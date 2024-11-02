В рамках 17-го тура российской Первой лиги «Уфа» на своем поле примет КАМАЗ. Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 17-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе. «Уфа» отстает от спасительной 15-й позиции на 2 балла.

Команда также одна из худших в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 8 очков из 27-и возможных на своем поле. «Уфа» занимает по этому показателю 16-е место в лиге.

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Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла на своем поле «Ротор» со счетом 2:0. До этого «Уфа» уступила «Енисею» (0:1), пропустив единственный гол на 90+6-й минуте.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда выиграла только 1 раз, трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Уфа» пропустила 8 голов при 5-и забитых.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Пока что «Уфа» проваливает нынешний сезон. Потолок для команды будет сохранение прописки в Первой лиги, для этого необходимо куда чаще побеждать.

В последнем официальном очном матче «Уфа» смогла обыграть КАМАЗ со счетом 1:0, забив единственный гол на 14-й минуте. Смогут ли уфимцы на сей раз оказаться сильнее своего соперника? Большой вопрос...

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы располагаются на 13-й строчке в Первой лиге с 19-ю очками в активе. КАМАЗ опережает зону вылета лишь на 4 балла — вся борьба еще впереди.

Команда делит 2-ю строчку в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 11 мячей за 16 встреч при 13-и забитых.

Последние матчи: В прошедшей встрече КАМАЗ одолел «Сочи» со счетом 1:0, забив решающий гол на 18-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Ротору» (0:1).

В последних 5-и встречах КАМАЗ проиграл только 1 матч, а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период челнинцы поделили очки с «Чайкой» (0:0) и «Тюменью» (1:1), а также обыграли «Шинник» (3:0).

Состояние команды: В прошлом сезоне КАМАЗ также балансировал между серединой турнирной таблицы и зоной вылета. Пока что у команды есть все для сохранения прописки в Первой лиге.

В последнее время на чужом поле КАМАЗ выступает не очень уверенно. За последние 3 встречи в гостях челнинцы ни разу не победили, дважды сыграли вничью и однажды проиграли.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Уфа» выиграла только 1 раз

КАМАЗ, напротив, только однажды проиграл в последних 5-и встречах

КАМАЗ ни разу не обыграл «Уфу» в официальных противостояниях (ничья и поражение)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Уфы» — 2.20, победа КАМАЗа — 3.70, ничья — 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.62 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя.

Ставка: Ничья за 3.05.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд завладеет инициативой.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 2.00.