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    Пустит ли «Борнмут» в зону еврокубков «Брайтон»?

    «Борнмут» — «Брайтон». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Брайтон»
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    Эванилсон
    «Борнмут» примет на своем поле «Брайтон» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 23 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Ноября 2024 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 11-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 12-й позиции.

    Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, а также на восемь пунктов опережает зону вылета (18-е место).

    Борнмут — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Брентфорда» (2:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию «Вишен» в три поединка, которые также пришлись на английское национальное первенство.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Араухо, Семеньо, Уаттара, Синистерра, Скотт, дисквалифицирован — Кристи.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    При этом в трех последних домашних поединках хозяева выиграли, что в свете еще одной игры на своем поле позволяет им рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью.

    Эванилсон и Семеньо — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» после 11-ти стартовых туров английского первенства набрал только 19 баллов.

    Команда занимает шестую позицию у зоны еврокубков, по дополнительным показателям отставая от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, и зоны Лиги чемпионов (четвертое место).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура АПЛ «Чайки» в домашних стенах сенсационно обыграли действующего чемпиона «Манчестер Сити» (2:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию южан в три поединка, два из которых пришлись на АПЛ, а один — на Кубок Лиги, при двух поражениях и одной ничьей.

    Не сыграют: травмированы — Хиншелвуд, Марч, Минтех, Лампти, Балеба, Кадиоглу, Данк, Уэбстер, Милнер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» выиграл лишь один раз.

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    Данная форма говорит о не лучших шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем более против столь крепкого соперника, который отлично проводит домашние игры.

    Данни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Борнмута» забивали меньше 2,5 голов

    • в двух из трех последних матчей «Брайтон» проиграл

    • в четырех последних матчах «Брайтона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, победа «Брайтона» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

    При этом в двух последних матчах хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они были сильнее своих соперников в трех последних домашних матчах.

    Ставка: «Борнмут» победит за 2.35

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    «Борнмут» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Пустит ли «Борнмут» в зону еврокубков «Брайтон»?
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