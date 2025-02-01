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    «Ньюкасл» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.0) и прогноз на чемпионат Англии 1 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Фулхэм»
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    Алекс Ивоби — лидер полузащиты «Фулхэма»
    1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Фулхэм». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Февраля 2025 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 18:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: сейчас «Ньюкасл» занимает пятое место в таблице АПЛ с 41 очком.

    Последние матчи: в 23-м туре команда Эдди Хау легко разобралась на выезде с главным аутсайдером «Саутгемптоном» (3:1). Пропустив уже на 10-й минуте, «сороки» довольно быстро пришли в себя.

    Ньюкасл — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    К 30-й минуте «Ньюкасл» вел со счетом 2:1. Оба мяча на счету нападающего Александера Исака. Сначала он реализовал пенальти, а затем замкнул передачу Мерфи. Третий мяч в начале второго тайма забил Тонали, для итальянца это первый гол в этом сезоне.

    Ранее было поражение дома от «Борнмута» (1:4) и победа над «Вулверхэмптоном» (3:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Ласкеллес (з), Барнс (п), К. Уилсон (н).

    Состояние команды: в этом сезоне «Ньюкасл» очень хорош и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. В прошлом году «сорокам» было трудно бороться на два фронта из-за небольшой скамейки и большого количества травмированных.

    В этом сезоне у команды нет еврокубков и ей ощутимо проще ставить высокие задачи. В отличной форме находится Исак, на прежний уровень вернулся Тонали, неожиданно мощно заиграл Джейкоб Мерфи. Все у «Ньюкасла» сейчас в порядке.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: после 23 матчей «Фулхэм» идет на 10-м месте в таблице АПЛ с 33 очками.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: в 23-м туре команда Марку Силвы уступила на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1. Игра получилась очень закрытой, но проходила с преимуществом «дачников».

    Тем не менее, сопернику удалось реализовать чуть ли не единственный момент в матче, тогда как «Фулхэм» свои гораздо более опасные шансы не использовал.

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    До этого была гостевая победа над «Лестером» (2:0) и поражение в гостях от «Вест Хэма» (2:3).

    Не сыграют: травмированы — Тете (з), Г. Уилсон (п), Нельсон (п).

    Состояние команды: в этом сезоне «Фулхэм» значительно прибавил в качестве игры и способен побороться за место в еврокубках. Это связано с неплохой летней селекцией и появлением воспитанников «Арсенала» в составе (Нельсона и Смит-Роу).

    Также смог вернуться на свой прежний уровень нападающий Рауль Хименес, забивший уже 8 мячей в этом сезоне в АПЛ. Ну и очередную молодость отмечает Ивоби, играющий теперь в центре поля и смотрящийся очень мощно и креативно.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Фулхэм» выиграл со счетом 3:1

    • В прошлом сезоне «Ньюкасл» был сильнее в обеих встречах (3:0, 1:0)

    • Также была игра в Кубке Англии, она тоже завершилась победой «Ньюкасла» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ньюкасла» дают 1,72, а на «Фулхэм» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

    Прогноз: обе команды играют в привлекательный атакующий футбол, лидеры в отличной форме, потерь в составе нет, поэтому стоит надеяться на результативную игру.

    Основная ставка: тотал больше 3 за 2,0.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,80.

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    «Ньюкасл» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Команды порадуют красивым футболом
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