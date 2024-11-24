24 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы пока никак не обретут стабильность. После 19 туров они занимают 7 место в турнирной таблице.

При этом «Чайка» в 19 поединках первенства настреляла 23 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 22 раза.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась всего одним баллом. Песчанокопцы не сумели переиграть «Шинник» (0:0).

До того команда по всем статьям уступила «Родине» (0:2). А вот поединок с «Тюменью» принес победный результат (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Песчанокопцы не забивали в двух своих последних поединках. Да и отставание от зоны стыков ныне составляет 5 очков.

Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Чайка» победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что песчанокопцы намерены приблизиться к заветной зоне стыков. Плюс команда Евгения Калешина должна вернуться на забивной путь.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане прочно окопались в середняках лиги. По итогам 19 туров первенства команда находится на 9 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «СКА-Хабаровск» весьма прилично действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла 27 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Хабаровчане знатно покусались с «Торпедо» (2:2).

При этом до того команда минимально переиграла «Уфу». А вот встреча с «Балтикой» завершилась досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних поединках «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Николай Поярков — дисквалифицирован.

Состояние команды: Хабаровчане проводят крайне нестабильный сезон. Претендовать на зону стыков с такими результатами будет крайне затруднительно.

При этом «СКА-Хабаровск» на 6 очков отстает от желанной зоны стыков. Так что шансы на вожделенное повышение в классе могут скоро совсем растаять.

Хабаровчане не проигрывали в двух своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч — 30 мячей.

И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Команда Алексея Поддубского способна выжать максимум в матче с любым оппонентом.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают более гола за матч

«Чайка» не забивала в 2 своих последних матчах

«СКА-Хабаровск» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

Прогноз: Песчанокопцы выглядят монолитнее соперника, к тому же мотивированы как можно скорее прервать свой безголевой сериал.

Фактор своего поля и надежные тылы станут наиболее весомыми союзниками команды Калешина.

Ставка: Победа «Чайки» в 1 тайме за 2.59.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28