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    Вернется ли «Брайтон» к победам?

    «Вест Хэм» — «Брайтон». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 21 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Брайтон»
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    Джаррод Боуэн
    «Вест Хэм» примет на своем поле «Брайтон» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2024 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 14-ю позицию и на пять очков отстает от нынешнего соперника, а также на семь баллов опережает зону вылета (18-20-е места).

    Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура английского первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

    В предыдущем поединке в 15-м туре национального чемпионата «Молотобойцы» в домашних стенах уже одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Антонио и Солер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть нынешний спад в игре соперника, а также то, что матч состоится на их поле, они все же способны выиграть.

    Джаррод Боуэн и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает девятую позицию и на четыре очка отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятого места, а также на пять баллов опережает нынешнего соперника

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура АПЛ «Чайки» в домашних стенах потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:3).

    Ранее в 15-м туре национального первенства коллектив набрал только один балл, сыграв вничью с «Лестером» с результатом 2:2.

    Не сыграют: травмированы — Уэлбек, О'Райли, Велтман, Хиншельвуд, Кадиоглу, Уэбстер, Милнер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

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    Данная форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть фактор преимущества своего поля у соперника.

    Данни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из шести последних матчей «Вест Хэма» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Брайтона» забивали больше 3,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Брайтона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.70, победа «Вест Хэма» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.40.

    Прогноз: в девяти последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в восьми из них забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Брайтона».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30

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    «Вест Хэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Брайтон» к победам?
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