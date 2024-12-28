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    Обыграет ли «Эмполи» «Дженоа»?

    «Эмполи» — «Дженоа». Гости на три очка отстают от соперника, но догонят ли они хозяев 28 декабря? На что лучше сделать ставку в матче? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.13

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Дженоа»
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    Себастьяно Эспозито
    28 декабря в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Дженоа». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Декабря 2024 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 17:00 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
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    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 17-ти туров итальянского первенства набрал 19 очков и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 11-ю строчку и на три пункта опережает нынешнего соперника, а также на пять баллов зону вылета.

    Эмполи — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Серии А тосканцы на чужом поле потерпели поражение от «Аталанты» (2:3).

    Перед этим в 16-м туре итальянского первенства коллектив также остался без очков, в домашних стенах проиграв «Торино» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Вити, Журковски, Эбуэи, Сольбаккен, Хаас, Сазонов и Пеллегри, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Эмполи» проиграл и выиграл лишь раз в семи последних матчах.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, тем более что их грядущий соперник весьма неуступчив.

    Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с пятью голами.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 17-ти поединков итальянского первенства набрал 16 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 13-ю строчку и на два балла опережает зону вылета (18-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 17-м туре национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Наполи» (1:2).

    Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах поделил очки с «Миланом». Соперники при этом не забивали, сыграв 0:0.

    Не сыграют: травмированы — Мессиас, Эхатор, де Винтер, Аханор, Малиновский, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Дженоа» проиграла лишь раз при четырех ничьих и двух победах.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, где в трех последних матчах они не проиграли.

    Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Эмполи» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Дженоа» сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 2.90, победа «Дженоа» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

    Вместе с тем, в двух последних домашних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировая, ведь такой исход был в четырех из шести последних поединков гостей.

    Ставка: ничья за 2.90

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