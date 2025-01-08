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    Голов будет в достатке!

    «Трабзонспор» — «Аланьяспор». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 8 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Аланьяспор»
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    «Трабзонспор»
    8 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Аланьяспор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Аланьяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Января 2025 года

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •  Трабзонспор 16:00 Антальяспор

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: Эта команда нынче позорно сражается за выживание в Суперлиге. На текущий момент она расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Трабзонспор» не столь ярко атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

    Трабзонспор — Антальяспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Трабзонцы уступили «Самсунспору» (1:2).

    А вот до того команда минимально переиграла «Бодрумспор». При этом поединок с «Галатасараем» завершился поражением (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Трабзонспор» забил 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Трабзонспор» всего на 3 очка опережает зону вылета. Так что основной целью является сохранение места в Суперлиге.

    Матчи с «Аланьяспором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Трабзонспор» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Трабзонцам срочно нужно выбираться из психологического пике.

    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: «Аланьяспор» окопался в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

    Причем «Аланьяспор» настрелял 18 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раз в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Дома она обыграла «Коньяспор» (2:1).

    До того команда не дала себя обыграть «Бешикташу» (1:1). Плюс поединок с «Амедспором» завершился непростой победой (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аланьяспор» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Клуб из Аланьи проводит весьма приличный отрезок. Команда не проигрывала в четырех своих последних поединках.

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    При этом «Аланьяспор» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и в Кубке Турции команда вполне способна пошуметь!

    В двух последних очных встречах с трабзонцами команда победила. Да и в нынешней диспозиции она явно не боится оппонента.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Аланьяспор» постарается поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Аланьяспор» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • «Трабзонспор» в 2 последних очных поединках уступил клубу из Аланьи

    • «Аланьяспор» в среднем забивает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Аланьяспор» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

    Трабзонцы крайне нестабильны, но имеют немалый потенциал улучшить собственные результаты.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

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    «Трабзонспор» — «Аланьяспор»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке!
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