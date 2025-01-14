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    Покинет ли «Кардифф Сити» зону вылета?

    «Кардифф Сити» — «Уотфорд». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 14 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Уотфорд»
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    «Кардифф Сити»
    «Кардифф Сити» на своем поле примет «Уотфорд» в перенесенном матче 19-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 14 января и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Января 2025 года

    Кардифф Сити

  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 22:45 Уотфорд

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: Валлийский коллектив с 23 очками находится в зоне вылета, но от безопасной строки его отделяют лишь дополнительные показатели.

    «Кардифф Сити» выиграл всего пять игр из 25 проведенных, восемь раз сыграл вничью и 12 игр проиграл, разница мячей составляет 25:40.

    Кардифф Сити — Уотфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «синие птицы» смогли нанести выездное поражение со счетом 1:0 «Шеффилд Юнайтед» в 1/32 финала Кубка Англии и прошли дальше. В рамках же чемпионата страны они в двух предыдущих играх расписали мировые по 1:1 с «Ковентри» дома и с «Мидлсбро» в гостях.

    Не сыграют: Лазарет команды полон и там находится несколько ведущих исполнителей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Кардифф Сити» не знает горечи поражений вот уже на протяжении четырех встреч подряд с учетом всех соревнований. В данном отрезке валлийцы расписали два мировых исхода и отпраздновали две виктории, но только одна из них пришлась на поединок чемпионата страны. А вот до этого периода «ласточки» имели 9-матчевую серию без викторий, в которой шесть раз уступали.

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: Данный коллектив в таблице первой английской лиги находится на девятой строке, имея в активе 37 баллов и на три очка отстает от зоны плей-офф.

    «Уотфорд» выиграл 11 матчей из 25 проведенных, четыре раза сыграл вничью и десять игр проиграл, разница мячей составляет 35:36.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Накануне «шершни» в рамках 1/32 финала Кубка Англии потерпели крупное гостевое фиаско от «Фулхэма» со счетом 1:4. И тем самым они продлили проигрышную серию до четырех поединков подряд. Ранее в Чемпионашипе они уступили по 1:2 «Кардиффу» и «Шеффилд Юнайтед», а также на выезде 1:3 «КПР».

    Не сыграют: Значительных потерь у коллектива перед этой игрой нет.

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    Состояние команды: «Уотфорд» к данному поединку подходит с 4-матчевой серией из поражений. Но в каждой из этих встреч коллектив неизменно забивал по одном голу. И трижды за это время он проиграл в чемпионате. А до этого же периода команда потерпела только одну неудачу за восемь матчей при трех ничейных результатах и четырех викториях. Причем в этом отрезке коллектив только раз уходил с поля без забитого мяча.

    Статистика для ставок

    • В первом круге этого чемпионата «Кардифф» обыграл «Уотфорд» на его поле со счетом 2:1

    • Валлийцы не проигрывают «шершням» на протяжении четырех встреч, выиграв три из них

    • В пяти из шести очных противостояний данных клубов забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кардифф Сити» — 2.33, победа «Уотфорда» — 3.00, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного поединка ждем обмена забитыми мячами, ведь эти команды в своем последнем отрезке отличаются зачастую, да и в играх между собой в основном огорчают друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь поставим на викторию валлийцев, которые уже обыгрывали «Уотфорд» в текущем чемпионате и в последнем отрезке имеют отличную статистику против него.

    Ставка: победа «Кардифф Сити» за 2.33.

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    «Кардифф Сити» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.01.2025. Прогнозы на футбол. Покинет ли «Кардифф Сити» зону вылета?
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