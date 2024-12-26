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    Догонит ли «Палермо» «Бари»?

    «Палермо» — «Бари». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, итальянскую Серию B, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Бари»
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    Раян Бания («Палермо»)
    26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Палермо» и «Бари». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палермо» — «Бари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2024 года

    Палермо

  • Италия. Серия B
    •  Палермо 20:00 Бари

    Бари

  • Италия. Серия B
    •

    «Палермо»

    Турнирное положение: «Палермо» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.

    Команда на два балла отстает от зоны плей-офф за выход в элитный дивизион (3-8-е места), а также на три очка опережает зону плей-офф за право остаться в Серии B.

    Палермо — Бари: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле потерпел поражение от «Сассуоло» (1:2).

    Перед этим коллектив в 17-м туре второго итальянского дивизиона также проиграл, когда уже на своем поле проиграл «Катандзаро» с аналогичным результатом.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Палермо» оказался слабее своих соперников.

    Это говорит о плохой форме хозяев, тем не менее, класс соперника если и выше, то ненамного, что вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

    Роберто Инсинье — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с четырьмя голами.

    «Бари»

    Турнирное положение: «Бари» после 18-ти туров итальянской Серии B набрал 24 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 12-ю позицию, на два очка отставая от зоны повышения в классе (3-8-я строчки) и на три балла опережая зону плей-офф за право остаться в элите, а также на четыре пункта — зону вылета (18-20-е места).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле потерпел поражение от «Зюйдтироля» (0:1).

    Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона коллектив также проиграл, когда также в чужих стенах со счетом 0:2 проиграл «Пизе».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Бари» проиграл и выиграл лишь раз в четырех последних матчах при одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, хотя нынешнее состояние соперника все же обещает им неплохие перспективы.

    Мехди Дорваль и Кевин Лазанья — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии B с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Палермо» проиграл

    • в 14-ти из 16-ти последних матчей «Бари» не проиграл

    • в трех последних матчах «Бари» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.30, победа «Бари» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в 14-ти из 16-ти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

    При этом в семи из восьми последних матчей хозяева не выиграли, а три последних и вовсе проиграли.

    Ставка: «Бари» не проиграет за 1.84.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в их 12-ти из 16-ти последних поединков.

    Ставка: «Бари» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.40

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    «Палермо» — «Бари»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Палермо» «Бари»?
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