2 ноября в 30-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Ченду Беттер Сити» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ченду Беттер Сити» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ченду Беттер Сити»

Турнирное положение: «Ченду Беттер Сити» уже не борется ни за что. Команда финиширует на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ченду Беттер Сити» в среднем пропускает ровно гол за матч. А вот забить команде удалось 64 раза в 29 поединках чемпионата.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Встреча с «Циндао Вест Кост» принесла ничью (1:1).

При этом «Ченду Беттер Сити» до того переиграл «Шанхай Порт» (3:1). Да и поединок с «Мэйчжоу Хаккой» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ченду Беттер Сити» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Вот только немало очков было растеряно по ходу чемпионата.

Матчи с «Шанхай Шеньхуа» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ченду Беттер Сити» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева не будут особо надрываться. А вот насолить команде Слуцкого команде вполне по силам.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Команда Леонида Слуцкого нынешний сезон проводит весьма удачно. В чемпионате Китая она располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» пропустил 19 мячей в 29 матчах чемпионата. Зато средняя результативность превышает 2 гола за матч — 71 забитый мяч.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла взять три очка. «Шанхай Шеньхуа» не сумел одолеть «Шеньджень» (2:2).

Чуть раньше команда нанесла поражение «Кавасаки» (2:0) в Азиатской Лиге чемпионов. Да и поединок с «Хэнань Суншань Лунмэнь» завершился уверенной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» выиграл 3 раза. В этих поединках подопечные Слуцкого забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» еще может стать чемпионом. При этом команде Слуцкого нужно и самой не плошать, и на осечку «Шанхай Порта» уповать.

К слову, «Шанхай Шеньхуа» еще ни разу не побеждал «Ченду Беттер Сити». Да и все теперь зависит от конкурента...

При этом команда Слуцкого явно сделает все от нее зависящее. Да и впервые одолеть «Ченду» гости явно постараются.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Ничего другого подшефным Слуцкого уже не остается.

Статистика для ставок

«Ченду Беттер Сити» еще ни разу не проигрывал «Шанхай Шеньхуа»

Обе команды не проигрывали в 3 своих последних матчах

«Шанхай Шеньхуа» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Сверхмотивация и надежные тылы помогут команде Слуцкого впервые одолеть «Ченду».

«Шанхай Шеньхуа» выглядит монолитнее соперника, да и хозяева уже не имеют турнирной мотивации.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63