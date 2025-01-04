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    «Лилль» — «Нант». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Нант»
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    «Лилль»
    В субботу, 4 января, в 16-м туре французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле примет «Нант». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Января 2025 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 21:00 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Турнирное положение: 4-кратный чемпион Франции в текущем первенстве сейчас идет на четвертой позиции, имея в активе 27 баллов. От лидера коллектив отстает существенно, а второй строке проигрывает три пункта.

    «Лилль» выиграл семь игр из 15 проведенных, шесть встреч свел вничью и потерпел два фиаско, разница мячей составляет 25:15.

    Лилль — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Перед уходом на небольшой перерыв «доги» обыграли в гостях третьелиговый «Руан» со счетом 1:0 в Кубке Франции. А до этого они в рамках чемпионата страны на выезде поделили очки с «Марселем» 1:1 и дома обыграли австрийский «Штурм» 3:2 в основной сетке Лиги чемпионов.

    Не сыграют: Самуэль Умтити, Итан Мбаппе, Тиагу Сантос и Эйнджел Гомес — вне игры.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: К этой игре «Лилль» подходит с 17-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. За данный период команда семь поединков завершила мировыми исходами десять встреч смогла выиграть. Непосредственно в чемпионате Франции команда в этом отрезке отпраздновала пять викторий и шесть раз делила очки со своими оппонентами.

    «Нант»

    Турнирное положение: С 14 зачетными пунктами 8-кратный чемпион Франции на данный момент идет на 14 месте в таблице, опережая на балл красную зону.

    «Нант» выиграл всего три игры из 15 проведенных, пять поединков свел вничью и семь игр проиграл, разница мячей составляет 17:24.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Канарейки» также своей последний поединок провели в Кубке страны, разгромив там аматоров со счетом 4:0. А в рамках чемпионата Франции они в предыдущем туре были разгромлены на выезде «Брестом» 1:4, а немногим ранее одолели дома 1:0 «Ренн».

    Не сыграют: Тино Кадевере травмирован.

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    Состояние команды: У «Нанта» всего лишь две виктории за десять предыдущих встреч во всех соревнованиях. И только один поединок за это время команда добыла в чемпионате страны. Еще в данный период коллектив два раза сыграл вничью и потерпел шесть проигрышей, причем четыре из них с разницей в два и более мячей. Однако за весь этот отрезок клуб только в двух случаях уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» не проигрывает вот уже на протяжении 17 игр во всех турнирах

    • У «Нанта» лишь одна победа в чемпионата за 12 предыдущих встреч и семь фиаско

    • «Лилль» обыграл «Нант» в трех предыдущих очных поединках

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лилля» — 1.61, победа «Нанта» — 6.37, ничья — 4.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Доги» набрали превосходный ход и на своем поле обязаны обыгрывать такого удобного для себя соперника, который к тому же неважно смотрится в текущем первенстве.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лилля» с форой (-1) за 1.95.

    Прогноз: И также прогнозируем в этом поединке, что хозяева смогут отметиться в воротах приезжего коллектива в обоих таймах.

    Ставка: «Лилль» забьет в обоих таймах за 2.50.

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    «Лилль» — «Нант»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. «Доги» не заметят сопротивление «канареек»
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