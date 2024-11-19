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    Узбеки будут торопиться

    КНДР — Узбекистан. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на КНДР — Узбекистан
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    Эльдор Шомуродов
    19 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют КНДР и Узбекистан. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч КНДР — Узбекистан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    КНДР

    Турнирное положение: Северокорейцы нынешний отбор проводят крайне слабо. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

    При этом КНДР в 5 турах квалификации разжился всего 2 очками. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Северокорейцы с боем уступили Ирану (2:3).

    А вот до того КНДР минимально уступила киргизам. Да и чуть раньше команда не смогла справиться с ОАЭ (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Северокорейцы пока не знают радости побед в отборе. Хотя поединок с иранцами можно записать команде в актив.

    Матчи против Узбекистана для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков КНДР проиграла 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться оказать сопротивление столь сильному оппоненту. Да и вообще, северокорейцы постепенно прибавляют.

    Узбекистан

    Турнирное положение: Узбеки нынешний отбор проводят весьма прилично. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем Узбекистан в 5 матчах группы набрал 10 зачетных баллов. При этом отставание от 1 места измеряется тремя очками.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Узбеки уступили Катару (2:3).

    До того команда минимально переиграла ОАЭ. А вот поединок с Ираном завершился сухим паритетом (0:0).

    Вообще же, Узбекистан в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают узбеки в среднем аккурат гол за матч.

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    При этом Узбекистан явно намеревается напрямую выйти на Мундиаль. А вот отрыв от 3 места пока зыбкий — 3 зачетных балла.

    Наверняка команда постарается оторваться от преследователей на более приличное расстояние. Лидеры команды на месте, да и соперник не блещет стабильностью.

    Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Да и последняя коллизия должна лишь подстегнуть узбеков.

    Статистика для ставок

    • КНДР в среднем забивает аккурат гол за матч

    • Узбекистан обыграл северокорейцев в 3 последних очных поединках

    • КНДР не забивает узбекам уже 6 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: Узбекистан выглядит монолитнее соперника, и явно сразу понесется в атаку.

    Северокорейцы имеют явные проблемы в организации игры, да и вообще, не блещут в текущей квалификации.

    Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    КНДР — Узбекистан: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Узбеки будут торопиться
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