6 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Депортива Минера» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Депортива Минера» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Депортива Минера»

Турнирное положение: Эта команда ныне выступает на задворках испанского футбола. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы Сегунды РФЕФ.

При этом «Депортива Минера» не столь ярко атакует, отличившись 17 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустил те же 17 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила «Хувентуду» Торремолинос.

А вот до того команда расписала мировую с «Эстепоной» (1:1). При этом поединок с «УКАМ Мурсией» также завершился ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Депортива Минера» забила 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Депортива Минера» на 3 очка отстает от топ-5 своей группы. А вот настрой на Кубок Испании у команды самый, что ни на есть, серьезный.

Причем «Депортива Минера» не побеждала еще с конца ноября. Да и в последних матчах команду здорово лихорадило.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается сдержать натиск «королей».

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» привычно бьются за чемпионскую корону. Ныне они находятся на 1 строчке турнирной таблицы Примеры.

Причем «Реал» Мадрид настрелял 43 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 19 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Мадридцы с натугой переиграли «Валенсию» (2:1).

До того команда сумела одолеть нестабильную «Севилью» (4:2). Да и поединок с «Пачукой» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мадридцы проводят весьма приличный отрезок. Команда Карло Анчелотти победила в трех своих последних поединках.

При этом «Реал» Мадрид в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и в Кубке Испании мадридцы явно намерены побороться за трофей.

«Сливочные» вряд ли предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка Анчелотти даст шанс проявить себя нескольким резервистам.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании мадридцы не должны иметь проблем в этой встрече.

Статистика для ставок

«Реал» Мадрид победил в 3 своих последних поединках

«Депортива Минера» не побеждает еще с конца ноября

«Реал» Мадрид в среднем забивает чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.

Прогноз: «Реал» Мадрид весьма силен в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

Мадридцы на три головы сильнее соперника, плюс «сливочные» мотивированы пободаться за Кубок Испании.

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -3.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.63