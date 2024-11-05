5 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Лилль» на своем поле сыграет против «Ювентуса». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 15-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом туре турнира на выезде проиграла «Спортингу» (0:2), после чего дома сенсационно обыграла «Реал» (1:0) и на чужом поле не менее сенсационно обыграла «Атлетико» (3:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Лилль» в домашних стенах сыграла вничью с «Лионом» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 10-ти поединков находится на третьей позиции в зоне Лиги чемпионов, отставая от лидера ПСЖ на восемь очков и второго «Монако» на два балла.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Менье, Гомес, Гомеш, Фернандеш, Кабелья, Харальдссон, Бенталеб, Умтити, Мбаппе, Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов, «Лилль» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.

Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть не лучшую форму соперника, а также фактор своего поля.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов нового сезона с тремя голами.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда в стартовом поединке главного евротурнира обыграла на своем поле ПСВ (3:1), после чего в следующих турах на выезде одолела «РБ Лейпциг» (3:2) и дома проиграла «Штутгарту» (0:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Ювентус» на чужом поле обыграл «Удинезе» (2:0).

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает пятую строчку, отставая по дополнительным показателям от зоны Лиги чемпионов, а также опережая на два очка своего ближайшего преследователя «Лацио».

Не сыграют: травмированы — Дуглас Луис, Николас Гонсалес, Милик, Бремер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ювентус» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов на три очка, особенно против столь непростого соперника, который в этой Лиге чемпионов обыграл «Реал» и «Атлетико», да еще и на чужом поле.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Лилль» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Лилля» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Ювентуса» забивала только одна команда.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.15, победа «Лилля» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Вместе с тем, в двух из трех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Лилль» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.30