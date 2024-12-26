26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Палермо» и «Бари». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палермо» — «Бари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Палермо»

Турнирное положение: «Палермо» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.

Команда на два балла отстает от зоны плей-офф за выход в элитный дивизион (3-8-е места), а также на три очка опережает зону плей-офф за право остаться в Серии B.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле потерпел поражение от «Сассуоло» (1:2).

Перед этим коллектив в 17-м туре второго итальянского дивизиона также проиграл, когда уже на своем поле проиграл «Катандзаро» с аналогичным результатом.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Палермо» оказался слабее своих соперников.

Это говорит о плохой форме хозяев, тем не менее, класс соперника если и выше, то ненамного, что вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

Роберто Инсинье — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с четырьмя голами.

«Бари»

Турнирное положение: «Бари» после 18-ти туров итальянской Серии B набрал 24 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию, на два очка отставая от зоны повышения в классе (3-8-я строчки) и на три балла опережая зону плей-офф за право остаться в элите, а также на четыре пункта — зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле потерпел поражение от «Зюйдтироля» (0:1).

Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона коллектив также проиграл, когда также в чужих стенах со счетом 0:2 проиграл «Пизе».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Бари» проиграл и выиграл лишь раз в четырех последних матчах при одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, хотя нынешнее состояние соперника все же обещает им неплохие перспективы.

Мехди Дорваль и Кевин Лазанья — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии B с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Палермо» проиграл

в 14-ти из 16-ти последних матчей «Бари» не проиграл

в трех последних матчах «Бари» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.30, победа «Бари» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в 14-ти из 16-ти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

При этом в семи из восьми последних матчей хозяева не выиграли, а три последних и вовсе проиграли.

Ставка: «Бари» не проиграет за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в их 12-ти из 16-ти последних поединков.

Ставка: «Бари» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.40