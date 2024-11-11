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    «Расинг» продлит серию побед?

    «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте Ривадавия». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте Ривадавия»
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    «Расинг» Авельянеда
    В ночь на 11 ноября «Расинг» из Авельянеды на своем поле сыграет против «Индепендьенте Ривадавия» в 22-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Начало — в 01:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте Ривадавия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 11 Ноября 2024 года

    Расинг Авельянеда

  • Аргентина. Примера
    •  Расинг Авельянеда 01:30 Independiente Rivadavia

    Independiente Rivadavia

  • Аргентина. Примера
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    «Расинг» Авельянеда

    Турнирное положение: За шесть туров до финиша этого чемпионата Аргентины клуб из города Авельянеда с 34 зачетными пунктами находится на третьей строке в таблице, уступая восемь баллов лидеру.

    «Расинг» выиграл 10 игр из 21 проведенной, четыре раза сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 30:20.

    Последние матчи: «Академики» смогли выиграть свои три предыдущие игры, переиграв по 2:0 «Институто» и «Барракас Сентраль» в чемпионате аргентины, а также 2:1 бразильский «Коринтианс» в ответном матче 1/2 финала южноамериканского кубка и вышли в финал данного турнира.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Как было сказано выше, «Расинг» вышел победителем из своих трех предыдущих встреч во всех турнирах, пропустив за это время лишь один гол. Но до этой удачной серии «бело-голубые» смогли выиграть только один поединок из пяти. еще дважды в данном периоде они проиграли, причем оба раза в чемпионате, и дважды сыграли вничью.

    «Индепендьенте Ривадавия»

    Турнирное положение: Коллектив из города Мендоса с 25 набранными очками находится на 21 месте среди 28 участников.

    «Индепендьенте Ривадавия» победил в шести поединках из 21 проведенных, семь раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница мячей — 14:21.

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    • Последние матчи: Свои две предыдущие игры в чемпионате Аргентины команда свела вничью с одинаковым счетом по 1:1, поочередно поделив очки с «Эстудиантесом» и «Росарио Сентраль». Перед этим был обыгран «Сан-Лоренсо» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Нападающий Федерико Кастро пребывает в лазарете.

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    Состояние команды: Сейчас у «Индепендьенте Ривадавия» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой коллектив раз победил и дважды сыграл вничью. И в каждом из этих поединков он забивал по одному голу. А проиграла же команда только раз за предыдущие шесть встреч первенства при одной виктории и четырех мировых исходах.

    Статистика для ставок

    • Ранее между собой эти клубы не встречались

    • Сейчас у «Расинга» 8-матчевая беспроигрышная домашняя серия, в которой было шесть побед

    • «Индепендьенте Ривадавия» в гостях не может выиграть вот уже на протяжении девяти игр кряду, проиграв шесть из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Расинга» — 1.53, победа «Индепендьенте Ривадавия» — 7.00, ничья — 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.29 и 1.61 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Расинг», который сильно выступает в родных стенах разберется с «Индепендьенте Ривадавия», которая в гостях выступает очень скромно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Расинга» с форой (-1) за 1.90.

    Прогноз: И также ожидаем, что «Расинг» отметится в воротах соперника хотя бы пару раз.

    Ставка: ИТ «Расинга» больше 1,5 1.93.

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    «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте Ривадавия»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на футбол. «Расинг» продлит серию побед?
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