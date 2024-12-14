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    Обгонит ли «Севилья» «Сельту» в таблице?

    «Севилья» — «Сельта». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 14 декабря 2024 года

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    «Севилья»
    14 декабря в 17-м туре испанской Примеры «Севилья» в родных стенах сразится с «Сельтой». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Декабря 2024 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 20:30 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Севилья»

    Турнирное положение: Андалузский коллектив с 19 очками идет на 13 строке в таблице Примеры и от шестой еврокубковой позиции отстает на пять пунктов.

    «Севилья» выиграла пять матчей из 16 проведенных, четыре раза сыграла вничью и потерпела семь фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:23.

    Севилья — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Нервионцы» в прошлом туре в Мадриде уступили «Атлетико» со счетом 3:4, ведя по истечению часа игры в два мяча. А перед этим они в матче Кубка страны на выезде одолели низшелиговый «Олот» со счетом 3:1. А ранее в чемпионате Испании была домашняя мировая с «Осасуной» 1:1 и победа над «Райо Вальекано» 1:0.

    Не сыграют: Чидера Эджуке и Ньянзу Куасси пребывают в лазарете.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Севилья» проигрышем в своем последнем проведенном поединке прервала серию из трех встреч без фиаско во всех турнирах. За это время она отпраздновала две виктории и расписала одну ничью. Перед этим же команда имела серию из двух сухих проигрышей. Всего же в рамках Примеры «красно-белые» за минувшие семь матчей уступили в четырех из них при одной мировой и двух викториях.

    «Сельта»

    Турнирное положение: Команда из города Виго с 21 баллом разместилась на пару строк в таблице выше, чем предстоящий противник.

    «Сельта» выиграла шесть матчей из 16 проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела семь поражений, разница мячей составляет 25:27.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Кельты» вышли победителями из своих двух предыдущих встреч и не пропустили в них. Сперва в данном периоде они разгромили низшелиговую «Саламанку» со счетом 7:0 в Кубке Испании, а затем в родных стенах обыграл со счетом 2:0 «Мальорку» в рамках Примеры.

    Не сыграют: Фернандо Лопес и Жаилсон — травмированы.

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    Состояние команды: «Сельта» выиграла два своих предыдущих поединка в различных турнирах , и раз в Примере за это время, и не пропустила в них. До этого же «небесно-голубые» в рамках чемпионата Испании проиграли три матча из шести проведенных, два раза сыграли вничью и отпраздновали всего одну викторию. Отметим, что в гостях у «кельтов» в этом чемпионате одна победа в семи играх и пять проигрышей.

    Статистика для ставок

    • Четыре из пяти предыдущих очных матча данных команд завершились вничью

    • И во всех этих поединках неизменно забивали обе стороны

    • «Сельта» обыграла «Севилью» только раз за минувшие восемь очных игр при трех фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Севилья» — 2.29, победа «Сельта» — 3.40, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: От поединка столь результативных команд в первую очередь стоит ждать голевого обмена. К тому же на это еще указывает очная статистика данных команд.

    Рекомендуемая ставка: обе забьет за 1.81.

    Прогноз: а вторым вариантом здесь будет виктория «Севилья», которая весьма неплохо играет против предстоящего оппонента.

    Ставка: победа «Севильи» 2.29.

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    «Севилья» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Обгонит ли «Севилья» «Сельту» в таблице?
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