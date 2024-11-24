24 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Монца». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» окопались в середняках лиги. По итогам 12 туров чемпионата она расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» не особо ярко атакует, отличившись 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 18 голов.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Торино» уступил в дерби «Ювентусу» (0:2).

А вот до того команда минимально проиграла «Фиорентине». При этом поединок с «Ромой» также завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Торино» настрелял всего 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Че Адамс, Дуван Сапата — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: туринцы сейчас угодили в некое пике. «Быки» проиграли в трех своих последних матчах, не забив в них ни разу.

Матчи против «Монцы» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Торино» победил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Даже без травмированных Сапаты и Адамса туринцы намерены вернуться на забивной путь.

«Монца»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 19 строчке турнирной таблицы Серии А.

Причем «Монца» забила всего 10 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Монца» минимально уступила «Лацио».

До того случилось еще и минимальное поражение от «Милана». Да и поединок с «Аталантой» команда провела крайне неудачно (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» победила лишь один раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Маттео Пессина — травмирован.

Состояние команды: «бело-красные» проводят крайне слабый отрезок. Да и средняя результативность не доходит даже до гола за матч.

При этом «Монца» не побеждала в четырех последних поединках. Причем в трех последних матчах «бело-красные» не забили ни разу.

Между тем, «быки» для команды являются неудобным оппонентом. За всю историю противостояний «бело-красные» их еще не обыгрывали.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться добыть очки. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Статистика для ставок

«Монца» в среднем забивает реже гола за матч

«Бело-красные» еще ни разу не обыгрывали туринцев

Обе команды не забивали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

Прогноз: Туринцам явно сильнее соперника, и явно будут активно атаковать.

«Монца» явно не преуспевала в последних матчах, да и оборона команды ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Торино» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75