ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Реал» — «Барселона» 0:4. Онлайн «Реал» — «Боруссия»Дортмундской «Боруссии» нужно чудо, чтобы переломить ход неудачного сезона Фрагмент матчаЗаслуженная ничья. ЦСКА в большинстве не дожал «Факел»
    Все новости спорта

    «Мальме» досрочно станет чемпионом Швеции?

    «Мальме» — «Гетеборг». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 28 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Мальмё
    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Гетеборг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мальме»
    28 октября в матче 28-го тура чемпионата Швеции по футболу «Мальме» на своем поле примет «Гетеборг». Начало встречи намечено на 21:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальме» — «Гетеборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 28 Октября 2024 года

    Мальмё

  • Мальмё
    •  Мальмё 21:10 Гётеборг

    Гётеборг

  • Гётеборг
    •

    «Мальме»

    Турнирное положение: 22-кратный чемпион Швеции очень близок к завоеванию 23 золотых наград. За три тура до финиша первенства он опережает ближайшего преследователя на восемь пунктов.

    «Мальме» за всю дистанцию этого чемпионата выиграл 17 игр из 27 проведенных, семь раз сыграл вничью и трижды уступал, разница мячей — 61:21.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «небесно-голубые» на выезде не смогли переиграть аутсайдера «Вестераса», расписав с ним мировую со счетом 1:1. Ранее они также не смогли одолеть еще одну команду из низов — «Вернаму», поделив очки на своей арене 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды:В рамках чемпионата Швеции «Мальме» последний раз терпел фиаско аж в конце июля, проиграв тогда на своем поле «Сириусу» 0:1. После того на внутренней арене коллектив выдал 10-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделили виктории и мировые результаты.

    «Гетеборг»

    Турнирное положение: 18-кратный чемпион Швеции в прошлом сезоне с трудом избежал вылета, а в этом после 27 туров идет с 30 очками на 11 месте, опережая на три балла красную зону.

    «Гетеборг» добился в этом первенстве семи викторий, девять раз сыграл вничью и 11 встреч проиграл, разница мячей составляет 31:39.

  • Трансферный дайджест. 15 — 21 октября
  • Битва за Холанна, будущее лидера «Байера» и серьезное усиление «Атлетико»
  • 21/10/2024

    • Последние матчи: «Ангелы» в прошлом туре на своем поле уступили «АИКу» со счетом 1:2, а перед этим поочередно выиграли с одинаковым счетом по 2:0 у «ГАИСа» дома и на выезде с «Норрчепингом». Ранее у них было три ничьи подряд.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: Недавним проигрышем от «АИКа» «Гетеборг» прервал свою 5-матчевую серию без фиаско в рамках чемпионата страны. В этот период «сине-белые» сперва трижды кряду сыграли вничью, а затем дважды победили. До этого времени коллектив четыре поединка проиграл и расписал три мировых исходов. Но только дважды за весь данный период коллектив уходил с поля без забитого мяча.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Мальме» разгромил «Гетеборг» на его поле со счетом 3:0

    • «Мальме» дома выиграл у предстоящего оппонента в трех из пяти предыдущих игр и раз уступил

    • Четыре из семи предыдущих очных игр данных команд завершились на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мальме» — 1.43, победа «Гетеборга» — 6.70, ничья — 4.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: «Мальме» сделает последний шаг к завоеванию очередных золотых наград и уверенно должен обыграть вполне удобного для себя соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Мальме» с форой (-1,5) за 2.10.

    Прогноз: Однако ждем, что гости смогут попортить нервы фавориту и смогут хоть раз отличиться в этом поединке.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Парма — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрейпер — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Леганес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монца — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Северсталь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мальме» — «Гетеборг»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на футбол. «Мальме» досрочно станет чемпионом Швеции?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры