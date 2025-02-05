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    Поможет ли Кубок Франции вернуться к победам «Ницце»?

    «Бриёшен» — «Ницца». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 5 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бриёшен» — «Ницца»
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    Мохамед Абдельмонем («Ницца»)
    В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Бриёшен» на своем поле примет «Ниццу». Поединок пройдет 5 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бриёшен» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 05 Февраля 2025 года

    Стад Бриошен

  • Франция. Кубок
    •  Стад Бриошен 22:45 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
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    «Бриёшен»

    Турнирное положение: «Бриёшен» уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Пемполь» и дома «Сен-Мало», «Гавр» и «Аннеси».

    Команда занимает пятую позицию в четвертом по рангу дивизионе страны с отставанием в 11 очков от лидера «Сен-Мало», а также на восемь баллов опережает потенциальное место понижения в классе — 13-е.

    Стад Бриошен — Ницца: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура четвертого дивизиона страны клуб в чужих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Авраншем» (1:1).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата коллектив уже набрал максимум баллов, когда опять-таки на выездном поле одержал победу над «Сен-Мало» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Бриёшен» ни разу не проиграл при семи победах и трех ничьих.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле, тем не менее, его грядущий соперник явно превосходит их в классе, так что они откровенно мизерные.

    Стан Янно — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца», в отличие от соперника, пока прошла только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Корт» по пенальти и «Бастию».

    Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает пятую позицию в зоне еврокубков с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерял очки, сыграв вничью с «Тулузой» (1:1).

    Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги Европы коллектив в домашних стенах снова-таки довольствовался одним баллом, сыграв вничью с «Будё-Глимт» с аналогичным счетом 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» выиграла лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

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    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на выезде, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, они все же высоки.

    Два гола команды в Кубке Франции текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Бриёшена» забивали обе команды

    • в 10-ти последних матчах «Бриёшен» не проиграл

    • в четырех последних матчах «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.85.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.


    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.60, победа «Бриёшена» — в 8.14. При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из шести последних матчей «Бриёшена».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55

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