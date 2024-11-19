КНДР
Турнирное положение: Северокорейцы нынешний отбор проводят крайне слабо. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.
При этом КНДР в 5 турах квалификации разжился всего 2 очками. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Северокорейцы с боем уступили Ирану (2:3).
А вот до того КНДР минимально уступила киргизам. Да и чуть раньше команда не смогла справиться с ОАЭ (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 3 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Северокорейцы пока не знают радости побед в отборе. Хотя поединок с иранцами можно записать команде в актив.
Матчи против Узбекистана для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков КНДР проиграла 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться оказать сопротивление столь сильному оппоненту. Да и вообще, северокорейцы постепенно прибавляют.
Узбекистан
Турнирное положение: Узбеки нынешний отбор проводят весьма прилично. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем Узбекистан в 5 матчах группы набрал 10 зачетных баллов. При этом отставание от 1 места измеряется тремя очками.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Узбеки уступили Катару (2:3).
До того команда минимально переиграла ОАЭ. А вот поединок с Ираном завершился сухим паритетом (0:0).
Вообще же, Узбекистан в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают узбеки в среднем аккурат гол за матч.
При этом Узбекистан явно намеревается напрямую выйти на Мундиаль. А вот отрыв от 3 места пока зыбкий — 3 зачетных балла.
Наверняка команда постарается оторваться от преследователей на более приличное расстояние. Лидеры команды на месте, да и соперник не блещет стабильностью.
Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Да и последняя коллизия должна лишь подстегнуть узбеков.
Статистика для ставок
- КНДР в среднем забивает аккурат гол за матч
- Узбекистан обыграл северокорейцев в 3 последних очных поединках
- КНДР не забивает узбекам уже 6 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.
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Прогноз: Узбекистан выглядит монолитнее соперника, и явно сразу понесется в атаку.
Северокорейцы имеют явные проблемы в организации игры, да и вообще, не блещут в текущей квалификации.
Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00