Наполи
Аталанта
«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанский коллектив прекрасно выступает в текущем розыгрыше чемпионата Италии.
Команда из Неаполя в настоящий момент имеет в своем активе 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Наполи — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Неаполитанцы за 10 матчей забили 18 мячей, а пропустили всего 5.
Последние матчи: в прошлых турах «маленькие ослы» переиграли «Милан» (2:0), «Лечче» (1:0), «Эмполи» (1:0), «Комо» (3:1) и «Монцу» (2:0).
Только перед этим «партенопейцы» потеряли очки, сыграв вничью с «Ювентусом» (0:0).
Также «голубые» переиграли «Палермо» (5:0) в Кубке Италии и вышли в 1/8 финала турнира, где сыграют с «Лацио».
Не сыграют: травмированы Станислав Лоботка и Леонардо Спинаццола.
Состояние команды: подопечные Антонио Конте сейчас показывают лучший футбол в Италии и он приносит свой результат.
Перед началом сезона на «Наполи» не ставил практически никто, а сейчас многие считают именно неаполитанцев главным фаворитом сезоне. Отлично вновь заиграл Хвича Кварацхелия, прекрасно себя показывает Ромелу Лукаку. К тому же, у «Наполи», в отличии от соперников, нет в этом сезоне еврокубков.
«Аталанта»
Турнирное положение: команда из Бергамо тоже достаточно неплохо идет в этом сезоне.
Бергамаски смогли набрать уже 19 очков и расположились на третьей строчке.
Бергамасский коллектив забил 26 мячей, а в свои ворота пропустил 14.
Последние матчи: в прошлых турах «Бергамо Кальчо» победил «Монцу» (2:0), «Верону» (6:1), «Венецию» (2:0) и «Дженоа» (5:1).
До этого же «Королева провинциалов» сыграла вничью с «Болоньей» (1:2) и уступила «Комо» (2:3).
Также «Богиня» переиграла «Шахтер» (3:0) и поделила очки с «Арсеналом» (0:0) и «Селтиком» (0:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете находятся Марко Брешианини, Джанлука Скамакка, Джорджио Скалвини и Одион Коссуну.
Состояние команды: сейчас «Аталанта» смогла набрать отличную футбол и показывает суперский футбол, который приносит результат.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини в очередной раз многих удивляют и, не обладая звездным составом, навязывают борьбу за топ-3 в чемпионате и не проигрывают в Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- «Наполи» выиграл 9 из последних 10 матчей
- «Аталанта» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче 30 марта «Аталанта» на выезде победила «Наполи» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.50, победа «Аталанты» — в 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.90 и 1.92 соответственно.
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Прогноз: обе команды сейчас находятся в отличной форме и имеют серии без поражений. Предположим, что они их продлят и сыграют вничью.
Ставка: ничья за 3.50.
Прогноз: команды достаточно мало пропускают в последнее время, поэтому много голов не ждем.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.