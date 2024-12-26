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    «Брюгге» легко заработает три очка

    «Брюгге» — «Вестерло». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 26 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Брюгге
    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Вестерло»
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    «Брюгге»
    26 декабря в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» на своем поле примет «Вестерло». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Вестерло», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 26 Декабря 2024 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 18:00 Вестерло

    Вестерло

  • Вестерло
    •

    «Брюгге»

    Турнирное положение: 19-кратный чемпион Бельгии в текущем первенстве на данный момент с 38 очками идет на второй строке, уступая три очка лидеру.

    «Брюгге» выиграл 11 матчей из 19 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница мячей составляет 40:20.

    Брюгге — Вестерло: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата страны «черно-синие» в Брюсселе расписали мировую со счетом 2:2 с местным «Юнионом». А до этого они выиграли пять встреч кряду в различных турнирах и три из них в чемпионате Бельгии.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данному поединку «Брюгге» подходит с 13-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. За это время команда расписала три мировых исхода и добилась десяти выигрышей. А в чемпионате страны серия без фиаско у клуба состоит из 11 игр, в которых было четыре ничьи и семь викторий. Последний раз в первенстве страны команда уступала три месяца тому назад.

    «Вестерло»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 23 очками идет на 11 строке в таблице и на пять пунктов отстает от финальной шестерки.

    «Вестрело» выиграл шесть встреч из 19 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел восемь фиаско, забил 31 гол, а пропустил на мяч меньше.

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    • Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке «желто-синие» в родных пенатах расписали мировую со счетом 1:1 с «Мехеленом». А до этого они проиграли три игры кряду, дважды уступив за это время на выезде в чемпионате — «Юниону» 1:3 и 0:1 «Дендеру».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Вестерло» 5-матчевая серия без викторий с учетом всех соревнований, в которой команда дважды сыграла вничью и трижды уходила с поля поверженной. Выиграть же в рамках чемпионата Бельгии коллектив смог только дважды за минувшие восемь поединков. Также за это время он два матча свел миром и четыре раза уходил с поля поверженным.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Брюгге» обыграл «Вестерло» на его поле 2:1

    • «Брюгге» одолел предстоящего соперника в трех предыдущих очных играх

    • За десять минувших противостояний данных команд «Вестерло» только дважды отбирал очки у «Брюгге», раз обыграв при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брюгге» — 1.31, победа «Вестерло» — 8.70, ничья — 5.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.85 соответственно.

    Прогноз: Один из лидеров чемпионата на своем поле не должен испытать проблем с соперником, которого зачастую обыгрывает с хорошей разницей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Брюгге» с форой (-1,5) за 1.83.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на результативный исход, ведь зачастую очные противостояния данных команд приносят много забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.03.

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    «Брюгге» — «Вестерло»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. «Брюгге» легко заработает три очка
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