Брюгге
Вестерло
«Брюгге»
Турнирное положение: 19-кратный чемпион Бельгии в текущем первенстве на данный момент с 38 очками идет на второй строке, уступая три очка лидеру.
«Брюгге» выиграл 11 матчей из 19 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница мячей составляет 40:20.
Брюгге — Вестерло: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата страны «черно-синие» в Брюсселе расписали мировую со счетом 2:2 с местным «Юнионом». А до этого они выиграли пять встреч кряду в различных турнирах и три из них в чемпионате Бельгии.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К данному поединку «Брюгге» подходит с 13-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. За это время команда расписала три мировых исхода и добилась десяти выигрышей. А в чемпионате страны серия без фиаско у клуба состоит из 11 игр, в которых было четыре ничьи и семь викторий. Последний раз в первенстве страны команда уступала три месяца тому назад.
«Вестерло»
Турнирное положение: Данный коллектив с 23 очками идет на 11 строке в таблице и на пять пунктов отстает от финальной шестерки.
«Вестрело» выиграл шесть встреч из 19 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел восемь фиаско, забил 31 гол, а пропустил на мяч меньше.
Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке «желто-синие» в родных пенатах расписали мировую со счетом 1:1 с «Мехеленом». А до этого они проиграли три игры кряду, дважды уступив за это время на выезде в чемпионате — «Юниону» 1:3 и 0:1 «Дендеру».
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: Сейчас у «Вестерло» 5-матчевая серия без викторий с учетом всех соревнований, в которой команда дважды сыграла вничью и трижды уходила с поля поверженной. Выиграть же в рамках чемпионата Бельгии коллектив смог только дважды за минувшие восемь поединков. Также за это время он два матча свел миром и четыре раза уходил с поля поверженным.
Статистика для ставок
- В первом круге «Брюгге» обыграл «Вестерло» на его поле 2:1
- «Брюгге» одолел предстоящего соперника в трех предыдущих очных играх
- За десять минувших противостояний данных команд «Вестерло» только дважды отбирал очки у «Брюгге», раз обыграв при одной мировой
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брюгге» — 1.31, победа «Вестерло» — 8.70, ничья — 5.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.85 соответственно.
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Прогноз: Один из лидеров чемпионата на своем поле не должен испытать проблем с соперником, которого зачастую обыгрывает с хорошей разницей.
Рекомендуемая ставка: победа «Брюгге» с форой (-1,5) за 1.83.
Прогноз: И также еще здесь ставим на результативный исход, ведь зачастую очные противостояния данных команд приносят много забитых мячей.
Ставка: ТБ 3,5 за 2.03.