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    Прервут ли «горожане» свою серию неудач?

    «Брайтон» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    «Брайтон» примет на своем поле «Манчестер Сити» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 9 ноября и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Ноября 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 20:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: Данная команда с 16 пунктами разместилась на восьмой строке в таблице, но всего на два очка отстает от четвертой.

    «Брайтон» в текущем чемпионате по четыре раза побеждал и играл вничью, а также два матча проиграл, разница мячей составляет 17:14.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В двух своих предыдущих матчах «чайки» дважды проиграли «Ливерпулю». Сперва дома 2:3 в матче Кубка лиги, а затем на выезде со счетом 1:2 в рамках АПЛ, забив при этом первыми. До этого они не уступали на протяжении трех поединков подряд, выиграв два из них.

    Не сыграют: Джеймс Милнер, Жоао Педро и Адам Уэбстер не помогут своей команде.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Брайтон» проиграл свои две предыдущие игры, оба раза уступив в них «Ливерпулю» в различных турнирах. Перед этим же коллектив смог выиграть два матча из трех при одной ничьей.

    И все поединки в данном отрезке пришлись на игры чемпионата страны. Всего же с начала сезона «сине-белые» отыграли 13 встреч в различных соревнованиях и смогли выиграть в шести из них при трех фиаско.

    «Ман Сити»

    Турнирное положение: «Ман Сити» в десяти играх текущего чемпионата Англии набрал 23 балла и идет вторым в таблице, уступая два очка первому «Ливерпулю».

    Коллектив Гвардиолы одержал семь викторий, дважды сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 21:11.

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    • Последние матчи: «Горожане» отвратительно провели свои три предыдущих поединка, все их проиграв. Начали они эту серию с гостевого фиаско от «Тоттенхэма» 1:2 в Кубке лиги, а затем в матче АПЛ были повержены на выезде «Борнмутом» 1:2 и крупно уступили в Лиссабоне «Спортингу» 1:4 в рамках Лиги чемпионов.

    Не сыграют: Родри, Джек Грилиш и Рубен Диаш пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: К предстоящему поединку «Ман Сити» подходит с серией из трех гостевых поражений в различных турнирах. До этого в новом сезоне он отыграл 14 встреч в различных турнирах и ни разу еще не проиграл в них, четыре раза сыграв вничью и десять встреч выиграв. Отметим, что до этой серии неудач команда неизменно побеждала в пяти поединках кряду, причем трижды с сухим счетом.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды обыграл «Брайтон» — 2:1 и 4:0

    • Всего же за шесть предыдущих очных игр этих клубов пять раз выигрывали «горожане» и раз была ничья

    • В трех из четырех минувших очных встреч данных команд играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ман Сити» — 1.80, победа «Брайтона» — 4.26, ничья — 4.26.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.47 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «горожане» приложат все усилия, чтобы прервать свою серию поражений, и смогут одолеть такого удобного для себя соперника, даже на его поле.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь поставим здесь на результативный исход, потому что данные команды в текущем сезоне забивают немало и почти в каждой игре.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.88.

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    «Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Прервут ли «горожане» свою серию неудач?
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