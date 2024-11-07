Шотландский «Хартс» сыграет против немецкого клуба «Хайденхайм» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хартс»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 7 место с активом в 6 очков.

Последние матчи: В первом туре еврокубка «Хартс» переиграл минское «Динамо» (2:1), а затем шотландцы одержали победу в игре против кипрской «Омонии» (2:0).

Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

Состояние команды в чемпионате Шотландии: После матчей 12 тура «Хартс» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимает 11 место с активом в 9 очков.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 9 месте в Лиге конференций, «Хайденхайм» в двух матчах набрал 6 баллов.

Последние матчи: «Хайденхайм» с победы стартовал в основном этапе Лиги конференций. В первом туре была обыграна «Олимпия» из Любляны (2:1). В составе победителей голами отметились Ваннер и Бек. В рамках второго игрового дня клуб немецкой Бундеслиги выиграл у «Пафоса» (1:0).

Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл Келлер, под вопросом участие Ваннера, который также травмировался.

Состояние команды в чемпионате Германии: В немецкой Бундеслиге «Хайденхайм» занимет 12 место, набрав 10 очков.

Статистика для ставок

«Хартс» одержал 3 победы в последних 5 матчах

«Хайденхайм» потерпел два поражения подряд

«Хайденхайм» и «Хартс» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.68, а победа «Хартса» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

Прогноз: Оба клуба набрали максимальное количество очков в двух турах Лиги конференций. Однако «Хайденхайм» представляет немецкую Бундеслигу и наверняка на классе добьется победы над шотландцами.

Ставка: Победа «Хайденхайма» с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.