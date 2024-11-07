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    «Рапид» увезет 3 очка из Молдавии?

    «Петрокуб» — «Рапид». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Петрокуб» — «Рапид»
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    «Рапид» — «Ноа»
    «Петрокуб» дома сыграет против «Рапида» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Рапид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Петрокуб

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Петрокуб 20:45 Рапид Вена

    Рапид Вена

  • Вена
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    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: «Петрокуб» находися на самом дне турнирной таблицы Лиги конференций, не набрав очков. Чемпион Молдавии в основном этапе еврокубка занимает 34 место.

    Последние матчи: «Петрокуб» в стартовом туре Лиги конференций потерпел крупное поражение от «Пафоса» (1:4). Затем чемпион Молдавии потерпел фиаско в матче против «Ягеллонии» (0:2).

    Петрокуб — Рапид Вена: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Молдавии «Петрокуб» занимает 3 место с 20 набранными очками. Действующий победитель молдавской Суперлиги в 12 туре осенней фазы чемпионата сыграл вничью с ФК «Спартаний» (1:1).

    «Рапид»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 8 место, набрав 6 очков из 6 возможных.

    Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Рапид» выиграл у турецкого коллектив «Истанбул» (2:1). Затем австрийцы с минимальным счетом обыграли армянский клуб «Ноа» (1:0).

    Не сыграют: В лазарете команды шесть футболистов, которые травмированы: речь о Дрейфе, Гале, Шоллере, Сейди, Дурсуне и Циммерманне.

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    • Состояние команды в чемпионате Австрии: В сезоне 2024/2025 австрийской Бундеслиги участник Лиги конференций идёт на 2 месте с 23 набранными очками.

    Статистика для ставок

    • «Петрокуб» в последних пяти матчах одержал одну победу

    • «Рапид» не может выиграть в третьем матче подряд: 2 ничьи и 1 поражение

    • «Петрокуб» и «Рапид» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.25, а победа «Петрокуб» — в 11.90.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.41 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: У «Рапида»есть все шансы выиграть предстоящий матч, так как у молдавского чемпиона «Петрокуба».

    Ставка: Фора «Рапида» (-2) с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.41.

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    «Петрокуб» — «Рапид»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. «Рапид» увезет 3 очка из Молдавии?
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