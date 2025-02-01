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    «Спартак» не заметит астанинцев

    «Спартак» — «Астана». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 1 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Астана»
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    Манфред Угальде
    1 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Спартак» на 2 очка отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забили москвичи 36 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. «Красно-белые» в контрольной встрече одолели «Краснодар» (3:2).

    При этом «Спартак» до того не смог переиграть «Черноморец» Нв (3:3). А вот немногим ранее команда учинила разгром «Пари НН» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 13 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» проводят весьма продуктивный цикл. Подопечные Деяна Станковича до последней ничьей выиграли дважды кряду, и явно намерены вернуться на победный путь.

    При этом «Спартак» традиционно удачно противостоит «Астане». Из трех очных поединков москвичи победили 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Манфред Угальде и его партнеры не должны испытать проблем с казахами.

    «Астана»

    Турнирное положение: Астанинцы минувший сезон провели не столь успешно. Прошедший чемпионат Казахстана команда завершила на 2 месте.

    Причем «Астана» в 24 поединках своего чемпионата настреляла 39 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего 19 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Астана» расписала мировую с АПОЭЛом (1:1).

    При этом до того команда потерпела поражение от «Челси» (1:3). А вот с «Виторией Гимарайнш» она подписала мировую (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астана» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Астанинцы не побеждали в 3 своих последних матчах. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.

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    Причем «Астана» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и более статусных оппонентов команда не боится!

    Казахи только начинают серию контрольных поединков. Так что до оптимальных кондиций команде еще очень и очень далеко.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Астанинцы намерены дать бой столь сильному оппоненту.

    Статистика для ставок

    • Астанинцы не могут победить 3 матча кряду

    • «Спартак» не проигрывал в 3 последних поединках

    • «Красно-белые» в среднем забивают аккурат 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.58 и 2.39.

    Прогноз: «Красно-белые» весьма сильны в плане реализации, да и лидер атак Угальде находится в прекрасных кондициях.

    «Спартак» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.28

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