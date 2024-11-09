«Брайтон» примет на своем поле «Манчестер Сити» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 9 ноября и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: Данная команда с 16 пунктами разместилась на восьмой строке в таблице, но всего на два очка отстает от четвертой.

«Брайтон» в текущем чемпионате по четыре раза побеждал и играл вничью, а также два матча проиграл, разница мячей составляет 17:14.

Последние матчи: В двух своих предыдущих матчах «чайки» дважды проиграли «Ливерпулю». Сперва дома 2:3 в матче Кубка лиги, а затем на выезде со счетом 1:2 в рамках АПЛ, забив при этом первыми. До этого они не уступали на протяжении трех поединков подряд, выиграв два из них.

Не сыграют: Джеймс Милнер, Жоао Педро и Адам Уэбстер не помогут своей команде.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Брайтон» проиграл свои две предыдущие игры, оба раза уступив в них «Ливерпулю» в различных турнирах. Перед этим же коллектив смог выиграть два матча из трех при одной ничьей.

И все поединки в данном отрезке пришлись на игры чемпионата страны. Всего же с начала сезона «сине-белые» отыграли 13 встреч в различных соревнованиях и смогли выиграть в шести из них при трех фиаско.

«Ман Сити»

Турнирное положение: «Ман Сити» в десяти играх текущего чемпионата Англии набрал 23 балла и идет вторым в таблице, уступая два очка первому «Ливерпулю».

Коллектив Гвардиолы одержал семь викторий, дважды сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 21:11.

Последние матчи: «Горожане» отвратительно провели свои три предыдущих поединка, все их проиграв. Начали они эту серию с гостевого фиаско от «Тоттенхэма» 1:2 в Кубке лиги, а затем в матче АПЛ были повержены на выезде «Борнмутом» 1:2 и крупно уступили в Лиссабоне «Спортингу» 1:4 в рамках Лиги чемпионов.

Не сыграют: Родри, Джек Грилиш и Рубен Диаш пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: К предстоящему поединку «Ман Сити» подходит с серией из трех гостевых поражений в различных турнирах. До этого в новом сезоне он отыграл 14 встреч в различных турнирах и ни разу еще не проиграл в них, четыре раза сыграв вничью и десять встреч выиграв. Отметим, что до этой серии неудач команда неизменно побеждала в пяти поединках кряду, причем трижды с сухим счетом.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды обыграл «Брайтон» — 2:1 и 4:0

Всего же за шесть предыдущих очных игр этих клубов пять раз выигрывали «горожане» и раз была ничья

В трех из четырех минувших очных встреч данных команд играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ман Сити» — 1.80, победа «Брайтона» — 4.26, ничья — 4.26.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.47 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «горожане» приложат все усилия, чтобы прервать свою серию поражений, и смогут одолеть такого удобного для себя соперника, даже на его поле.

Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» за 1.80.

Прогноз: И также еще здесь поставим здесь на результативный исход, потому что данные команды в текущем сезоне забивают немало и почти в каждой игре.

Ставка: ТБ 3,0 за 1.88.