«Трабзонспор» на своем поле сыграет против «Сивасспора» 20-м туре турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 20 января и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Сивасспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: Клуб из города Трабзон с 22 баллами разместился на десятой строке в турнирной таблице и всего на шесть пунктов опережает зону вылета.

«Трабзонспор» выиграл пять поединков из 18 проведенных, шесть матчей проиграл и расписал аж семь мировых, разница мячей составляет 30:24.

Последние матчи: «Черноморские штормы» в прошлом туре чемпионата Турции на своем поле разгромили «Антальяспор» со счетом 5:0. А немногим ранее они дома крупно выиграли у «Аланьяспор» 3:0 в Кубке страны и потерпели гостевое фиаско со счетом 1:2 от «Самсунспора» в рамках первенства.

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Трабзонспор» в отрезке своих девяти предыдущих встреч первенства страны уступил аж в пяти из них, а также раз сыграли вничью и три матча выиграли, причем дважды за три предыдущие игры. И отметим, что в каждом поединке данного 9-матчевого периода «бордово-синие» неизменно забивали. А всего результативная серия команды на данный момент состоит из 14 встреч кряду.

«Сивасспор»

Турнирное положение: Коллектив из города Сивас с 20 набранными очками идет на пору строк в таблице ниже, чем предстоящий противник.

«Сивасспор» по пять раз в текущем первенстве побеждал и играл вничью, а также восемь встреч проиграл, разница мячей составляет 21:28.

Последние матчи: На прошлых выходных «храбрые» в предыдущем туре чемпионата страны на своем поле с «Аланьяспор» со счетом 1:1. Перед этим же они в родных стенах уступили со счетом 0:1 «Бешикташу» в Кубке Турции и дома поделили очки с «Самсунспор» 0:0 в рамках Суперлиги.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Состояние команды: Сейчас у «Сивасспора» 7-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата Турции. В этом отрезке коллектив четыре поединка и расписали три мировых результата, два из которых пришлись на два предыдущих туре первенстве. Последний раз же в Суперлиге «красно-белые» побеждали аж в начале ноября.

Статистика для ставок

«Сивасспор» не уступает «Трабзонспору» в четырех минувших очных встречах, дважды выиграв

В первом круге в Сивасе эти команды расписали мировую со счетом 0:0

Три из пяти предыдущих очных игр данных клубов завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Трабзонспора» — 1.51, победа «Сивасспора» — 5.70, ничья — 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.37 соответственно.

Прогноз: Исходя из того, что между собой в последнее время эти коллективы, как правило, играли нерезультативно, то и на этот раз также не ждем изобилия мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.88.

Прогноз: И также еще здесь ставим на непроигрыш «Сивасспора», который отлично играет против «Трабзонспора» в последнее время.

Ставка: Х2 за 2.54.