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    «Аль-Иттихад» привезет три очка из Бурайда

    «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 6 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»
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    Карим Бензема
    В матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Таавун» на своем поле примет «Аль-Иттихад». Поединок состоится 6 февраля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 06 Февраля 2025 года

    Аль-Таавун

  • Бурайда
    •  Аль-Таавун 20:00 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
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    «Аль-Таавун»

    Турнирное положение: Команда из города Бурайда плотно засела в середине турнирной таблицы, имея в своем активе 24 очка.

    «Аль-Таавун» в текущем чемпионате по шесть раз побеждал, уступал и играл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 18:16.

    Последние матчи: В двух своих предыдущих поединках «желто-синие» поочередно по 0:0 сыграли на выезде с «Аль-Фейха» и с «Аль-Оруба» на своем поле, а перед этим уступили «Аль-Рияду» со счетом 0:1 в гостевой встрече.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Таавун» не может победить вот уже на протяжении четырех поединков кряду. За это время коллектив потерпел одно фиаско и трижды расписывал мировые. Причем за все данные матчи команда удосужилась забить лишь один гол, но и пропустила немного — всего два мяча. Выиграть же коллектив смог только один поединок из семи предыдущих во всех турнирах при трех фиаско и трех ничьих.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: Клуб из города Джидда с 46 набранными пунктами делит первую строку с «Аль-Хилялем» и на восемь баллов опережает третий «Аль-Наср».

    «Аль-Иттихад» выиграл 15 матчей из 18 проведенных, расписал одну мировую и дважды уступил, разница мячей составляет 44:17.

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    • Последние матчи: «Черно-желтые» в прошлом туре чемпионата страны в родных стенах смогли перестрелять «Аль-Холуд», победив со счетом 4:3. А перед этим они потерпели гостевое фиаско от «Дамака» со счетом 1:2 и с таким же результатом дома победили «Аль-Шабаб».

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

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    Состояние команды: «Аль-Иттихад» проводит сильный сезон и уступил только раз за предыдущие свои 18 игр с учетом всех турниров, проиграв в позапрошлом поединке в гостевой игре чемпионата «Дамаку» 1:2. В других же встречах данного отрезка коллектив еще дважды расписывал мировые по итогам основного времени и отпраздновал 15 викторий, девять из которых были с разницей в два и более мячей. И отметим тот факт, что «Аль-Иттихад» неизменно пропускает вот уже н протяжении восьми игр подряд.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Таавун» дома в чемпионате не побеждает на протяжении четыре последних игр, дважды уступив за это время

    • «Аль-Иттихад» в гостях в текущем чемпионате добился пяти выигрышей, раз сыграл вничью и дважды терпел фиаско

    • В первом круге «Аль-Иттихад» дома победил предстоящего оппонента со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Иттихада» — 1.64, победа «Аль-Таавун» — 5.10, ничья — 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: Учитывая то, как ненадежно «Аль-Иттихад» играет в обороне в последнее время, то рискнем поставить здесь на обмен забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.86.

    Прогноз: Однако также прогнозируем, что это не помешает Бензема и компании пополнить свою копилку тремя баллами.

    Ставка: победа «Аль-Иттихада» с форой (-1) за 2.04.

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    «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 06.02.2025. Прогнозы на футбол. «Аль-Иттихад» привезет три очка из Бурайда
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