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    «Аль-Раед» переиграет полпреда первого дивизиона

    «Аль-Раед» — «Аль-Джабалайн». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок Короля, 6 января 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Аль-Раед» — «Аль-Джабалайн»
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    «Аль-Раед»
    6 января в 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Раед» и «Аль-Джабалайн». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Раед» — «Аль-Джабалайн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 10 Января 2025 года

    Аль-Раед

  • Бурайда
    •  Аль-Раед 18:05 Дамак

    Дамак

  • Хамис-Мушайт
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    «Аль-Раед»

    Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках аравийского чемпионата. На текущий момент она расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Раед» довольно неплохо атакует, отличившись 18 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Раед» уступил «Аль-Хилялю» (2:3).

    А вот до того команда минимально уступила «Аль-Таавуну». Зато поединок с «Аль-Орубой» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Аль-Раед» забил 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Раед» лишь на 5 очков отстает от опасной зоны. Да и не побеждает команда уже 2 матча кряду.

    Вообще же, «Аль-Раед» крайне нестабилен. А вот мотивация на Кубок Короля у команды вполне-себе серьезная!

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда просто обязана обыгрывать полпреда первого дивизиона.

    «Аль-Джабалайн»

    Турнирное положение: «Аль-Джабалайн» в текущем сезоне бьется за повышение в классе. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Аль-Джабалайн» настрелял всего лишь 14 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 13 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она минимально переиграла «Аль Жандал».

    До того команда подписала мировую с «Абхой» (1:1). Зато поединок с «Аль-Намжой» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Джабалайн» победил всего 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Джабалайн» на данном этапе стремится попасть в топ-6 первого дивизиона. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

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    При этом «Аль-Джабалайн» в среднем пропускает менее гола за матч. Зато отставание от искомой 6 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

    Команда довольно ершистая, вот только пресловутой стабильностью не блещет. Зато серия без поражений составляет 3 матча.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Вот только «Аль-Джабалайн» имеет проблемы в созидательном плане.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Джабалайн» не проигрывал в 3 последних матчах

    • «Аль-Раед» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Аль-Джабалайн» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Раед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: «Аль-Раед» намерен поднатореть в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

    «Аль-Джабалайн» имеет сложности в плане созидания, плюс команде может банально не хватить класса.

    Ставка: Победа «Аль-Раеда» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Аль-Раед» — «Аль-Джабалайн»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на футбол. «Аль-Раед» переиграет полпреда первого дивизиона
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