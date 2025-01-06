6 января в 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Раед» и «Аль-Джабалайн». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Раед» — «Аль-Джабалайн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Раед»

Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках аравийского чемпионата. На текущий момент она расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Раед» довольно неплохо атакует, отличившись 18 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Раед» уступил «Аль-Хилялю» (2:3).

А вот до того команда минимально уступила «Аль-Таавуну». Зато поединок с «Аль-Орубой» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Аль-Раед» забил 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Раед» лишь на 5 очков отстает от опасной зоны. Да и не побеждает команда уже 2 матча кряду.

Вообще же, «Аль-Раед» крайне нестабилен. А вот мотивация на Кубок Короля у команды вполне-себе серьезная!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда просто обязана обыгрывать полпреда первого дивизиона.

«Аль-Джабалайн»

Турнирное положение: «Аль-Джабалайн» в текущем сезоне бьется за повышение в классе. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Аль-Джабалайн» настрелял всего лишь 14 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 13 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она минимально переиграла «Аль Жандал».

До того команда подписала мировую с «Абхой» (1:1). Зато поединок с «Аль-Намжой» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Джабалайн» победил всего 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Джабалайн» на данном этапе стремится попасть в топ-6 первого дивизиона. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Аль-Джабалайн» в среднем пропускает менее гола за матч. Зато отставание от искомой 6 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

Команда довольно ершистая, вот только пресловутой стабильностью не блещет. Зато серия без поражений составляет 3 матча.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Вот только «Аль-Джабалайн» имеет проблемы в созидательном плане.

Статистика для ставок

«Аль-Джабалайн» не проигрывал в 3 последних матчах

«Аль-Раед» уступил в 2 своих последних поединках

«Аль-Джабалайн» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Раед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Аль-Раед» намерен поднатореть в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

«Аль-Джабалайн» имеет сложности в плане созидания, плюс команде может банально не хватить класса.

Ставка: Победа «Аль-Раеда» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20