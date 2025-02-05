Стад Бриошен
Ницца
«Бриёшен»
Турнирное положение: «Бриёшен» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Пемполь» и дома «Сен-Мало», «Гавр» и «Аннеси».
Команда занимает пятую позицию в четвертом по рангу дивизионе страны с отставанием в 11 очков от лидера «Сен-Мало», а также на восемь баллов опережает потенциальное место понижения в классе — 13-е.
Стад Бриошен — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура четвертого дивизиона страны клуб в чужих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Авраншем» (1:1).
Перед этим в 16-м туре чемпионата коллектив уже набрал максимум баллов, когда опять-таки на выездном поле одержал победу над «Сен-Мало» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Бриёшен» ни разу не проиграл при семи победах и трех ничьих.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле, тем не менее, его грядущий соперник явно превосходит их в классе, так что они откровенно мизерные.
Стан Янно — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца», в отличие от соперника, пока прошла только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Корт» по пенальти и «Бастию».
Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает пятую позицию в зоне еврокубков с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерял очки, сыграв вничью с «Тулузой» (1:1).
Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги Европы коллектив в домашних стенах снова-таки довольствовался одним баллом, сыграв вничью с «Будё-Глимт» с аналогичным счетом 1:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» выиграла лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на выезде, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, они все же высоки.
Два гола команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Бриёшена» забивали обе команды
- в 10-ти последних матчах «Бриёшен» не проиграл
- в четырех последних матчах «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.85.
Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
- 2.85Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Ле Ман — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:10
- 2.10Леганес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из шести последних матчей «Бриёшена».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из шести последних матчей «Бриёшена».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55