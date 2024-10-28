28 октября в матче 28-го тура чемпионата Швеции по футболу «Мальме» на своем поле примет «Гетеборг». Начало встречи намечено на 21:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальме» — «Гетеборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальме»

Турнирное положение: 22-кратный чемпион Швеции очень близок к завоеванию 23 золотых наград. За три тура до финиша первенства он опережает ближайшего преследователя на восемь пунктов.

«Мальме» за всю дистанцию этого чемпионата выиграл 17 игр из 27 проведенных, семь раз сыграл вничью и трижды уступал, разница мячей — 61:21.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «небесно-голубые» на выезде не смогли переиграть аутсайдера «Вестераса», расписав с ним мировую со счетом 1:1. Ранее они также не смогли одолеть еще одну команду из низов — «Вернаму», поделив очки на своей арене 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды:В рамках чемпионата Швеции «Мальме» последний раз терпел фиаско аж в конце июля, проиграв тогда на своем поле «Сириусу» 0:1. После того на внутренней арене коллектив выдал 10-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделили виктории и мировые результаты.

«Гетеборг»

Турнирное положение: 18-кратный чемпион Швеции в прошлом сезоне с трудом избежал вылета, а в этом после 27 туров идет с 30 очками на 11 месте, опережая на три балла красную зону.

«Гетеборг» добился в этом первенстве семи викторий, девять раз сыграл вничью и 11 встреч проиграл, разница мячей составляет 31:39.

Последние матчи: «Ангелы» в прошлом туре на своем поле уступили «АИКу» со счетом 1:2, а перед этим поочередно выиграли с одинаковым счетом по 2:0 у «ГАИСа» дома и на выезде с «Норрчепингом». Ранее у них было три ничьи подряд.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Недавним проигрышем от «АИКа» «Гетеборг» прервал свою 5-матчевую серию без фиаско в рамках чемпионата страны. В этот период «сине-белые» сперва трижды кряду сыграли вничью, а затем дважды победили. До этого времени коллектив четыре поединка проиграл и расписал три мировых исходов. Но только дважды за весь данный период коллектив уходил с поля без забитого мяча.

Статистика для ставок

В первом круге «Мальме» разгромил «Гетеборг» на его поле со счетом 3:0

«Мальме» дома выиграл у предстоящего оппонента в трех из пяти предыдущих игр и раз уступил

Четыре из семи предыдущих очных игр данных команд завершились на ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мальме» — 1.43, победа «Гетеборга» — 6.70, ничья — 4.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.25 соответственно.

Прогноз: «Мальме» сделает последний шаг к завоеванию очередных золотых наград и уверенно должен обыграть вполне удобного для себя соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Мальме» с форой (-1,5) за 2.10.

Прогноз: Однако ждем, что гости смогут попортить нервы фавориту и смогут хоть раз отличиться в этом поединке.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.20.