4 ноября в матче 29-го тура чемпионата Швеции по футболу «Норрчепинг» на своем поле примет стокгольмский «АИК». Начало встречи намечено на 21:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Норрчепинг» — «АИК», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Норрчепинг»

Турнирное положение: 13-кратный чемпион Швеции в текущем сезоне ведет борьбу за выживания, находясь за два тура до финиша с 31 баллом на 11 строке в четырех пунктах от красной зоны.

«Норрчепинг» выиграл восемь матчей из 28 проведенных, семь встреч свел вничью и 13 раз проиграл, забил 34 гола при 54 пропущенных.

Последние матчи: В предыдущем игровом дне «товарищи» в гостях смогли переиграть соседа по турнирке «Вернаму» со счетом 2:1. А ранее они на своей территории поделили очки с «Броммакпойкарной» 1:1 и уступили «Гетеборгу» со счетом 0:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Выигрышем в предыдущем своем проведенном поединке «Норрчепинг» прервал свою 9-матчевую серию без побед в рамках чемпионата Швеции. За это время «бело-голубые» четыре раза уходили с поля поверженными и расписали пять мировых исходов. Однако только в двух случаях за этот не совсем удачный период команда уходила с поля без забитого гола.

«АИК»

Турнирное положение: Клуб из Стокгольма ведет борьбу за медали. Сейчас он с 51 баллом идет третьим, но от второй позиции отстает всего на два пункта и на очко опережает четвертое место.

«АИК» за всю дистанцию отпраздновал 16 викторий, три раза сыграл вничью и потерпел девять неудач, разница мячей составляет 41:39.

Последние матчи: 12-кратный чемпион Швеции вышел победителем из своих двух предыдущих встреч первенства, поочередно одолев с одинаковым счетом 2:1 «Гетеборг» на выезде и «Эльфсборг» дома. Перед этим он в родных стенах уступил «Хеккену» из Гетеборга со счетом 0:2.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «АИК» смог выиграть свои две предыдущие игры, а перед этим потерпел поражение, которым прервал на тот момент свою 9-матчевую серию без фиаско в рамках чемпионата Швеции. За этот удачный для себя период столичный коллектив расписал одну ничью и добился аж восьми викторий, но в семи случаях с разницей в один мяч.

Статистика для ставок

В этом чемпионате «АИК» дома разгромил «Норрчепинг» со счетом 6:2

А в прошлом чемпионате дважды побеждал «Норрчепинг» — 3:1 и 3:0

Пять предыдущих очных встреч данных команд принесли верховой тотал в 2,5 мяча

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «АИКа» — 2.01, победа «Норрчепинга» — 3.65, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.96 и 1.81 соответственно.

Прогноз: Обе стороны наверняка будут нацелены на викторию, и должны выдать открытый футбол и результативный футбол. К тому же на это еще указывает статистика очных встреч этих клубов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.96.

Прогноз: И также здесь еще рискнем поставить на то, что обоюдный обмен голами произойдет в первом тайме, ведь в двух из трех предыдущих своих противостояниях в первой половине отличались обе команды.

Ставка: обе забьют в первом тайме за 4.60.