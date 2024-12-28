Эмполи
Дженоа
«Эмполи»
Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 17-ти туров итальянского первенства набрал 19 очков и находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает 11-ю строчку и на три пункта опережает нынешнего соперника, а также на пять баллов зону вылета.
Эмполи — Дженоа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура Серии А тосканцы на чужом поле потерпели поражение от «Аталанты» (2:3).
Перед этим в 16-м туре итальянского первенства коллектив также остался без очков, в домашних стенах проиграв «Торино» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Вити, Журковски, Эбуэи, Сольбаккен, Хаас, Сазонов и Пеллегри, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Эмполи» проиграл и выиграл лишь раз в семи последних матчах.
Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, тем более что их грядущий соперник весьма неуступчив.
Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с пятью голами.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 17-ти поединков итальянского первенства набрал 16 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 13-ю строчку и на два балла опережает зону вылета (18-20-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 17-м туре национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Наполи» (1:2).
Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив в чужих стенах поделил очки с «Миланом». Соперники при этом не забивали, сыграв 0:0.
Не сыграют: травмированы — Мессиас, Эхатор, де Винтер, Аханор, Малиновский, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Дженоа» проиграла лишь раз при четырех ничьих и двух победах.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, где в трех последних матчах они не проиграли.
Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Эмполи» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Дженоа» сыграла вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 2.90, победа «Дженоа» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.
- 1.75Арсенал — Ипсвич: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.
Вместе с тем, в двух последних домашних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировая, ведь такой исход был в четырех из шести последних поединков гостей.
Ставка: ничья за 2.90