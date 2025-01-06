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    «Сливочные» сметут скромного оппонента

    «Депортива Минера» — «Реал» Мадрид. Отнесётся ли «Реал» серьёзно к сопернику? На что сделать ставку в матче 6 января? Ответ — в прогнозе экспертов на футбол с коэффициентами 2.85 и 2.63

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    Прогноз и ставки на «Депортива Минера» — «Реал» Мадрид
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    Лука Модрич
    6 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Депортива Минера» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Депортива Минера» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 06 Января 2025 года

    Deportiva Minera

  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Deportiva Minera 21:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Депортива Минера»

    Турнирное положение: Эта команда ныне выступает на задворках испанского футбола. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы Сегунды РФЕФ.

    При этом «Депортива Минера» не столь ярко атакует, отличившись 17 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустил те же 17 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила «Хувентуду» Торремолинос.

    А вот до того команда расписала мировую с «Эстепоной» (1:1). При этом поединок с «УКАМ Мурсией» также завершился ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Депортива Минера» забила 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Депортива Минера» на 3 очка отстает от топ-5 своей группы. А вот настрой на Кубок Испании у команды самый, что ни на есть, серьезный.

    Причем «Депортива Минера» не побеждала еще с конца ноября. Да и в последних матчах команду здорово лихорадило.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается сдержать натиск «королей».

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» привычно бьются за чемпионскую корону. Ныне они находятся на 1 строчке турнирной таблицы Примеры.

    Причем «Реал» Мадрид настрелял 43 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 19 раз в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Мадридцы с натугой переиграли «Валенсию» (2:1).

    До того команда сумела одолеть нестабильную «Севилью» (4:2). Да и поединок с «Пачукой» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мадридцы проводят весьма приличный отрезок. Команда Карло Анчелотти победила в трех своих последних поединках.

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    При этом «Реал» Мадрид в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и в Кубке Испании мадридцы явно намерены побороться за трофей.

    «Сливочные» вряд ли предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка Анчелотти даст шанс проявить себя нескольким резервистам.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании мадридцы не должны иметь проблем в этой встрече.

    Статистика для ставок

    • «Реал» Мадрид победил в 3 своих последних поединках

    • «Депортива Минера» не побеждает еще с конца ноября

    • «Реал» Мадрид в среднем забивает чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.

    Прогноз: «Реал» Мадрид весьма силен в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

    Мадридцы на три головы сильнее соперника, плюс «сливочные» мотивированы пободаться за Кубок Испании.

    Ставка: Фора «Реала» Мадрид -3.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.63

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    «Депортива Минера» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на футбол. «Сливочные» сметут скромного оппонента
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