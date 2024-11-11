В ночь на 11 ноября «Расинг» из Авельянеды на своем поле сыграет против «Индепендьенте Ривадавия» в 22-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Начало — в 01:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте Ривадавия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Расинг» Авельянеда

Турнирное положение: За шесть туров до финиша этого чемпионата Аргентины клуб из города Авельянеда с 34 зачетными пунктами находится на третьей строке в таблице, уступая восемь баллов лидеру.

«Расинг» выиграл 10 игр из 21 проведенной, четыре раза сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 30:20.

Последние матчи: «Академики» смогли выиграть свои три предыдущие игры, переиграв по 2:0 «Институто» и «Барракас Сентраль» в чемпионате аргентины, а также 2:1 бразильский «Коринтианс» в ответном матче 1/2 финала южноамериканского кубка и вышли в финал данного турнира.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Как было сказано выше, «Расинг» вышел победителем из своих трех предыдущих встреч во всех турнирах, пропустив за это время лишь один гол. Но до этой удачной серии «бело-голубые» смогли выиграть только один поединок из пяти. еще дважды в данном периоде они проиграли, причем оба раза в чемпионате, и дважды сыграли вничью.

«Индепендьенте Ривадавия»

Турнирное положение: Коллектив из города Мендоса с 25 набранными очками находится на 21 месте среди 28 участников.

«Индепендьенте Ривадавия» победил в шести поединках из 21 проведенных, семь раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница мячей — 14:21.

Последние матчи: Свои две предыдущие игры в чемпионате Аргентины команда свела вничью с одинаковым счетом по 1:1, поочередно поделив очки с «Эстудиантесом» и «Росарио Сентраль». Перед этим был обыгран «Сан-Лоренсо» со счетом 1:0.

Не сыграют: Нападающий Федерико Кастро пребывает в лазарете.

Состояние команды: Сейчас у «Индепендьенте Ривадавия» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой коллектив раз победил и дважды сыграл вничью. И в каждом из этих поединков он забивал по одному голу. А проиграла же команда только раз за предыдущие шесть встреч первенства при одной виктории и четырех мировых исходах.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти клубы не встречались

Сейчас у «Расинга» 8-матчевая беспроигрышная домашняя серия, в которой было шесть побед

«Индепендьенте Ривадавия» в гостях не может выиграть вот уже на протяжении девяти игр кряду, проиграв шесть из них

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Расинга» — 1.53, победа «Индепендьенте Ривадавия» — 7.00, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.29 и 1.61 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Расинг», который сильно выступает в родных стенах разберется с «Индепендьенте Ривадавия», которая в гостях выступает очень скромно.

Рекомендуемая ставка: победа «Расинга» с форой (-1) за 1.90.

Прогноз: И также ожидаем, что «Расинг» отметится в воротах соперника хотя бы пару раз.

Ставка: ИТ «Расинга» больше 1,5 1.93.