1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Фулхэм». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: сейчас «Ньюкасл» занимает пятое место в таблице АПЛ с 41 очком.

Последние матчи: в 23-м туре команда Эдди Хау легко разобралась на выезде с главным аутсайдером «Саутгемптоном» (3:1). Пропустив уже на 10-й минуте, «сороки» довольно быстро пришли в себя.

К 30-й минуте «Ньюкасл» вел со счетом 2:1. Оба мяча на счету нападающего Александера Исака. Сначала он реализовал пенальти, а затем замкнул передачу Мерфи. Третий мяч в начале второго тайма забил Тонали, для итальянца это первый гол в этом сезоне.

Ранее было поражение дома от «Борнмута» (1:4) и победа над «Вулверхэмптоном» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Ласкеллес (з), Барнс (п), К. Уилсон (н).

Состояние команды: в этом сезоне «Ньюкасл» очень хорош и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. В прошлом году «сорокам» было трудно бороться на два фронта из-за небольшой скамейки и большого количества травмированных.

В этом сезоне у команды нет еврокубков и ей ощутимо проще ставить высокие задачи. В отличной форме находится Исак, на прежний уровень вернулся Тонали, неожиданно мощно заиграл Джейкоб Мерфи. Все у «Ньюкасла» сейчас в порядке.

«Фулхэм»

Турнирное положение: после 23 матчей «Фулхэм» идет на 10-м месте в таблице АПЛ с 33 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в 23-м туре команда Марку Силвы уступила на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1. Игра получилась очень закрытой, но проходила с преимуществом «дачников».

Тем не менее, сопернику удалось реализовать чуть ли не единственный момент в матче, тогда как «Фулхэм» свои гораздо более опасные шансы не использовал.

До этого была гостевая победа над «Лестером» (2:0) и поражение в гостях от «Вест Хэма» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Тете (з), Г. Уилсон (п), Нельсон (п).

Состояние команды: в этом сезоне «Фулхэм» значительно прибавил в качестве игры и способен побороться за место в еврокубках. Это связано с неплохой летней селекцией и появлением воспитанников «Арсенала» в составе (Нельсона и Смит-Роу).

Также смог вернуться на свой прежний уровень нападающий Рауль Хименес, забивший уже 8 мячей в этом сезоне в АПЛ. Ну и очередную молодость отмечает Ивоби, играющий теперь в центре поля и смотрящийся очень мощно и креативно.

Статистика для ставок

В первом круге «Фулхэм» выиграл со счетом 3:1

В прошлом сезоне «Ньюкасл» был сильнее в обеих встречах (3:0, 1:0)

Также была игра в Кубке Англии, она тоже завершилась победой «Ньюкасла» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ньюкасла» дают 1,72, а на «Фулхэм» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

Прогноз: обе команды играют в привлекательный атакующий футбол, лидеры в отличной форме, потерь в составе нет, поэтому стоит надеяться на результативную игру.

Основная ставка: тотал больше 3 за 2,0.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,80.