29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лилль» и «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» в нынешней Лиге чемпионов выступают довольно успешно. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» в 7 турах набрал 13 очков. А вот атака команды привычно выглядит не столь ярко, настреляв всего 11 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «доги» потерпели неудачу. Команда уступила «Страсбуру» (1:2).

При этом «Лилль» чуть ранее проиграл «Ливерпулю» (1:2). А вот до того команда с натугой одолела крепкую «Ниццу» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Матиас Фернандес-Пардо, Эдон Жегрова — травмированы. Бенджамин Андре, Аисса Манди — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Доги» ныне переживают крайне сложный период. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

Вообще, «Лилль» имеет относительно надежные тылы. В 7 поединках основного раунда Лиги чемпионов англичане пропустили 9 мячей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. «Доги» мечтают попасть в первую восьмерку.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Фейеноорд» в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 17 забитыми мячами. А вот в свои ворота роттердамцы пропустили 15 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Роттердамцы нанесли поражение «Баварии» (3:0).

При этом до того команда подписала мировую с «Виллемом II» (1:1). А вот скромный «Ринсбургс Бойс» был обыгран на классе (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фейеноорд» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Роттердамцы уже точно окажутся среди 24 лучших клубов турнира. Между тем, голландцы теоретически могут запрыгнуть в топ-8.

В своем чемпионате команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 13 зачетных баллов.

В кадровом плане «Фейеноорд» выглядит довольно выгодно. Да и атака команды в Лиге чемпионов смотрится симпатично, забивая в среднем чуть чаще 2 раз за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Роттердамцы недавно разгромили «Баварию», так что во Францию летят в прекрасном настроении.

Статистика для ставок

Голландцы в Лиге чемпионов в среднем забивают чаще 2 голов за матч

«Доги» в Лиге чемпионов пропускают в среднем чуть чаще гола за матч

«Лилль» проиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.84 и 2.10.

Прогноз: «Доги» всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.

Голландцы пропускают многовато, да и фактор своего поля явно поможет «догам» в этом поединке.

Ставка: Победа «Лилля» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10