1 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Спартак» на 2 очка отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забили москвичи 36 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. «Красно-белые» в контрольной встрече одолели «Краснодар» (3:2).

При этом «Спартак» до того не смог переиграть «Черноморец» Нв (3:3). А вот немногим ранее команда учинила разгром «Пари НН» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 13 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» проводят весьма продуктивный цикл. Подопечные Деяна Станковича до последней ничьей выиграли дважды кряду, и явно намерены вернуться на победный путь.

При этом «Спартак» традиционно удачно противостоит «Астане». Из трех очных поединков москвичи победили 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Манфред Угальде и его партнеры не должны испытать проблем с казахами.

«Астана»

Турнирное положение: Астанинцы минувший сезон провели не столь успешно. Прошедший чемпионат Казахстана команда завершила на 2 месте.

Причем «Астана» в 24 поединках своего чемпионата настреляла 39 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Астана» расписала мировую с АПОЭЛом (1:1).

При этом до того команда потерпела поражение от «Челси» (1:3). А вот с «Виторией Гимарайнш» она подписала мировую (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Астана» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Астанинцы не побеждали в 3 своих последних матчах. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.

Причем «Астана» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и более статусных оппонентов команда не боится!

Казахи только начинают серию контрольных поединков. Так что до оптимальных кондиций команде еще очень и очень далеко.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Астанинцы намерены дать бой столь сильному оппоненту.

Статистика для ставок

Астанинцы не могут победить 3 матча кряду

«Спартак» не проигрывал в 3 последних поединках

«Красно-белые» в среднем забивают аккурат 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.58 и 2.39.

Прогноз: «Красно-белые» весьма сильны в плане реализации, да и лидер атак Угальде находится в прекрасных кондициях.

«Спартак» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.28