Лилль
Фейеноорд
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» в нынешней Лиге чемпионов выступают довольно успешно. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Лилль» в 7 турах набрал 13 очков. А вот атака команды привычно выглядит не столь ярко, настреляв всего 11 мячей.
Лилль — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «доги» потерпели неудачу. Команда уступила «Страсбуру» (1:2).
При этом «Лилль» чуть ранее проиграл «Ливерпулю» (1:2). А вот до того команда с натугой одолела крепкую «Ниццу» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Матиас Фернандес-Пардо, Эдон Жегрова — травмированы. Бенджамин Андре, Аисса Манди — дисквалифицированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Доги» ныне переживают крайне сложный период. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.
Вообще, «Лилль» имеет относительно надежные тылы. В 7 поединках основного раунда Лиги чемпионов англичане пропустили 9 мячей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. «Доги» мечтают попасть в первую восьмерку.
«Фейеноорд»
Турнирное положение: Роттердамцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Фейеноорд» в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота роттердамцы пропустили 15 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Роттердамцы нанесли поражение «Баварии» (3:0).
При этом до того команда подписала мировую с «Виллемом II» (1:1). А вот скромный «Ринсбургс Бойс» был обыгран на классе (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фейеноорд» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Роттердамцы уже точно окажутся среди 24 лучших клубов турнира. Между тем, голландцы теоретически могут запрыгнуть в топ-8.
В своем чемпионате команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 13 зачетных баллов.
В кадровом плане «Фейеноорд» выглядит довольно выгодно. Да и атака команды в Лиге чемпионов смотрится симпатично, забивая в среднем чуть чаще 2 раз за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Роттердамцы недавно разгромили «Баварию», так что во Францию летят в прекрасном настроении.
Статистика для ставок
- Голландцы в Лиге чемпионов в среднем забивают чаще 2 голов за матч
- «Доги» в Лиге чемпионов пропускают в среднем чуть чаще гола за матч
- «Лилль» проиграл в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.84 и 2.10.
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Прогноз: «Доги» всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.
Голландцы пропускают многовато, да и фактор своего поля явно поможет «догам» в этом поединке.
Ставка: Победа «Лилля» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10