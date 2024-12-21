Вест Хэм
Брайтон энд Хоув Альбион
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в нижней половине турнирной таблицы.
Команда занимает 14-ю позицию и на пять очков отстает от нынешнего соперника, а также на семь баллов опережает зону вылета (18-20-е места).
Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура английского первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).
В предыдущем поединке в 15-м туре национального чемпионата «Молотобойцы» в домашних стенах уже одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Антонио и Солер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть нынешний спад в игре соперника, а также то, что матч состоится на их поле, они все же способны выиграть.
Джаррод Боуэн и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в середине турнирной таблицы.
Команда занимает девятую позицию и на четыре очка отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятого места, а также на пять баллов опережает нынешнего соперника
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура АПЛ «Чайки» в домашних стенах потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:3).
Ранее в 15-м туре национального первенства коллектив набрал только один балл, сыграв вничью с «Лестером» с результатом 2:2.
Не сыграют: травмированы — Уэлбек, О'Райли, Велтман, Хиншельвуд, Кадиоглу, Уэбстер, Милнер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.
Данная форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть фактор преимущества своего поля у соперника.
Данни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из шести последних матчей «Вест Хэма» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Брайтона» забивали больше 3,5 голов
- в восьми из девяти последних матчей «Брайтона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.70, победа «Вест Хэма» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.40.
- 2.04Бавария — РБ Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.55Верона — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.25Жирона — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в девяти последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в восьми из них забивали больше 2,5 голов.
Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Брайтона».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30