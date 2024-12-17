17 декабря в 30-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Ахал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Ахал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: Эта команда провела не столь успешный сезон. При любых раскладах она финиширует на 3 месте.

При этом «Алтын Асыр» на 11 зачетных баллов отстаёт от идущего вторым «Ахала». А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Поединок с «Аркадагом» завершился болезненной коллизией (0:4).

При этом «Алтын Асыр» до того был разгромлен еще и «Аль-Хадисией» (0:4). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Аль-Кува Аль-Джавии» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алтын Асыр» нынче находится на спаде. В 4 своих последних поединках команда уступила.

При этом «Алтын Асыр» традиционно cложно противостоит «Ахалу». Из 5 последних очных поединков команда выиграла и проиграла по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и завершить сезон явно хочется на положительной ноте.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» уже спокойно доигрывает сезон. Команда на данный момент находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ахал» имеет достаточно надежные тылы. В 29 поединках чемпионата Туркменистана команда пропустила 28 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Шагадам» был обыгран весьма уверенно (4:1).

При этом до того команда переиграла «Небитчи» (2:0). Плюс еще одна встреча с «Шагадамом» завершилась триумфом (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахал» отпраздновал 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ахал» аж на 23 зачетных пункта отстает от чемпиона. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Команда победила в пяти своих последних поединках. При этом «Ахал» в четырех из них забивал не менее двух голов за матч.

Очевидно, что для команды отличной мотивацией будет продлить свою победную серию. Да и оппонент в последнее время отнюдь не блещет результатами.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда с первых минут встречи будет активно атаковать.

Статистика для ставок

«Ахал» победил в 5 своих последних поединках

«Алтын Асыр» уступил в 4 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают более 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.03 и 1.87.

Прогноз: «Алтын Асыр» в последних матчах выглядел крайне блекло, тогда как оппонент нынче прибавил.

«Ахал» явно будет действовать первым номером, к тому же оппонент не забивал в четырех своих последних матчах.

Ставка: Победа «Ахала» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10