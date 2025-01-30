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    Сумеет ли «Спартак» обуздать «быков»?

    «Спартак» — «Краснодар». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Краснодар»
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    Наиль Умяров
    30 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Спартак» на 2 очка отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забили москвичи 36 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Красно-белые» в контрольной встрече расписали мировую с «Черноморцем» Нв (3:3).

    При этом «Спартак» до того переиграл «Пари НН» (3:0). А вот немногим ранее команда учинила разгром «Краснодару» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 15 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» нынче выглядят весьма выгодно. Подопечные Деяна Станковича до последней ничьей победили дважды кряду.

    При этом «Спартак» традиционно неудачно противостоит «быкам». Из 5 последних очных поединков москвичи победили 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем более, уже в первом спарринге отличился блестящий Манфред Угальде.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» бьются за чемпионский титул. На зимнюю паузу команда ушла, находясь на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Краснодар» в 18 поединках РПЛ настрелял 34 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 12 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Краснодар» расписал мировую с «Чэнду» (1:1).

    При этом до того команда не сумела переиграть «Локомотив» (0:0). А вот «Спартаку» подопечные Мурада Мусаева уступили по всем статьям (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Краснодарцы не могут победить еще с начала ноября. Парадокс, но оборона «быков» выглядит достаточно монолитно.

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    Причем «Краснодар» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и колумбиец Джон Кордоба настрелял 8 мячей в РПЛ.

    «Быки» только начали серию контрольных поединков. Так что до оптимальных кондиций команде Мусаева еще очень далеко.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Краснодарцы намерены прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.

    Статистика для ставок

    • Краснодарцы не могут победить 6 матчей кряду

    • «Спартак» не проигрывал в 3 последних поединках

    • «Красно-белые» в среднем забивают аккурат 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 2.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.23.

    Прогноз: «Красно-белые» весьма сильны в плане реализации, да и Угальде находится в прекрасных кондициях.

    «Спартак» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Спартака» за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.49

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    «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Спартак» обуздать «быков»?
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