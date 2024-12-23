23 декабря в 15-м туре чемпионата Кипра по футболу «Этникос» Ахна дома сыграет против «АПОЭЛя». Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Этникос» Ахна — «АПОЭЛ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Этникос» Ахна

Турнирное положение: Клуб из села Ахна с 17 набранными очками находится на девятой строке и на четыре балла отстает от финальной шестерки.

«Этникос» выиграл четыре поединка из 14 проведенных, а также по пять раз игра вничью и проигрывал, разница мячей составляет 21:26.

Последние матчи: «Сине-белые» в прошлом туре чемпионата Кипра на своем поле весьма неожиданно смогли обыграть «Омонию» со счетом 1:0. Игровым днем ранее они потерпели домашнее фиаско от «Пафоса» 0:2 и вылетели из кубка страны, проиграв по пенальти «Аполлону».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Этникос» весьма неплохо провели свои восемь предыдущих встреч с учетом всех турниров. В этом отрезке коллектив потерпел только одно поражение в основное время, четыре поединка завершил миром и отпраздновал три виктории, но все с разницей в один мяч. И отметим, что четыре из пяти предыдущих игр с участием команда завершились на ТМ 2,5.

«АПОЭЛ»

Турнирное положение: Коллектив из Никосии с 24 набранными пунктами разместился на пятой строке в таблице, много проигрывая лидеру.

«АПОЭЛ» отпраздновал семь викторий в 14 матчах, три раза сыграл вничью и в четырех случаях был поверженным, разница мячей составляет 28:11.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «легенды» дома расписали мировую с казахской «Астаной» 1:1 в основной сетке Лиги конференций и пробились в плей-офф турнира. В последней же игре чемпионата Кипра они на своем поле справились с «Эносисом» — 2:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «АПОЭЛ» за девять своих предыдущих встреч во всех соревнованиях потерпел два фиаско, еще столько же матчей свел вничью и пять раз уходил с поля победителем. Непосредственно в первенстве страны за данный период столичный клуб выиграл только два раза при двух проигрышах и одном мировом исходе. И четыре поединка за данный отрезок носили верховой характер.

Статистика для ставок

В первом круге этого чемпионата «Этникос» обыграл «АПОЭЛ» в Никосии со счетом 3:1

А в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:5

В четырех из пяти последних очных противостояний забивали обе стороны и все эти игры были на ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «АПОЭЛ» букмекеры дают коэффициент 1.57. Ничья оценена в 3.95, а победа «Этникоса» оценена в 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.03 соответственно.

Прогноз: Так как в предыдущих своих противостояниях эти команды зачастую обменивались забитыми мячами, то и на этот раз вполне можно ждать такого исхода.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом попробуем здесь на непроигрыш «Этникоса», который неплохо выступает против предстоящего противника в последнее время.

Ставка: 1Х за 2.28.