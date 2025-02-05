В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Бриёшен» на своем поле примет «Ниццу». Поединок пройдет 5 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бриёшен» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бриёшен»

Турнирное положение: «Бриёшен» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Пемполь» и дома «Сен-Мало», «Гавр» и «Аннеси».

Команда занимает пятую позицию в четвертом по рангу дивизионе страны с отставанием в 11 очков от лидера «Сен-Мало», а также на восемь баллов опережает потенциальное место понижения в классе — 13-е.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура четвертого дивизиона страны клуб в чужих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Авраншем» (1:1).

Перед этим в 16-м туре чемпионата коллектив уже набрал максимум баллов, когда опять-таки на выездном поле одержал победу над «Сен-Мало» с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Бриёшен» ни разу не проиграл при семи победах и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле, тем не менее, его грядущий соперник явно превосходит их в классе, так что они откровенно мизерные.

Стан Янно — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца», в отличие от соперника, пока прошла только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Корт» по пенальти и «Бастию».

Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает пятую позицию в зоне еврокубков с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерял очки, сыграв вничью с «Тулузой» (1:1).

Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги Европы коллектив в домашних стенах снова-таки довольствовался одним баллом, сыграв вничью с «Будё-Глимт» с аналогичным счетом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» выиграла лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на выезде, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, они все же высоки.

Два гола команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Бриёшена» забивали обе команды

в 10-ти последних матчах «Бриёшен» не проиграл

в четырех последних матчах «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.85.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.