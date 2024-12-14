14 декабря в 17-м туре испанской Примеры «Севилья» в родных стенах сразится с «Сельтой». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Андалузский коллектив с 19 очками идет на 13 строке в таблице Примеры и от шестой еврокубковой позиции отстает на пять пунктов.

«Севилья» выиграла пять матчей из 16 проведенных, четыре раза сыграла вничью и потерпела семь фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 17:23.

Последние матчи: «Нервионцы» в прошлом туре в Мадриде уступили «Атлетико» со счетом 3:4, ведя по истечению часа игры в два мяча. А перед этим они в матче Кубка страны на выезде одолели низшелиговый «Олот» со счетом 3:1. А ранее в чемпионате Испании была домашняя мировая с «Осасуной» 1:1 и победа над «Райо Вальекано» 1:0.

Не сыграют: Чидера Эджуке и Ньянзу Куасси пребывают в лазарете.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Севилья» проигрышем в своем последнем проведенном поединке прервала серию из трех встреч без фиаско во всех турнирах. За это время она отпраздновала две виктории и расписала одну ничью. Перед этим же команда имела серию из двух сухих проигрышей. Всего же в рамках Примеры «красно-белые» за минувшие семь матчей уступили в четырех из них при одной мировой и двух викториях.

«Сельта»

Турнирное положение: Команда из города Виго с 21 баллом разместилась на пару строк в таблице выше, чем предстоящий противник.

«Сельта» выиграла шесть матчей из 16 проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела семь поражений, разница мячей составляет 25:27.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Кельты» вышли победителями из своих двух предыдущих встреч и не пропустили в них. Сперва в данном периоде они разгромили низшелиговую «Саламанку» со счетом 7:0 в Кубке Испании, а затем в родных стенах обыграл со счетом 2:0 «Мальорку» в рамках Примеры.

Не сыграют: Фернандо Лопес и Жаилсон — травмированы.

Состояние команды: «Сельта» выиграла два своих предыдущих поединка в различных турнирах , и раз в Примере за это время, и не пропустила в них. До этого же «небесно-голубые» в рамках чемпионата Испании проиграли три матча из шести проведенных, два раза сыграли вничью и отпраздновали всего одну викторию. Отметим, что в гостях у «кельтов» в этом чемпионате одна победа в семи играх и пять проигрышей.

Статистика для ставок

Четыре из пяти предыдущих очных матча данных команд завершились вничью

И во всех этих поединках неизменно забивали обе стороны

«Сельта» обыграла «Севилью» только раз за минувшие восемь очных игр при трех фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Севилья» — 2.29, победа «Сельта» — 3.40, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.85 соответственно.

Прогноз: От поединка столь результативных команд в первую очередь стоит ждать голевого обмена. К тому же на это еще указывает очная статистика данных команд.

Рекомендуемая ставка: обе забьет за 1.81.

Прогноз: а вторым вариантом здесь будет виктория «Севилья», которая весьма неплохо играет против предстоящего оппонента.

Ставка: победа «Севильи» 2.29.