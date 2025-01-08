Трабзонспор
Антальяспор
«Трабзонспор»
Турнирное положение: Эта команда нынче позорно сражается за выживание в Суперлиге. На текущий момент она расположилась на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Трабзонспор» не столь ярко атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.
Трабзонспор — Антальяспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Трабзонцы уступили «Самсунспору» (1:2).
А вот до того команда минимально переиграла «Бодрумспор». При этом поединок с «Галатасараем» завершился поражением (3:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Трабзонспор» забил 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Трабзонспор» всего на 3 очка опережает зону вылета. Так что основной целью является сохранение места в Суперлиге.
Матчи с «Аланьяспором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Трабзонспор» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Трабзонцам срочно нужно выбираться из психологического пике.
«Аланьяспор»
Турнирное положение: «Аланьяспор» окопался в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.
Причем «Аланьяспор» настрелял 18 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раз в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Дома она обыграла «Коньяспор» (2:1).
До того команда не дала себя обыграть «Бешикташу» (1:1). Плюс поединок с «Амедспором» завершился непростой победой (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аланьяспор» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Клуб из Аланьи проводит весьма приличный отрезок. Команда не проигрывала в четырех своих последних поединках.
При этом «Аланьяспор» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и в Кубке Турции команда вполне способна пошуметь!
В двух последних очных встречах с трабзонцами команда победила. Да и в нынешней диспозиции она явно не боится оппонента.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Аланьяспор» постарается поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Аланьяспор» не проигрывал в 4 своих последних поединках
- «Трабзонспор» в 2 последних очных поединках уступил клубу из Аланьи
- «Аланьяспор» в среднем забивает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
- 2.15Арсенал — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Спортинг — Порту: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Эльденсе — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Аланьяспор» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.
Трабзонцы крайне нестабильны, но имеют немалый потенциал улучшить собственные результаты.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60