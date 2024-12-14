В субботу, 14 декабря, в 19-м туре испанской Сегунды «Эйбар» дома примет «Сарагосу». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Сарагоса», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эйбар»

Турнирное положение: Баскский коллектив с 24 зачетными пунктами разместился на 15 строке в таблице Сегунды, уступая пять очков зоне плей-офф.

«Эйбар» выиграл семь встреч из 18 проведенных, три матча завершил миром и восемь игр проиграл, разница мячей составляет 16:18.

Последние матчи: «Оружейники» в прошлом туре чемпионат потерпели выездное минимальное фиаско от «Уэски» со счетом 1:2, а игровым днем ранее они в родных пенатах нанесли поражение «Картахене» со счетом 1:0.

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Эйбар» неудачно провел отрезок из восьми своих предыдущих встреч, проиграв в шести из них и добыв две домашние виктории. Причем в пяти из шести проигрышных поединках коллектив не смог забить ни одного гола. Всего же за предыдущие 13 своих матчей во всех турнирах коллектив аж девять раз уходил с поля поверженным и четыре раза выиграл за это время. И в данном отрезке команда не смогла забить аж в семи случаях.

«Сарагоса»

Турнирное положение: По итогам 18 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с 26 очками идет на десятой строке, уступая три балла зоне плей-офф.

Коллектив за всю дистанцию отпраздновал семь викторий, пять раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 27:21.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Арагонцы» в минувшем туре первенства страны на выезде поделили очки с «Депортиво», сыграв вничью 1:1. Перед этим же они в родных стенах уступили со счетом 0:1 «Альбасете» и сыграли в гостях вничью с «Кордовой» 2:2.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Сейчас у «Сарагосы» 6-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. За это время команда расписала аж пять мировых исходов и потерпела одно фиаско. Непосредственно в рамках Сегунды в данном отрезке коллектив раз уступил и четыре матча закончил вничью. А выиграть в чемпионате коллектив смог только дважды за предыдущие восемь встреч.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате «Эйбар» дважды обыграл «Сарагосу» — 1:0 и 3:2

«Арагонцы» не могут одолеть «оружейников» вот уже на протяжении пяти игр кряду, проиграв трижды за это время

Только один поединок из семи предыдущих между этими клубами завершился на ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 2.53, победа «Сарагоса» — 3.00, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.53 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем крайне низового исхода, ведь обе команды имеют проблемы в завершающей стадии. К тому же на это еще указывает очная статистика.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.97.

Прогноз: И также прогнозируем здесь ничью, ведь «Сарагосу» в последнем отрезке захватил синдром мировых и она вполне может продолжить делить очки с оппонентами.

Ставка: ничья 3.00.