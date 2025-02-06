В матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Таавун» на своем поле примет «Аль-Иттихад». Поединок состоится 6 февраля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Таавун»

Турнирное положение: Команда из города Бурайда плотно засела в середине турнирной таблицы, имея в своем активе 24 очка.

«Аль-Таавун» в текущем чемпионате по шесть раз побеждал, уступал и играл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 18:16.

Последние матчи: В двух своих предыдущих поединках «желто-синие» поочередно по 0:0 сыграли на выезде с «Аль-Фейха» и с «Аль-Оруба» на своем поле, а перед этим уступили «Аль-Рияду» со счетом 0:1 в гостевой встрече.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Таавун» не может победить вот уже на протяжении четырех поединков кряду. За это время коллектив потерпел одно фиаско и трижды расписывал мировые. Причем за все данные матчи команда удосужилась забить лишь один гол, но и пропустила немного — всего два мяча. Выиграть же коллектив смог только один поединок из семи предыдущих во всех турнирах при трех фиаско и трех ничьих.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: Клуб из города Джидда с 46 набранными пунктами делит первую строку с «Аль-Хилялем» и на восемь баллов опережает третий «Аль-Наср».

«Аль-Иттихад» выиграл 15 матчей из 18 проведенных, расписал одну мировую и дважды уступил, разница мячей составляет 44:17.

Последние матчи: «Черно-желтые» в прошлом туре чемпионата страны в родных стенах смогли перестрелять «Аль-Холуд», победив со счетом 4:3. А перед этим они потерпели гостевое фиаско от «Дамака» со счетом 1:2 и с таким же результатом дома победили «Аль-Шабаб».

Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» проводит сильный сезон и уступил только раз за предыдущие свои 18 игр с учетом всех турниров, проиграв в позапрошлом поединке в гостевой игре чемпионата «Дамаку» 1:2. В других же встречах данного отрезка коллектив еще дважды расписывал мировые по итогам основного времени и отпраздновал 15 викторий, девять из которых были с разницей в два и более мячей. И отметим тот факт, что «Аль-Иттихад» неизменно пропускает вот уже н протяжении восьми игр подряд.

Статистика для ставок

«Аль-Таавун» дома в чемпионате не побеждает на протяжении четыре последних игр, дважды уступив за это время

«Аль-Иттихад» в гостях в текущем чемпионате добился пяти выигрышей, раз сыграл вничью и дважды терпел фиаско

В первом круге «Аль-Иттихад» дома победил предстоящего оппонента со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Иттихада» — 1.64, победа «Аль-Таавун» — 5.10, ничья — 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.92 соответственно.

Прогноз: Учитывая то, как ненадежно «Аль-Иттихад» играет в обороне в последнее время, то рискнем поставить здесь на обмен забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.86.

Прогноз: Однако также прогнозируем, что это не помешает Бензема и компании пополнить свою копилку тремя баллами.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» с форой (-1) за 2.04.