Аль-Раед
Дамак
«Аль-Раед»
Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках аравийского чемпионата. На текущий момент она расположилась на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Раед» довольно неплохо атакует, отличившись 18 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Раед» уступил «Аль-Хилялю» (2:3).
А вот до того команда минимально уступила «Аль-Таавуну». Зато поединок с «Аль-Орубой» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Аль-Раед» забил 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Раед» лишь на 5 очков отстает от опасной зоны. Да и не побеждает команда уже 2 матча кряду.
Вообще же, «Аль-Раед» крайне нестабилен. А вот мотивация на Кубок Короля у команды вполне-себе серьезная!
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда просто обязана обыгрывать полпреда первого дивизиона.
«Аль-Джабалайн»
Турнирное положение: «Аль-Джабалайн» в текущем сезоне бьется за повышение в классе. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем «Аль-Джабалайн» настрелял всего лишь 14 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 13 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она минимально переиграла «Аль Жандал».
До того команда подписала мировую с «Абхой» (1:1). Зато поединок с «Аль-Намжой» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Джабалайн» победил всего 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Джабалайн» на данном этапе стремится попасть в топ-6 первого дивизиона. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.
При этом «Аль-Джабалайн» в среднем пропускает менее гола за матч. Зато отставание от искомой 6 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.
Команда довольно ершистая, вот только пресловутой стабильностью не блещет. Зато серия без поражений составляет 3 матча.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Вот только «Аль-Джабалайн» имеет проблемы в созидательном плане.
Статистика для ставок
- «Аль-Джабалайн» не проигрывал в 3 последних матчах
- «Аль-Раед» уступил в 2 своих последних поединках
- «Аль-Джабалайн» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Раед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
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Прогноз: «Аль-Раед» намерен поднатореть в плане реализации, и явно будет активно атаковать.
«Аль-Джабалайн» имеет сложности в плане созидания, плюс команде может банально не хватить класса.
Ставка: Победа «Аль-Раеда» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20