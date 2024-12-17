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    Сумеет ли «Ахал» одолеть проблемного оппонента?

    «Алтын Асыр» — «Ахал». Команды любят много забивать, но на что сделать ставку в их очном матче 17 декабря? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Ахал»
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    «Ахал»
    17 декабря в 30-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Ахал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Ахал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 17 Декабря 2024 года

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •  Алтын Асыр 15:00 Ахал

    Ахал

  • Аннау
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    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: Эта команда провела не столь успешный сезон. При любых раскладах она финиширует на 3 месте.

    При этом «Алтын Асыр» на 11 зачетных баллов отстаёт от идущего вторым «Ахала». А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Поединок с «Аркадагом» завершился болезненной коллизией (0:4).

    При этом «Алтын Асыр» до того был разгромлен еще и «Аль-Хадисией» (0:4). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Аль-Кува Аль-Джавии» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алтын Асыр» нынче находится на спаде. В 4 своих последних поединках команда уступила.

    При этом «Алтын Асыр» традиционно cложно противостоит «Ахалу». Из 5 последних очных поединков команда выиграла и проиграла по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и завершить сезон явно хочется на положительной ноте.

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» уже спокойно доигрывает сезон. Команда на данный момент находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ахал» имеет достаточно надежные тылы. В 29 поединках чемпионата Туркменистана команда пропустила 28 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Шагадам» был обыгран весьма уверенно (4:1).

    При этом до того команда переиграла «Небитчи» (2:0). Плюс еще одна встреча с «Шагадамом» завершилась триумфом (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахал» отпраздновал 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ахал» аж на 23 зачетных пункта отстает от чемпиона. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

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    Команда победила в пяти своих последних поединках. При этом «Ахал» в четырех из них забивал не менее двух голов за матч.

    Очевидно, что для команды отличной мотивацией будет продлить свою победную серию. Да и оппонент в последнее время отнюдь не блещет результатами.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда с первых минут встречи будет активно атаковать.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» победил в 5 своих последних поединках

    • «Алтын Асыр» уступил в 4 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.03 и 1.87.

    Прогноз: «Алтын Асыр» в последних матчах выглядел крайне блекло, тогда как оппонент нынче прибавил.

    «Ахал» явно будет действовать первым номером, к тому же оппонент не забивал в четырех своих последних матчах.

    Ставка: Победа «Ахала» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10

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    «Алтын Асыр» — «Ахал»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ахал» одолеть проблемного оппонента?
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