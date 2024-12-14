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    Очередная ничья для «Сарагосы»?

    «Эйбар» — «Сарагоса». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    В субботу, 14 декабря, в 19-м туре испанской Сегунды «Эйбар» дома примет «Сарагосу». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Сарагоса», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 14 Декабря 2024 года

    Эйбар

  • Эйбар
    •  Эйбар 20:30 Сарагоса

    Сарагоса

  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    Турнирное положение: Баскский коллектив с 24 зачетными пунктами разместился на 15 строке в таблице Сегунды, уступая пять очков зоне плей-офф.

    «Эйбар» выиграл семь встреч из 18 проведенных, три матча завершил миром и восемь игр проиграл, разница мячей составляет 16:18.

    Эйбар — Сарагоса: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Оружейники» в прошлом туре чемпионат потерпели выездное минимальное фиаско от «Уэски» со счетом 1:2, а игровым днем ранее они в родных пенатах нанесли поражение «Картахене» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эйбар» неудачно провел отрезок из восьми своих предыдущих встреч, проиграв в шести из них и добыв две домашние виктории. Причем в пяти из шести проигрышных поединках коллектив не смог забить ни одного гола. Всего же за предыдущие 13 своих матчей во всех турнирах коллектив аж девять раз уходил с поля поверженным и четыре раза выиграл за это время. И в данном отрезке команда не смогла забить аж в семи случаях.

    «Сарагоса»

    Турнирное положение: По итогам 18 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с 26 очками идет на десятой строке, уступая три балла зоне плей-офф.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал семь викторий, пять раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 27:21.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Арагонцы» в минувшем туре первенства страны на выезде поделили очки с «Депортиво», сыграв вничью 1:1. Перед этим же они в родных стенах уступили со счетом 0:1 «Альбасете» и сыграли в гостях вничью с «Кордовой» 2:2.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Сейчас у «Сарагосы» 6-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. За это время команда расписала аж пять мировых исходов и потерпела одно фиаско. Непосредственно в рамках Сегунды в данном отрезке коллектив раз уступил и четыре матча закончил вничью. А выиграть в чемпионате коллектив смог только дважды за предыдущие восемь встреч.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате «Эйбар» дважды обыграл «Сарагосу» — 1:0 и 3:2

    • «Арагонцы» не могут одолеть «оружейников» вот уже на протяжении пяти игр кряду, проиграв трижды за это время

    • Только один поединок из семи предыдущих между этими клубами завершился на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 2.53, победа «Сарагоса» — 3.00, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.53 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем крайне низового исхода, ведь обе команды имеют проблемы в завершающей стадии. К тому же на это еще указывает очная статистика.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.97.

    Прогноз: И также прогнозируем здесь ничью, ведь «Сарагосу» в последнем отрезке захватил синдром мировых и она вполне может продолжить делить очки с оппонентами.

    Ставка: ничья 3.00.

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    «Эйбар» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Очередная ничья для «Сарагосы»?
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