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    Кто поднимется в зону плей-офф Лиги Европы?

    «Бешикташ» — «Мальмё». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига Европы, 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Мальмё»
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    Чиро Иммобиле («Бешикташ»)
    6 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги Европы «Бешикташ» на своем поле сыграет против «Мальмё». Начало игры — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Мальмё», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 06 Ноября 2024 года

    Бешикташ

  • Стамбул
    •  Бешикташ 18:30 Мальмё

    Мальмё

  • Мальмё
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    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Бешикташ» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает 27-е место вне зоны плей-офф (9-24 места), отставая от нее по дополнительным показателям.

    Команда в стартовом туре турнира на выезде потерпела разгром от «Аякса» (0:4), после чего дома проиграла «Айнтрахту» (1:3) и на чужом поле обыграла «Лион» (1:0).

    Бешикташ — Мальмё: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках турецкого первенства «Бешикташ» в домашних стенах проиграл «Касымпаша» (1:3).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 10-ти поединков находится на четвертой позиции в зоне еврокубков, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Габриэл Паулиста, Рашица, Уйсал, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на турецкую лигу, «Бешикташ» проиграл и победил лишь дважды в шести последних играх в разных турнирах.

    Такие результаты не сулят хозяевам хороших шансов на победу, но более высокий класс, чем у соперника, а также фактор своего поля, позволяют рассчитывать на три очка.

    Два гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    «Мальмё»

    Турнирное положение: «Мальмё» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает 25-ю позицию — аккурат под зоной плей-офф — и уступает ей по дополнительным показателям.

    Команда в стартовом поединке евротурнира на своем поле проиграла «Рейнджерс» (0:2), после чего в следующих турах в гостях разобралась с «Карабахом» (2:1) и дома уступила «Олимпиакосу» (0:1).

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  • Вчера

    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках шведского первенства «Мальмё» на чужом поле разошелся миром с «Хаммарбю» (2:2).

    Коллектив уже досрочно обеспечил себе чемпионский титул в шведской лиге, где осталось провести лишь один тур — его отрыв от ближайшего преследователя на сегодня составляет восемь очков.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на чемпионат Швеции и Лигу Европы, «Мальмё» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на один балл, пусть даже на чужом поле, ведь соперник демонстрирует явно не лучшие результаты.

    Эрик Ботейм — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Бешикташа» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Мальмё» не проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Мальмё» сыграл вничью.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.20, победа «Мальмё» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

    При этом в трех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и тотал меньше 3,5 голов, ведь так было в их пяти из семи последних выездных матчей.

    Ставка: «Мальмё» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 3.10

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    «Бешикташ» — «Мальмё»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на футбол. Кто поднимется в зону плей-офф Лиги Европы?
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