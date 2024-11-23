«Борнмут» примет на своем поле «Брайтон» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 23 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 11-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы на 12-й позиции.

Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, а также на восемь пунктов опережает зону вылета (18-е место).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Брентфорда» (2:3).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию «Вишен» в три поединка, которые также пришлись на английское национальное первенство.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Араухо, Семеньо, Уаттара, Синистерра, Скотт, дисквалифицирован — Кристи.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

При этом в трех последних домашних поединках хозяева выиграли, что в свете еще одной игры на своем поле позволяет им рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью.

Эванилсон и Семеньо — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» после 11-ти стартовых туров английского первенства набрал только 19 баллов.

Команда занимает шестую позицию у зоны еврокубков, по дополнительным показателям отставая от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, и зоны Лиги чемпионов (четвертое место).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура АПЛ «Чайки» в домашних стенах сенсационно обыграли действующего чемпиона «Манчестер Сити» (2:1).

Этот успех прервал безвыигрышную серию южан в три поединка, два из которых пришлись на АПЛ, а один — на Кубок Лиги, при двух поражениях и одной ничьей.

Не сыграют: травмированы — Хиншелвуд, Марч, Минтех, Лампти, Балеба, Кадиоглу, Данк, Уэбстер, Милнер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» выиграл лишь один раз.

Данная форма говорит о не лучших шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, тем более против столь крепкого соперника, который отлично проводит домашние игры.

Данни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Борнмута» забивали меньше 2,5 голов

в двух из трех последних матчей «Брайтон» проиграл

в четырех последних матчах «Брайтона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, победа «Брайтона» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали оба соперника.

При этом в двух последних матчах хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они были сильнее своих соперников в трех последних домашних матчах.

Ставка: «Борнмут» победит за 2.35