Нант
Гавр
«Нант»
Турнирное положение: С 10 зачетными пунктами 8-кратный чемпион Франции на данный момент идет на 14 месте в таблице, опережая только по дополнительным показателям красную зону.
«Нант» выиграл всего две игры из 11 проведенных, четыре поединка свел вничью и пять игр проиграл, разница мячей составляет 14:17.
Нант — Гавр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Канарейки» в прошлом туре первенства страны потерпели выездное поражение от «Ланса» со счетом 2:3. И данное фиаско стало для них третьим кряду. Ранее они еще уступили в родных стенах «Марселю» 1:2 и в гостях «Страсбуру» 1:3.
Не сыграют: Жоанн Лепенан травмирован, а Николас Паллуа будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: Сейчас у «Нанта» 8-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата Франции. В этот неудачный для себя период команда расписала три мировых результата и пять раз уходила с поля поверженной. Однако за весь этот отрезок коллектив только в одном случае уходил с поля без результативных действий.
«Гавр»
Турнирное положение: Нормандцы с девятью очками идут предпоследними в таблице, но от безопасной строки отстают всего на балл.
«Гавр» выиграл три поединка и восемь раз уходил с поля проигравшим, разница забитых и пропущенных составляет 8:23.
Последние матчи: В своем предыдущем сыгранном поединке «темно-синие» были разгромлены на своей территории «Реймсом» со счетом 0:3. А туром ранее они дома минимально 1:0 выиграли у «Монпелье», который на данный момент замыкает таблицу Лиги 1.
Не сыграют: Абдулайе Туре и Йоанн Салмье дисквалифицированы, а Янн Китала и Уалид Эль-Хаджам травмированы.
Состояние команды: За предыдущие восемь встреч чемпионата страны «Гавр» проиграл в восьми случаях и смог раз победить, минимально обыграв главного аутсайдера на своем поле. И стоит отметить, что семь из восьми фиаско были без забитых мячей. А отличится команда смогла только дважды за этот 8-матчевый период.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне на поле «Нанта» эти команды сыграли вничью со счетом 0:0
- «Нант» не проигрывает «Гавру» вот уже на протяжении десяти игр, выиграв семь из них
- Шесть из семи предыдущих встреч этих клубов завершились на ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нант» — 1.97, победа «Гавр» — 4.60, ничья — 3.46.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.38 и 1.60 соответственно.
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Прогноз: В поединке двух команд из нижней части таблицы поставим на викторию «Нанта», который отлично играет против «Гавра», да и этот поединок проведет при своих зрителях.
Рекомендуемая ставка: победа «Нанта» за 1.97.
Прогноз: И также рискнем здесь поставить на обмен голами, ведь обе стороны будут нацелены взять здесь максимум очков и должны преуспеть в атаке.
Ставка: обе забьют за 2.15.