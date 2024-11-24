В воскресенье, 24 ноября, в 12-м туре французской Лиги 1 «Нант» на своем поле примет «Гавр». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: С 10 зачетными пунктами 8-кратный чемпион Франции на данный момент идет на 14 месте в таблице, опережая только по дополнительным показателям красную зону.

«Нант» выиграл всего две игры из 11 проведенных, четыре поединка свел вничью и пять игр проиграл, разница мячей составляет 14:17.

Последние матчи: «Канарейки» в прошлом туре первенства страны потерпели выездное поражение от «Ланса» со счетом 2:3. И данное фиаско стало для них третьим кряду. Ранее они еще уступили в родных стенах «Марселю» 1:2 и в гостях «Страсбуру» 1:3.

Не сыграют: Жоанн Лепенан травмирован, а Николас Паллуа будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: Сейчас у «Нанта» 8-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата Франции. В этот неудачный для себя период команда расписала три мировых результата и пять раз уходила с поля поверженной. Однако за весь этот отрезок коллектив только в одном случае уходил с поля без результативных действий.

«Гавр»

Турнирное положение: Нормандцы с девятью очками идут предпоследними в таблице, но от безопасной строки отстают всего на балл.

«Гавр» выиграл три поединка и восемь раз уходил с поля проигравшим, разница забитых и пропущенных составляет 8:23.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В своем предыдущем сыгранном поединке «темно-синие» были разгромлены на своей территории «Реймсом» со счетом 0:3. А туром ранее они дома минимально 1:0 выиграли у «Монпелье», который на данный момент замыкает таблицу Лиги 1.

Не сыграют: Абдулайе Туре и Йоанн Салмье дисквалифицированы, а Янн Китала и Уалид Эль-Хаджам травмированы.

Состояние команды: За предыдущие восемь встреч чемпионата страны «Гавр» проиграл в восьми случаях и смог раз победить, минимально обыграв главного аутсайдера на своем поле. И стоит отметить, что семь из восьми фиаско были без забитых мячей. А отличится команда смогла только дважды за этот 8-матчевый период.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне на поле «Нанта» эти команды сыграли вничью со счетом 0:0

«Нант» не проигрывает «Гавру» вот уже на протяжении десяти игр, выиграв семь из них

Шесть из семи предыдущих встреч этих клубов завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нант» — 1.97, победа «Гавр» — 4.60, ничья — 3.46.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.38 и 1.60 соответственно.

Прогноз: В поединке двух команд из нижней части таблицы поставим на викторию «Нанта», который отлично играет против «Гавра», да и этот поединок проведет при своих зрителях.

Рекомендуемая ставка: победа «Нанта» за 1.97.

Прогноз: И также рискнем здесь поставить на обмен голами, ведь обе стороны будут нацелены взять здесь максимум очков и должны преуспеть в атаке.

Ставка: обе забьют за 2.15.