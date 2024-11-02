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    Сможет ли КАМАЗ набрать очки в Уфе?

    «Уфа» — КАМАЗ. Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, Первая лига, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — КАМАЗ
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    «Уфа»
    В рамках 17-го тура российской Первой лиги «Уфа» на своем поле примет КАМАЗ. Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Ноября 2024 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 16:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
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    «Уфа»

    Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 17-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе. «Уфа» отстает от спасительной 15-й позиции на 2 балла.

    Команда также одна из худших в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 8 очков из 27-и возможных на своем поле. «Уфа» занимает по этому показателю 16-е место в лиге.

    Уфа — КамАЗ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла на своем поле «Ротор» со счетом 2:0. До этого «Уфа» уступила «Енисею» (0:1), пропустив единственный гол на 90+6-й минуте.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда выиграла только 1 раз, трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Уфа» пропустила 8 голов при 5-и забитых.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Пока что «Уфа» проваливает нынешний сезон. Потолок для команды будет сохранение прописки в Первой лиги, для этого необходимо куда чаще побеждать.

    В последнем официальном очном матче «Уфа» смогла обыграть КАМАЗ со счетом 1:0, забив единственный гол на 14-й минуте. Смогут ли уфимцы на сей раз оказаться сильнее своего соперника? Большой вопрос...

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы располагаются на 13-й строчке в Первой лиге с 19-ю очками в активе. КАМАЗ опережает зону вылета лишь на 4 балла — вся борьба еще впереди.

    Команда делит 2-ю строчку в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 11 мячей за 16 встреч при 13-и забитых.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече КАМАЗ одолел «Сочи» со счетом 1:0, забив решающий гол на 18-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Ротору» (0:1).

    В последних 5-и встречах КАМАЗ проиграл только 1 матч, а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период челнинцы поделили очки с «Чайкой» (0:0) и «Тюменью» (1:1), а также обыграли «Шинник» (3:0).

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    Состояние команды: В прошлом сезоне КАМАЗ также балансировал между серединой турнирной таблицы и зоной вылета. Пока что у команды есть все для сохранения прописки в Первой лиге.

    В последнее время на чужом поле КАМАЗ выступает не очень уверенно. За последние 3 встречи в гостях челнинцы ни разу не победили, дважды сыграли вничью и однажды проиграли.

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и встречах «Уфа» выиграла только 1 раз

    • КАМАЗ, напротив, только однажды проиграл в последних 5-и встречах

    • КАМАЗ ни разу не обыграл «Уфу» в официальных противостояниях (ничья и поражение)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Уфы» — 2.20, победа КАМАЗа — 3.70, ничья — 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.62 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя.

    Ставка: Ничья за 3.05.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд завладеет инициативой.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 2.00.

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    «Уфа» — КАМАЗ: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли КАМАЗ набрать очки в Уфе?
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