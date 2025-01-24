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    «Морейренсе» вновь будет настроен миролюбиво?

    «Арока» — «Морейренсе». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 24 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арока» — «Морейренсе»
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    «Морейренсе»
    24 января в 19-м туре португальской Примейры «Арока» дома сыграет против «Морейренсе». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арока» — «Морейренсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 24 Января 2025 года

    Арока

  • Португалия. Примейра
    •  Арока 23:15 Морейренсе

    Морейренсе

  • Морейра-де-Конегуш
    •

    «Арока»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 16 очками находится на 15 строке в таблице и всего на балл обходит зону вылета.

    «Арока» по четыре раза побеждала и играла вничью, а также потерпела десять поражений, разница забитых и пропущенных составляет 15:30.

    Арока — Морейренсе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Желто-синие» в своем предыдущем проведенном поединке расписали почетную гостевую мировую с «Виторией Гимарайнш», сыграв 2:2. А перед этим они одолели аутсайдера «Боавишту» 3:1 на ее поле и поделили очки дома с «Жил Висенте» — 1:1.

    Не сыграют: Хавбек Ориоль Бускетс пребывает в лазарете команды.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Арока» весьма неплохо отыграла свои три предыдущие игры в чемпионата, раз победив за это время и расписав два мировых исхода. Однако в данном отрезке команда неизменно пропускала и забивала в каждом матче. Перед этим же периодом коллектив проиграл пять поединков первенства страны из семи проведенных при одной победе и одной ничьей.

    «Морейренсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Морейра-де-Конегуш с 23 очками разместился на восьмой позиции, существенно проигрывая еврозоне и на восемь пунктов опережает опасную зону.

    «Морейренсе» выиграл шесть встреч из 18 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел семь фиаско, разница мячей составляет 22:25.

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    • Последние матчи: Свои три минувшие игры в рамках чемпионата Португалии «зелено-белые» завершили мировыми результатами. В данный период они поделили очки на выезде с «Эшторилом» 2:2, а также на своем поле сыграли вничью с «АВС» 1:1 и «Фаренсе» 0:0.

    Не сыграют: Защитник Овусу Фримпонг будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: Сейчас у «Морейренсе» 6-матчевая серия без побед с учетом всех соревнований. За это время команда трижды уступала и столько же встреч свела вничью. Непосредственно в чемпионате страны в данном отрезке она сперва дважды терпела фиаско, а затем последующие три игры завершила миром. Победить же коллектив в Примейре смог только один раз за предыдущие семь игр при трех проигрышах и трех ничьих.

    Статистика для ставок

    • У «Ароки» дома за минувшие шесть игр чемпионата только одна виктория и три фиаско

    • «Морейренсе» на выезде в чемпионате проиграл три из четырех предыдущих встреч при одной ничьей

    • «Морейренсе» обыграл «Ароку» в трех последних очных противостояниях, в том числе и в первом круге дома — 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ароки» — 2.22, победа «Морейренсе» — 3.45, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.39 и 1.56 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на обмен забитыми мячами, исходя из того, что в своих предыдущих играх эти клубы зачастую отличались и в первом круге смогли огорчить друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.04.

    Прогноз: А вторым вариантом попробуем взять здесь ничейный исход, потому что «Морейренсе» уж очень миролюбив в последнее время.

    Ставка: ничья 3.20.

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    «Арока» — «Морейренсе»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 24.01.2025. Прогнозы на футбол. «Морейренсе» вновь будет настроен миролюбиво?
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