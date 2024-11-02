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    Команда Слуцкого будет бороться до последнего!

    «Ченду Беттер Сити» — «Шанхай Шеньхуа». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ченду Беттер Сити» — «Шанхай Шеньхуа»
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    Леонид Слуцкий
    2 ноября в 30-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Ченду Беттер Сити» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ченду Беттер Сити» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 02 Ноября 2024 года

    Чэнду Жунчэн

  • Чэнду
    •  Чэнду Жунчэн 10:30 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Ченду Беттер Сити»

    Турнирное положение: «Ченду Беттер Сити» уже не борется ни за что. Команда финиширует на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ченду Беттер Сити» в среднем пропускает ровно гол за матч. А вот забить команде удалось 64 раза в 29 поединках чемпионата.

    Чэнду Жунчэн — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Встреча с «Циндао Вест Кост» принесла ничью (1:1).

    При этом «Ченду Беттер Сити» до того переиграл «Шанхай Порт» (3:1). Да и поединок с «Мэйчжоу Хаккой» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ченду Беттер Сити» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Вот только немало очков было растеряно по ходу чемпионата.

    Матчи с «Шанхай Шеньхуа» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ченду Беттер Сити» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева не будут особо надрываться. А вот насолить команде Слуцкого команде вполне по силам.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: Команда Леонида Слуцкого нынешний сезон проводит весьма удачно. В чемпионате Китая она располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» пропустил 19 мячей в 29 матчах чемпионата. Зато средняя результативность превышает 2 гола за матч — 71 забитый мяч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла взять три очка. «Шанхай Шеньхуа» не сумел одолеть «Шеньджень» (2:2).

    Чуть раньше команда нанесла поражение «Кавасаки» (2:0) в Азиатской Лиге чемпионов. Да и поединок с «Хэнань Суншань Лунмэнь» завершился уверенной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» выиграл 3 раза. В этих поединках подопечные Слуцкого забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» еще может стать чемпионом. При этом команде Слуцкого нужно и самой не плошать, и на осечку «Шанхай Порта» уповать.

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    К слову, «Шанхай Шеньхуа» еще ни разу не побеждал «Ченду Беттер Сити». Да и все теперь зависит от конкурента...

    При этом команда Слуцкого явно сделает все от нее зависящее. Да и впервые одолеть «Ченду» гости явно постараются.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Ничего другого подшефным Слуцкого уже не остается.

    Статистика для ставок

    • «Ченду Беттер Сити» еще ни разу не проигрывал «Шанхай Шеньхуа»

    • Обе команды не проигрывали в 3 своих последних матчах

    • «Шанхай Шеньхуа» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Сверхмотивация и надежные тылы помогут команде Слуцкого впервые одолеть «Ченду».

    «Шанхай Шеньхуа» выглядит монолитнее соперника, да и хозяева уже не имеют турнирной мотивации.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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    «Ченду Беттер Сити» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого будет бороться до последнего!
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