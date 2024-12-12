12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Славия» Прага и «Андерлехт». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Андерлехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Славия» Прага

Турнирное положение: Пражане в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 26 месте турнирной таблицы.

При этом «Славия» Прага в пяти стартовых турах набрала всего 4 очка. Да и атака команды выглядит не столь уверенно, отличившись лишь 4 забитыми мячами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Славия» Прага добыла викторию. Команда нанесла поражение «Сигме» (2:1).

При этом «Славия» Прага чуть ранее одолела «Баник» (1:0). Да и поединок со «Слованом» Либерец также завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Пражане выиграли в трёх своих последних матчах. Причем все эти виктории получились с разницей в один мяч.

С «Андерлехтом» команда традиционно играет крайне неудачно. Причем во всех четырех поединках «Славия» Прага покидала поле на щите.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Пражане твёрдо намерены улучшить свою турнирную ситуацию в Лиге Европы.

«Андерлехт»

Турнирное положение: Бельгийцы нынешний сезон проводят довольно продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на 5 месте.

Причем «Андерлехт» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла сложную победу. Брюссельцы переиграли «Беерсхот» (2:1).

При этом до того команда разгромила «Вестерло» (4:1). А вот поединок с «Хеверли Лувеном» завершился сухим паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Андерлехт» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Сэмюэль Эдози, Килиан Сарделла, Ян Вертонген — травмированы.

Состояние команды: бельгийцы победили в двух своих последних поединках. Вот только с надежностью тылов у команды все так же имеются проблемы.

В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Да и Каспер Дольберг настрелял 10 мячей плюс 1 в Лиге Европы.

В кадровом плане «Андерлехт» выглядит достаточно выгодно. Правда, в обороне уж очень не хватает аксакала Вертонгена.

Очевидно, что номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Бельгийцы способны еще прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Брюссельцы выиграли в 2 своих последних поединках

«Славия» Прага победила в 3 своих последних поединках

Пражане забили 9 мячей в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Пражане явно постараются попасть в топ-24, так что явно сразу понесутся в атаку.

«Славии» срочно необходимо побеждать, да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

Ставка: Победа «Славии» Прага в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют на двоих менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10