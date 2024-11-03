3 ноября в 11-м туре итальянской Серии А сыграют «Наполи» и «Аталанта». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: неаполитанский коллектив прекрасно выступает в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Команда из Неаполя в настоящий момент имеет в своем активе 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Неаполитанцы за 10 матчей забили 18 мячей, а пропустили всего 5.

Последние матчи: в прошлых турах «маленькие ослы» переиграли «Милан» (2:0), «Лечче» (1:0), «Эмполи» (1:0), «Комо» (3:1) и «Монцу» (2:0).

Только перед этим «партенопейцы» потеряли очки, сыграв вничью с «Ювентусом» (0:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Также «голубые» переиграли «Палермо» (5:0) в Кубке Италии и вышли в 1/8 финала турнира, где сыграют с «Лацио».

Не сыграют: травмированы Станислав Лоботка и Леонардо Спинаццола.

Состояние команды: подопечные Антонио Конте сейчас показывают лучший футбол в Италии и он приносит свой результат.

Перед началом сезона на «Наполи» не ставил практически никто, а сейчас многие считают именно неаполитанцев главным фаворитом сезоне. Отлично вновь заиграл Хвича Кварацхелия, прекрасно себя показывает Ромелу Лукаку. К тому же, у «Наполи», в отличии от соперников, нет в этом сезоне еврокубков.

«Аталанта»

Турнирное положение: команда из Бергамо тоже достаточно неплохо идет в этом сезоне.

Бергамаски смогли набрать уже 19 очков и расположились на третьей строчке.

Бергамасский коллектив забил 26 мячей, а в свои ворота пропустил 14.

Последние матчи: в прошлых турах «Бергамо Кальчо» победил «Монцу» (2:0), «Верону» (6:1), «Венецию» (2:0) и «Дженоа» (5:1).

До этого же «Королева провинциалов» сыграла вничью с «Болоньей» (1:2) и уступила «Комо» (2:3).

Также «Богиня» переиграла «Шахтер» (3:0) и поделила очки с «Арсеналом» (0:0) и «Селтиком» (0:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете находятся Марко Брешианини, Джанлука Скамакка, Джорджио Скалвини и Одион Коссуну.

Состояние команды: сейчас «Аталанта» смогла набрать отличную футбол и показывает суперский футбол, который приносит результат.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини в очередной раз многих удивляют и, не обладая звездным составом, навязывают борьбу за топ-3 в чемпионате и не проигрывают в Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

«Наполи» выиграл 9 из последних 10 матчей

«Аталанта» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче 30 марта «Аталанта» на выезде победила «Наполи» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.50, победа «Аталанты» — в 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.90 и 1.92 соответственно.

Прогноз: обе команды сейчас находятся в отличной форме и имеют серии без поражений. Предположим, что они их продлят и сыграют вничью.

Ставка: ничья за 3.50.

Прогноз: команды достаточно мало пропускают в последнее время, поэтому много голов не ждем.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.