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    Запрыгнут ли «доги» в первую восьмерку?

    «Лилль» — «Фейеноорд». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 29 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Фейеноорд»
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    Джонатан Дэвид
    29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лилль» и «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Лилль

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •  Лилль 23:00 Фейеноорд

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» в нынешней Лиге чемпионов выступают довольно успешно. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лилль» в 7 турах набрал 13 очков. А вот атака команды привычно выглядит не столь ярко, настреляв всего 11 мячей.

    Лилль — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «доги» потерпели неудачу. Команда уступила «Страсбуру» (1:2).

    При этом «Лилль» чуть ранее проиграл «Ливерпулю» (1:2). А вот до того команда с натугой одолела крепкую «Ниццу» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Матиас Фернандес-Пардо, Эдон Жегрова — травмированы. Бенджамин Андре, Аисса Манди — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Доги» ныне переживают крайне сложный период. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

    Вообще, «Лилль» имеет относительно надежные тылы. В 7 поединках основного раунда Лиги чемпионов англичане пропустили 9 мячей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. «Доги» мечтают попасть в первую восьмерку.

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: Роттердамцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фейеноорд» в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота роттердамцы пропустили 15 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Роттердамцы нанесли поражение «Баварии» (3:0).

    При этом до того команда подписала мировую с «Виллемом II» (1:1). А вот скромный «Ринсбургс Бойс» был обыгран на классе (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фейеноорд» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Роттердамцы уже точно окажутся среди 24 лучших клубов турнира. Между тем, голландцы теоретически могут запрыгнуть в топ-8.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 13 зачетных баллов.

    В кадровом плане «Фейеноорд» выглядит довольно выгодно. Да и атака команды в Лиге чемпионов смотрится симпатично, забивая в среднем чуть чаще 2 раз за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Роттердамцы недавно разгромили «Баварию», так что во Францию летят в прекрасном настроении.

    Статистика для ставок

    • Голландцы в Лиге чемпионов в среднем забивают чаще 2 голов за матч

    • «Доги» в Лиге чемпионов пропускают в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Лилль» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.84 и 2.10.

    Прогноз: «Доги» всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.

    Голландцы пропускают многовато, да и фактор своего поля явно поможет «догам» в этом поединке.

    Ставка: Победа «Лилля» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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