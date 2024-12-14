Эйбар
Сарагоса
«Эйбар»
Турнирное положение: Баскский коллектив с 24 зачетными пунктами разместился на 15 строке в таблице Сегунды, уступая пять очков зоне плей-офф.
«Эйбар» выиграл семь встреч из 18 проведенных, три матча завершил миром и восемь игр проиграл, разница мячей составляет 16:18.
Эйбар — Сарагоса: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Оружейники» в прошлом туре чемпионат потерпели выездное минимальное фиаско от «Уэски» со счетом 1:2, а игровым днем ранее они в родных пенатах нанесли поражение «Картахене» со счетом 1:0.
Не сыграют: Все основные исполнители в строю.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Эйбар» неудачно провел отрезок из восьми своих предыдущих встреч, проиграв в шести из них и добыв две домашние виктории. Причем в пяти из шести проигрышных поединках коллектив не смог забить ни одного гола. Всего же за предыдущие 13 своих матчей во всех турнирах коллектив аж девять раз уходил с поля поверженным и четыре раза выиграл за это время. И в данном отрезке команда не смогла забить аж в семи случаях.
«Сарагоса»
Турнирное положение: По итогам 18 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с 26 очками идет на десятой строке, уступая три балла зоне плей-офф.
Коллектив за всю дистанцию отпраздновал семь викторий, пять раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 27:21.
Последние матчи: «Арагонцы» в минувшем туре первенства страны на выезде поделили очки с «Депортиво», сыграв вничью 1:1. Перед этим же они в родных стенах уступили со счетом 0:1 «Альбасете» и сыграли в гостях вничью с «Кордовой» 2:2.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Сейчас у «Сарагосы» 6-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. За это время команда расписала аж пять мировых исходов и потерпела одно фиаско. Непосредственно в рамках Сегунды в данном отрезке коллектив раз уступил и четыре матча закончил вничью. А выиграть в чемпионате коллектив смог только дважды за предыдущие восемь встреч.
Статистика для ставок
- В прошлом чемпионате «Эйбар» дважды обыграл «Сарагосу» — 1:0 и 3:2
- «Арагонцы» не могут одолеть «оружейников» вот уже на протяжении пяти игр кряду, проиграв трижды за это время
- Только один поединок из семи предыдущих между этими клубами завершился на ТБ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 2.53, победа «Сарагоса» — 3.00, ничья — 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.53 соответственно.
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Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем крайне низового исхода, ведь обе команды имеют проблемы в завершающей стадии. К тому же на это еще указывает очная статистика.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.97.
Прогноз: И также прогнозируем здесь ничью, ведь «Сарагосу» в последнем отрезке захватил синдром мировых и она вполне может продолжить делить очки с оппонентами.
Ставка: ничья 3.00.