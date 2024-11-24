«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы пока никак не обретут стабильность. После 19 туров они занимают 7 место в турнирной таблице.
При этом «Чайка» в 19 поединках первенства настреляла 23 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 22 раза.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась всего одним баллом. Песчанокопцы не сумели переиграть «Шинник» (0:0).
До того команда по всем статьям уступила «Родине» (0:2). А вот поединок с «Тюменью» принес победный результат (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы не забивали в двух своих последних поединках. Да и отставание от зоны стыков ныне составляет 5 очков.
Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Чайка» победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что песчанокопцы намерены приблизиться к заветной зоне стыков. Плюс команда Евгения Калешина должна вернуться на забивной путь.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане прочно окопались в середняках лиги. По итогам 19 туров первенства команда находится на 9 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем «СКА-Хабаровск» весьма прилично действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла 27 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Хабаровчане знатно покусались с «Торпедо» (2:2).
При этом до того команда минимально переиграла «Уфу». А вот встреча с «Балтикой» завершилась досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних поединках «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Николай Поярков — дисквалифицирован.
Состояние команды: Хабаровчане проводят крайне нестабильный сезон. Претендовать на зону стыков с такими результатами будет крайне затруднительно.
При этом «СКА-Хабаровск» на 6 очков отстает от желанной зоны стыков. Так что шансы на вожделенное повышение в классе могут скоро совсем растаять.
Хабаровчане не проигрывали в двух своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч — 30 мячей.
И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Команда Алексея Поддубского способна выжать максимум в матче с любым оппонентом.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают более гола за матч
- «Чайка» не забивала в 2 своих последних матчах
- «СКА-Хабаровск» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Песчанокопцы выглядят монолитнее соперника, к тому же мотивированы как можно скорее прервать свой безголевой сериал.
Фактор своего поля и надежные тылы станут наиболее весомыми союзниками команды Калешина.
Ставка: Победа «Чайки» в 1 тайме за 2.59.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28