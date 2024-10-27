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    Поднимется ли «Лацио» в зону еврокубков?

    «Лацио» — «Дженоа». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Серия А, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Дженоа»
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    Булайе Диа
    27 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Дженоа». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 17:00 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
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    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал 13 очков.

    Команда находится на восьмой позиции, отставая от зоны еврокубков (шестое место) по дополнительным показателям, а также на два балла опережая своего ближайшего преследователя.

    Лацио — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках треьего тура основного раунда Лиги Европы «Орлы» на чужом поле обыграли «Твенте» (2:0).

    Перед этим римский клуб в рамках восьмого тура итальянского чемпионата проиграл «Ювентусу» с минимальным результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Лаццари, дисквалифицирован — Романьоли.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу Европы, «Лацио» выиграл пять раз при одном поражении.

    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, а с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, у него отличные шансы на успех.

    Валентин Кастельянос и Булайе Диа — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с тремя голами.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.

    Команда находится в зоне вылета на 18-й позиции, отставая на один балл от безопасной 17-й строчки, а также опережая своего ближайшего преследователя «Лечче» на один пункт.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А генуэзский клуб на своем поле разошелся миром с «Болоньей» (2:2).

    Эта ничья прервала серию поражений коллектива в четыре поединка, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

    Не сыграют: травмированы — Голлини, Малиновский, Мессиас, Бани, Витинья, де Винтер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Дженоа» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

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    Словом, у коллектива плохая форма, что вкупе с разницей в классе не в свою пользу и фактором чужого поля не обещает ему хороших шансов даже на ничью.

    Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 11-ти последних матчей «Лацио» забивали обе команды и тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Дженоа» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Дженоа» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Дженоа» — в 6.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 2.00.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

    При этом в девяти из 11-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Дженоа».

    Ставка: обе команды забьют за 1.98

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    «Лацио» — «Дженоа»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Лацио» в зону еврокубков?
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