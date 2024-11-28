ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновВзгляд за рубеж. Как складываются карьеры российских игроков в Европе? Пеп ГвардиолаНесчастливое совпадение. Шестнадцать причин черной полосы «Манчестер Сити» Игорь Чугайнов«Игроки "Локо" не перестроились с простых матчей на сложный». Игорь Чугайнов — об итогах тура РПЛ и предстоящих кубковых баталиях
    Все новости спорта

    Добудет ли «Юргорден» 3 очка в поединке?

    ТНС — «Юргорден». Ставка (к. 1.76) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Юргорден Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на ТНС — «Юргорден»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Люцерн» — «Юргорден»
    ТНС сыграет против «Юргордена» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч ТНС — «Юргорден», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    ТНС

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  ТНС 20:45 Юргорден

    Юргорден

  • Стокгольм
    •

    ТНС

    Турнирная таблица: В основной сетке Лиги конференций ТНС занимает 24 место, набрав 3 очка.

    Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне Лиги конференций с поражения. В первом туре ТНС проиграл итальянской «Фиорентине» (0:2). Однако в рамках второго игрового дня еврокубка команда переиграла «Астану» (2:0). В третьем туре розыгрыша ЛК валийский коллектив уступил «Шемрок Роверсу» (1:2).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Олосунде.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Уэльса ТНС занимает 2 место, аккумулировав 36 очков.

    «Юргорден»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Юргорден» занимает 16 место в турнирной таблице, набрав 4 очка.

  • Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября
  • Забавный слух про уход Роналду, будущее Кузяева и неопределенность Хуммельса
  • 25/11/2024

    • Последние матчи: В первом туре еврокубка «Юргорден» обменялся голами с австрийским клубом ЛАСК, но победителя соперники так и не смогли определить (2:2). Однако во втором туре Лиги конференций шведы потерпели фиаско в матче против португальской «Витории» (1:2).

    В третьем туре ЛК шведы одержали первую победу, переиграв «Панатинаикос» (2:1).

    Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Йоханссон.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: В чемпионате Швеции «Юргорден» расположился на 4 месте. Участник Лиги конференций набрал 53 очка: 16 побед, 5 ничьих и 9 поражений.

    Статистика для ставок

    ТНС в последних 10 матчах одержал 8 победы

    «Юргорден» поднялся на 16 место в Лиге конференций

    «Юргорден» и ТНС ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юргорден» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.81, а победа ТНС — в 3.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.24 соответственно.

    Прогноз: Обе команды в среднем забивают по 2 мяча, так что есть вероятность, что ТНС и «Юргорден» забьют.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.76.

    Прогноз: В таких матчах обычно забивается много мячей, рискнум в пользу результативности поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Кванджу — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Моро-Каньяс — Коппеянс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Аранго — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.64
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бейлек — Фита-Болуда
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сочи — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Истанбул — Петрокуб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Северсталь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Штурм Грац — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ТНС — «Юргорден»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Юргорден» 3 очка в поединке?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры