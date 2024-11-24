ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге Лионель МессиДорога на ЧМ-2026. Закончилась ли эра сборной Аргентины и что стоит за спадом Бразилии? Харри Кейн«Бавария» — «Аугсбург». Онлайн
    Все новости спорта

    Хабаровчанам сразу несдобровать?!

    «Чайка» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.59) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Чайка Прогнозы на СКА-Хабаровск Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Чайка» — «СКА-Хабаровск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «СКА-Хабаровск»
    24 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы пока никак не обретут стабильность. После 19 туров они занимают 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Чайка» в 19 поединках первенства настреляла 23 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 22 раза.

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась всего одним баллом. Песчанокопцы не сумели переиграть «Шинник» (0:0).

    До того команда по всем статьям уступила «Родине» (0:2). А вот поединок с «Тюменью» принес победный результат (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Песчанокопцы не забивали в двух своих последних поединках. Да и отставание от зоны стыков ныне составляет 5 очков.

    Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Чайка» победила 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что песчанокопцы намерены приблизиться к заветной зоне стыков. Плюс команда Евгения Калешина должна вернуться на забивной путь.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане прочно окопались в середняках лиги. По итогам 19 туров первенства команда находится на 9 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «СКА-Хабаровск» весьма прилично действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла 27 мячей в ворота соперников.

  • 16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге
  • Прогнозы экспертов на центральные матчи 16-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Хабаровчане знатно покусались с «Торпедо» (2:2).

    При этом до того команда минимально переиграла «Уфу». А вот встреча с «Балтикой» завершилась досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Николай Поярков — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Хабаровчане проводят крайне нестабильный сезон. Претендовать на зону стыков с такими результатами будет крайне затруднительно.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «СКА-Хабаровск» на 6 очков отстает от желанной зоны стыков. Так что шансы на вожделенное повышение в классе могут скоро совсем растаять.

    Хабаровчане не проигрывали в двух своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч — 30 мячей.

    И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Команда Алексея Поддубского способна выжать максимум в матче с любым оппонентом.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают более гола за матч

    • «Чайка» не забивала в 2 своих последних матчах

    • «СКА-Хабаровск» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

    Прогноз: Песчанокопцы выглядят монолитнее соперника, к тому же мотивированы как можно скорее прервать свой безголевой сериал.

    Фактор своего поля и надежные тылы станут наиболее весомыми союзниками команды Калешина.

    Ставка: Победа «Чайки» в 1 тайме за 2.59.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Эсхата — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фоньини — Евсеев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кызылкум — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ландалусе — Бланкано
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мерв — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.42
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Чайка» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Хабаровчанам сразу несдобровать?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры