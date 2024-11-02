Чэнду Жунчэн
Шанхай Шэньхуа
«Ченду Беттер Сити»
Турнирное положение: «Ченду Беттер Сити» уже не борется ни за что. Команда финиширует на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Ченду Беттер Сити» в среднем пропускает ровно гол за матч. А вот забить команде удалось 64 раза в 29 поединках чемпионата.
Чэнду Жунчэн — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Встреча с «Циндао Вест Кост» принесла ничью (1:1).
При этом «Ченду Беттер Сити» до того переиграл «Шанхай Порт» (3:1). Да и поединок с «Мэйчжоу Хаккой» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ченду Беттер Сити» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Вот только немало очков было растеряно по ходу чемпионата.
Матчи с «Шанхай Шеньхуа» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ченду Беттер Сити» выиграл 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева не будут особо надрываться. А вот насолить команде Слуцкого команде вполне по силам.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: Команда Леонида Слуцкого нынешний сезон проводит весьма удачно. В чемпионате Китая она располагается на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Шеньхуа» пропустил 19 мячей в 29 матчах чемпионата. Зато средняя результативность превышает 2 гола за матч — 71 забитый мяч.
Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла взять три очка. «Шанхай Шеньхуа» не сумел одолеть «Шеньджень» (2:2).
Чуть раньше команда нанесла поражение «Кавасаки» (2:0) в Азиатской Лиге чемпионов. Да и поединок с «Хэнань Суншань Лунмэнь» завершился уверенной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» выиграл 3 раза. В этих поединках подопечные Слуцкого забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» еще может стать чемпионом. При этом команде Слуцкого нужно и самой не плошать, и на осечку «Шанхай Порта» уповать.
К слову, «Шанхай Шеньхуа» еще ни разу не побеждал «Ченду Беттер Сити». Да и все теперь зависит от конкурента...
При этом команда Слуцкого явно сделает все от нее зависящее. Да и впервые одолеть «Ченду» гости явно постараются.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Ничего другого подшефным Слуцкого уже не остается.
Статистика для ставок
- «Ченду Беттер Сити» еще ни разу не проигрывал «Шанхай Шеньхуа»
- Обе команды не проигрывали в 3 своих последних матчах
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: Сверхмотивация и надежные тылы помогут команде Слуцкого впервые одолеть «Ченду».
«Шанхай Шеньхуа» выглядит монолитнее соперника, да и хозяева уже не имеют турнирной мотивации.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63