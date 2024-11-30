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    Продолжатся ли неудачи «Борнмута»?

    «Вулверхэмптон» — «Борнмут». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Борнмут»
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    Эванилсон
    «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Борнмут» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 30 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2024 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 12-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 17-й позиции.

    Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, а также на шесть очков отстает от нынешнего соперника.

    Вулверхэмптон — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Фулхэмом» (4:1).

    В предыдущем туре «Волки» также в английском национальном первенстве оказались сильнее своего соперника, с результатом 2:0 обыгрв в домашних стенах «Саутгемптон».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Эланга, Гиббз-Уайт, Андерсон, Данило, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех прошлых поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» ни разу не проиграл при двух победах в двух последних играх.

    Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, где они не проиграли в двух последних матчах.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с семью голами.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» после 12-ти туров английского первенства набрал только 12 баллов и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в шесть очков от зоны вылета, которая начинается с 18-й строчки, а значит рискует вовсю втянуться в борьбу за выживание.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура АПЛ «Вишни» в домашних стенах потерпели поражение от «Брайтона» (1:2).

    Ранее в 11-м туре английского первенства коллектив также потерпел поражение, когда в чужих стенах уступил «Брентфорду» (2:3).

    Не сыграют: травмированы — Араухо, Синистерра, Скотт, дисквалифицирован — Семеньо.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, «Борнмут» проиграл при одной победе в четырех последних матчах.

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    Данная форма говорит о плохих шансах гостей не только на победу, но даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который сейчас выглядит убедительно.

    Эванилсон и Антуан Семеньо — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды и больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 3,5 голов

    • в двух последних матчах «Борнмут» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.60, победа «Вулверхэмптона» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

    Вместе с тем, в трех последних матчах гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

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    «Вулверхэмптон» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли неудачи «Борнмута»?
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