Трабзонспор
Сивасспор
«Трабзонспор»
Турнирное положение: Клуб из города Трабзон с 22 баллами разместился на десятой строке в турнирной таблице и всего на шесть пунктов опережает зону вылета.
«Трабзонспор» выиграл пять поединков из 18 проведенных, шесть матчей проиграл и расписал аж семь мировых, разница мячей составляет 30:24.
Трабзонспор — Сивасспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Черноморские штормы» в прошлом туре чемпионата Турции на своем поле разгромили «Антальяспор» со счетом 5:0. А немногим ранее они дома крупно выиграли у «Аланьяспор» 3:0 в Кубке страны и потерпели гостевое фиаско со счетом 1:2 от «Самсунспора» в рамках первенства.
Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Трабзонспор» в отрезке своих девяти предыдущих встреч первенства страны уступил аж в пяти из них, а также раз сыграли вничью и три матча выиграли, причем дважды за три предыдущие игры. И отметим, что в каждом поединке данного 9-матчевого периода «бордово-синие» неизменно забивали. А всего результативная серия команды на данный момент состоит из 14 встреч кряду.
«Сивасспор»
Турнирное положение: Коллектив из города Сивас с 20 набранными очками идет на пору строк в таблице ниже, чем предстоящий противник.
«Сивасспор» по пять раз в текущем первенстве побеждал и играл вничью, а также восемь встреч проиграл, разница мячей составляет 21:28.
Последние матчи: На прошлых выходных «храбрые» в предыдущем туре чемпионата страны на своем поле с «Аланьяспор» со счетом 1:1. Перед этим же они в родных стенах уступили со счетом 0:1 «Бешикташу» в Кубке Турции и дома поделили очки с «Самсунспор» 0:0 в рамках Суперлиги.
Не сыграют: Все игроки основы в строю.
Состояние команды: Сейчас у «Сивасспора» 7-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата Турции. В этом отрезке коллектив четыре поединка и расписали три мировых результата, два из которых пришлись на два предыдущих туре первенстве. Последний раз же в Суперлиге «красно-белые» побеждали аж в начале ноября.
Статистика для ставок
- «Сивасспор» не уступает «Трабзонспору» в четырех минувших очных встречах, дважды выиграв
- В первом круге в Сивасе эти команды расписали мировую со счетом 0:0
- Три из пяти предыдущих очных игр данных клубов завершились на ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Трабзонспора» — 1.51, победа «Сивасспора» — 5.70, ничья — 4.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.37 соответственно.
- 1.83Реал Мадрид — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 1.76Манчестер Юнайтед — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.20Интер — Эмполи: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Исходя из того, что между собой в последнее время эти коллективы, как правило, играли нерезультативно, то и на этот раз также не ждем изобилия мячей.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.88.
Прогноз: И также еще здесь ставим на непроигрыш «Сивасспора», который отлично играет против «Трабзонспора» в последнее время.
Ставка: Х2 за 2.54.