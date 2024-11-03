ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен АморимЛиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ» Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей Магомед АнкалаевЛучший после Джонса. Анкалаеву сейчас нет равных в полутяжелом весе UFC
  • 00:37
    • Хачанов уверенно пробился в полуфинал турнира в Париже, одолев Димитрова
  • 00:22
    • «Байер» и «Штутгарт» поделили очки
    Все новости спорта

    Какая команда продлит серию без поражений?

    Наполи — Аталанта: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку («Наполи»)
    3 ноября в 11-м туре итальянской Серии А сыграют «Наполи» и «Аталанта». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Ноября 2024 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 14:30 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: неаполитанский коллектив прекрасно выступает в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

    Команда из Неаполя в настоящий момент имеет в своем активе 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

    Наполи — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Неаполитанцы за 10 матчей забили 18 мячей, а пропустили всего 5.

    Последние матчи: в прошлых турах «маленькие ослы» переиграли «Милан» (2:0), «Лечче» (1:0), «Эмполи» (1:0), «Комо» (3:1) и «Монцу» (2:0).

    Только перед этим «партенопейцы» потеряли очки, сыграв вничью с «Ювентусом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Также «голубые» переиграли «Палермо» (5:0) в Кубке Италии и вышли в 1/8 финала турнира, где сыграют с «Лацио».

    Не сыграют: травмированы Станислав Лоботка и Леонардо Спинаццола.

    Состояние команды: подопечные Антонио Конте сейчас показывают лучший футбол в Италии и он приносит свой результат.

    Перед началом сезона на «Наполи» не ставил практически никто, а сейчас многие считают именно неаполитанцев главным фаворитом сезоне. Отлично вновь заиграл Хвича Кварацхелия, прекрасно себя показывает Ромелу Лукаку. К тому же, у «Наполи», в отличии от соперников, нет в этом сезоне еврокубков.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: команда из Бергамо тоже достаточно неплохо идет в этом сезоне.

    Бергамаски смогли набрать уже 19 очков и расположились на третьей строчке.

  • Лиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ»
  • Специалист уже давно находится на радарах европейских топ-клубов, но теперь получил самую сложную работу из всех
  • Вчера

    • Бергамасский коллектив забил 26 мячей, а в свои ворота пропустил 14.

    Последние матчи: в прошлых турах «Бергамо Кальчо» победил «Монцу» (2:0), «Верону» (6:1), «Венецию» (2:0) и «Дженоа» (5:1).

    До этого же «Королева провинциалов» сыграла вничью с «Болоньей» (1:2) и уступила «Комо» (2:3).

    Также «Богиня» переиграла «Шахтер» (3:0) и поделила очки с «Арсеналом» (0:0) и «Селтиком» (0:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете находятся Марко Брешианини, Джанлука Скамакка, Джорджио Скалвини и Одион Коссуну.

    Состояние команды: сейчас «Аталанта» смогла набрать отличную футбол и показывает суперский футбол, который приносит результат.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Подопечные Джан Пьеро Гасперини в очередной раз многих удивляют и, не обладая звездным составом, навязывают борьбу за топ-3 в чемпионате и не проигрывают в Лиге чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» выиграл 9 из последних 10 матчей

    • «Аталанта» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче 30 марта «Аталанта» на выезде победила «Наполи» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.50, победа «Аталанты» — в 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.90 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: обе команды сейчас находятся в отличной форме и имеют серии без поражений. Предположим, что они их продлят и сыграют вничью.

    Ставка: ничья за 3.50.

    Прогноз: команды достаточно мало пропускают в последнее время, поэтому много голов не ждем.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Шнайдер — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 10:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ченду Беттер Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Енисей — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Руне — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Уфа — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Осасуна — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Болонья — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Наполи» — «Аталанта»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. Какая команда продлит серию без поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры