда победила 2 раза при одном паритете.
При этом «Рубин» не проигрывает с конца ноября. Плюс команда Рашида Рахимова вполне способна прибавить в плане реализации.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда Рахимова банально сильнее ферганцев.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: Ферганцы минувший чемпионат Узбекистана провели продуктивно. Команда финишировала на 5 месте.
Причем «Нефтчи» Фергана в 26 поединках своего чемпионата настрелял 32 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Ферганцы расписали мировую с «Силексом» (2:2).
При этом до того команда не смогла одолеть «Херманнштадт» (0:0). Зато ташкентский «Локомотив» был обыгран (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Узбеки в контрольных матчах пока не преуспевают. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.
Причем «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в атаке узбеки вполне способны значительно прибавить.
Ферганцы уж точно не боятся команду Рахимова. Да и не проигрывают «нефтяники» уже практически полгода.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Узбеки явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Нефтчи» Фергана не проигрывал уже почти полгода
- «Рубин» в 3 спаррингах победил дважды при одной ничьей
- Узбеки подписали мировые в обоих своих контрольных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 4.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.74.
- 2.05Реал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.20Лейтон Ориент — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 15:15
- 1.82Эмполи — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Команда Рахимова явно сильнее соперника, к тому же в спаррингах выглядит монолитно.
«Рубин» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.07