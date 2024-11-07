«Петрокуб» дома сыграет против «Рапида» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Рапид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: «Петрокуб» находися на самом дне турнирной таблицы Лиги конференций, не набрав очков. Чемпион Молдавии в основном этапе еврокубка занимает 34 место.

Последние матчи: «Петрокуб» в стартовом туре Лиги конференций потерпел крупное поражение от «Пафоса» (1:4). Затем чемпион Молдавии потерпел фиаско в матче против «Ягеллонии» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Молдавии «Петрокуб» занимает 3 место с 20 набранными очками. Действующий победитель молдавской Суперлиги в 12 туре осенней фазы чемпионата сыграл вничью с ФК «Спартаний» (1:1).

«Рапид»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 8 место, набрав 6 очков из 6 возможных.

Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Рапид» выиграл у турецкого коллектив «Истанбул» (2:1). Затем австрийцы с минимальным счетом обыграли армянский клуб «Ноа» (1:0).

Не сыграют: В лазарете команды шесть футболистов, которые травмированы: речь о Дрейфе, Гале, Шоллере, Сейди, Дурсуне и Циммерманне.

Состояние команды в чемпионате Австрии: В сезоне 2024/2025 австрийской Бундеслиги участник Лиги конференций идёт на 2 месте с 23 набранными очками.

Статистика для ставок

«Петрокуб» в последних пяти матчах одержал одну победу

«Рапид» не может выиграть в третьем матче подряд: 2 ничьи и 1 поражение

«Петрокуб» и «Рапид» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.25, а победа «Петрокуб» — в 11.90.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.41 и 1.60 соответственно.

Прогноз: У «Рапида»есть все шансы выиграть предстоящий матч, так как у молдавского чемпиона «Петрокуба».

Ставка: Фора «Рапида» (-2) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.41.