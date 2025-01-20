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    «Трабзонспор» вновь не справится с «Сивасспором»?

    «Трабзонспор» — «Сивасспор». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 20 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Сивасспор»
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    «Трабзонспор»
    «Трабзонспор» на своем поле сыграет против «Сивасспора» 20-м туре турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 20 января и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Сивасспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 20 Января 2025 года

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •  Трабзонспор 20:00 Сивасспор

    Сивасспор

  • Сивас
    •

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: Клуб из города Трабзон с 22 баллами разместился на десятой строке в турнирной таблице и всего на шесть пунктов опережает зону вылета.

    «Трабзонспор» выиграл пять поединков из 18 проведенных, шесть матчей проиграл и расписал аж семь мировых, разница мячей составляет 30:24.

    Трабзонспор — Сивасспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Черноморские штормы» в прошлом туре чемпионата Турции на своем поле разгромили «Антальяспор» со счетом 5:0. А немногим ранее они дома крупно выиграли у «Аланьяспор» 3:0 в Кубке страны и потерпели гостевое фиаско со счетом 1:2 от «Самсунспора» в рамках первенства.

    Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Трабзонспор» в отрезке своих девяти предыдущих встреч первенства страны уступил аж в пяти из них, а также раз сыграли вничью и три матча выиграли, причем дважды за три предыдущие игры. И отметим, что в каждом поединке данного 9-матчевого периода «бордово-синие» неизменно забивали. А всего результативная серия команды на данный момент состоит из 14 встреч кряду.

    «Сивасспор»

    Турнирное положение: Коллектив из города Сивас с 20 набранными очками идет на пору строк в таблице ниже, чем предстоящий противник.

    «Сивасспор» по пять раз в текущем первенстве побеждал и играл вничью, а также восемь встреч проиграл, разница мячей составляет 21:28.

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    • Последние матчи: На прошлых выходных «храбрые» в предыдущем туре чемпионата страны на своем поле с «Аланьяспор» со счетом 1:1. Перед этим же они в родных стенах уступили со счетом 0:1 «Бешикташу» в Кубке Турции и дома поделили очки с «Самсунспор» 0:0 в рамках Суперлиги.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: Сейчас у «Сивасспора» 7-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата Турции. В этом отрезке коллектив четыре поединка и расписали три мировых результата, два из которых пришлись на два предыдущих туре первенстве. Последний раз же в Суперлиге «красно-белые» побеждали аж в начале ноября.

    Статистика для ставок

    • «Сивасспор» не уступает «Трабзонспору» в четырех минувших очных встречах, дважды выиграв

    • В первом круге в Сивасе эти команды расписали мировую со счетом 0:0

    • Три из пяти предыдущих очных игр данных клубов завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Трабзонспора» — 1.51, победа «Сивасспора» — 5.70, ничья — 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.37 соответственно.

    Прогноз: Исходя из того, что между собой в последнее время эти коллективы, как правило, играли нерезультативно, то и на этот раз также не ждем изобилия мячей.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.88.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на непроигрыш «Сивасспора», который отлично играет против «Трабзонспора» в последнее время.

    Ставка: Х2 за 2.54.

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    «Трабзонспор» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 20.01.2025. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» вновь не справится с «Сивасспором»?
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