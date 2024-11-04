2-й таймАкрон — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо Костанца«Акрон» — «Крылья Советов». Онлайн Радость футболистов «Спартака»Бойня, а не футбол. Три удаления, драка, красивые голы и победа «Спартака» в дерби Нино — защитник «Зенита»Победа ценой травм. Махачкалинцы доставили проблемы «Зениту»
  • 12:39
    • Шнайдер выиграла турнир в Гонконге, разгромив в финале Бултер
    Все новости спорта

    Матч в Норрчепинге пройдет в верховом ключе

    «Норрчепинг» — «АИК». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 4 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Норрчепинг» — «АИК»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Норрчепинг»
    4 ноября в матче 29-го тура чемпионата Швеции по футболу «Норрчепинг» на своем поле примет стокгольмский «АИК». Начало встречи намечено на 21:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Норрчепинг» — «АИК», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 04 Ноября 2024 года

    Норрчёпинг

  • Норрчёпинг
    •  Норрчёпинг 21:10 АИК

    АИК

  • Сольна
    •

    «Норрчепинг»

    Турнирное положение: 13-кратный чемпион Швеции в текущем сезоне ведет борьбу за выживания, находясь за два тура до финиша с 31 баллом на 11 строке в четырех пунктах от красной зоны.

    «Норрчепинг» выиграл восемь матчей из 28 проведенных, семь встреч свел вничью и 13 раз проиграл, забил 34 гола при 54 пропущенных.

    Последние матчи: В предыдущем игровом дне «товарищи» в гостях смогли переиграть соседа по турнирке «Вернаму» со счетом 2:1. А ранее они на своей территории поделили очки с «Броммакпойкарной» 1:1 и уступили «Гетеборгу» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Выигрышем в предыдущем своем проведенном поединке «Норрчепинг» прервал свою 9-матчевую серию без побед в рамках чемпионата Швеции. За это время «бело-голубые» четыре раза уходили с поля поверженными и расписали пять мировых исходов. Однако только в двух случаях за этот не совсем удачный период команда уходила с поля без забитого гола.

    «АИК»

    Турнирное положение: Клуб из Стокгольма ведет борьбу за медали. Сейчас он с 51 баллом идет третьим, но от второй позиции отстает всего на два пункта и на очко опережает четвертое место.

    «АИК» за всю дистанцию отпраздновал 16 викторий, три раза сыграл вничью и потерпел девять неудач, разница мячей составляет 41:39.

  • Историческая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих
  • Возможно, теперь атакующие игроки будут не так часто выигрывать «Золотой мяч»
  • 29/10/2024

    • Последние матчи: 12-кратный чемпион Швеции вышел победителем из своих двух предыдущих встреч первенства, поочередно одолев с одинаковым счетом 2:1 «Гетеборг» на выезде и «Эльфсборг» дома. Перед этим он в родных стенах уступил «Хеккену» из Гетеборга со счетом 0:2.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «АИК» смог выиграть свои две предыдущие игры, а перед этим потерпел поражение, которым прервал на тот момент свою 9-матчевую серию без фиаско в рамках чемпионата Швеции. За этот удачный для себя период столичный коллектив расписал одну ничью и добился аж восьми викторий, но в семи случаях с разницей в один мяч.

    Статистика для ставок

    • В этом чемпионате «АИК» дома разгромил «Норрчепинг» со счетом 6:2

    • А в прошлом чемпионате дважды побеждал «Норрчепинг» — 3:1 и 3:0

    • Пять предыдущих очных встреч данных команд принесли верховой тотал в 2,5 мяча

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «АИКа» — 2.01, победа «Норрчепинга» — 3.65, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.96 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: Обе стороны наверняка будут нацелены на викторию, и должны выдать открытый футбол и результативный футбол. К тому же на это еще указывает статистика очных встреч этих клубов.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.96.

    Прогноз: И также здесь еще рискнем поставить на то, что обоюдный обмен голами произойдет в первом тайме, ведь в двух из трех предыдущих своих противостояниях в первой половине отличались обе команды.

    Ставка: обе забьют в первом тайме за 4.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барыс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ахмат — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.36
  • Прогноз на матч Свентек — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Гауфф — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тулуза — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 17:01
    •  3.20
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Норрчепинг» — «АИК»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на футбол. Матч в Норрчепинге пройдет в верховом ключе
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры