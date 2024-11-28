ТНС сыграет против «Юргордена» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч ТНС — «Юргорден», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ТНС

Турнирная таблица: В основной сетке Лиги конференций ТНС занимает 24 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне Лиги конференций с поражения. В первом туре ТНС проиграл итальянской «Фиорентине» (0:2). Однако в рамках второго игрового дня еврокубка команда переиграла «Астану» (2:0). В третьем туре розыгрыша ЛК валийский коллектив уступил «Шемрок Роверсу» (1:2).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Олосунде.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Уэльса ТНС занимает 2 место, аккумулировав 36 очков.

«Юргорден»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Юргорден» занимает 16 место в турнирной таблице, набрав 4 очка.

Последние матчи: В первом туре еврокубка «Юргорден» обменялся голами с австрийским клубом ЛАСК, но победителя соперники так и не смогли определить (2:2). Однако во втором туре Лиги конференций шведы потерпели фиаско в матче против португальской «Витории» (1:2).

В третьем туре ЛК шведы одержали первую победу, переиграв «Панатинаикос» (2:1).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Йоханссон.

Состояние команды: В чемпионате Швеции «Юргорден» расположился на 4 месте. Участник Лиги конференций набрал 53 очка: 16 побед, 5 ничьих и 9 поражений.

Статистика для ставок

ТНС в последних 10 матчах одержал 8 победы

«Юргорден» поднялся на 16 место в Лиге конференций

«Юргорден» и ТНС ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юргорден» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.81, а победа ТНС — в 3.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.24 соответственно.

Прогноз: Обе команды в среднем забивают по 2 мяча, так что есть вероятность, что ТНС и «Юргорден» забьют.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.76.

Прогноз: В таких матчах обычно забивается много мячей, рискнум в пользу результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.04.