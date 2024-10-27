Лацио
Дженоа
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал 13 очков.
Команда находится на восьмой позиции, отставая от зоны еврокубков (шестое место) по дополнительным показателям, а также на два балла опережая своего ближайшего преследователя.
Лацио — Дженоа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках треьего тура основного раунда Лиги Европы «Орлы» на чужом поле обыграли «Твенте» (2:0).
Перед этим римский клуб в рамках восьмого тура итальянского чемпионата проиграл «Ювентусу» с минимальным результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Лаццари, дисквалифицирован — Романьоли.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Серию А и Лигу Европы, «Лацио» выиграл пять раз при одном поражении.
Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, а с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, у него отличные шансы на успех.
Валентин Кастельянос и Булайе Диа — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с тремя голами.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.
Команда находится в зоне вылета на 18-й позиции, отставая на один балл от безопасной 17-й строчки, а также опережая своего ближайшего преследователя «Лечче» на один пункт.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А генуэзский клуб на своем поле разошелся миром с «Болоньей» (2:2).
Эта ничья прервала серию поражений коллектива в четыре поединка, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.
Не сыграют: травмированы — Голлини, Малиновский, Мессиас, Бани, Витинья, де Винтер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Дженоа» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.
Словом, у коллектива плохая форма, что вкупе с разницей в классе не в свою пользу и фактором чужого поля не обещает ему хороших шансов даже на ничью.
Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из 11-ти последних матчей «Лацио» забивали обе команды и тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Дженоа» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Дженоа» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Дженоа» — в 6.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 2.00.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.
При этом в девяти из 11-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Дженоа».
Ставка: обе команды забьют за 1.98