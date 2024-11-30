Вулверхэмптон
Борнмут
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 12-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 17-й позиции.
Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, а также на шесть очков отстает от нынешнего соперника.
Вулверхэмптон — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Фулхэмом» (4:1).
В предыдущем туре «Волки» также в английском национальном первенстве оказались сильнее своего соперника, с результатом 2:0 обыгрв в домашних стенах «Саутгемптон».
Не сыграют: травмированы — Эланга, Гиббз-Уайт, Андерсон, Данило, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех прошлых поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» ни разу не проиграл при двух победах в двух последних играх.
Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, где они не проиграли в двух последних матчах.
Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с семью голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» после 12-ти туров английского первенства набрал только 12 баллов и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в шесть очков от зоны вылета, которая начинается с 18-й строчки, а значит рискует вовсю втянуться в борьбу за выживание.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура АПЛ «Вишни» в домашних стенах потерпели поражение от «Брайтона» (1:2).
Ранее в 11-м туре английского первенства коллектив также потерпел поражение, когда в чужих стенах уступил «Брентфорду» (2:3).
Не сыграют: травмированы — Араухо, Синистерра, Скотт, дисквалифицирован — Семеньо.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, «Борнмут» проиграл при одной победе в четырех последних матчах.
Данная форма говорит о плохих шансах гостей не только на победу, но даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который сейчас выглядит убедительно.
Эванилсон и Антуан Семеньо — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в девяти из 10-ти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды и больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 3,5 голов
- в двух последних матчах «Борнмут» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.60, победа «Вулверхэмптона» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.
Вместе с тем, в трех последних матчах гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50