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    Челси — Ньюкасл: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ньюкасл»
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    «Челси»
    27 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» пройдет поединок 9-го тура АПЛ, в котором «Челси» сыграет против «Ньюкасла». Начало — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Октября 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 17:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Челси»

    Турнирное положение: С 14 зачетными пунктами лондонская команда пребывает на шестой строке в таблице АПЛ и на три очка отстает от третьей позиции.

    «Челси» отпраздновал виктории, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения, забил 17 мячей при десяти пропущенных.

    Челси — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «аристократы» в матче основного этапа Лиги конференций в Греции разгромили «Панатинаикос» со счетом 4:1, играя далеко не основным составом. В последней же игре чемпионата они уступили в гостях «Ливерпулю» со счетом 1:2. И этим фиаско они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой пять раз выиграли.

    Не сыграют: Омари Келлиман находится в лазарете команды.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: За предыдущие девять матчей с учетом всех турниров у «Челси» только одно поражение. Да и то оно было гостевым от «Ливерпуля», который сейчас лидирует в АПЛ. В остальных же восьми поединках данного периода лондонцы расписали две мировые и отметились шестью викториями. И за весь этот отрезок они неизменно забивали в каждой игре и трижды смогли сохранить свои ворота на замке.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: С 12 зачетными пунктами данный коллектив находится на три строки ниже в таблице, чем предстоящий противник.

    «Ньюкасл» три матча выиграл, три раза еще сыграл вничью и дважды уступал, забил и пропустил по восемь мячей.

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    • Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Англии «сороки» на своем поле потерпели минимальное фиаско от «Брайтона» со счетом 0:1. До этого они поделили очки на выезде с «Эвертоном» 0:0 и одолели дома 1:0 «Уимблдон» в матче Кубка лиги.

    Не сыграют: Киран Триппьер, Каллам Уилсон и Свен Ботман — травмированы.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Ньюкасл» не может победить на протяжении четырех последних игр. В данный период коллектив расписал две мировые и дважды уступал. И за все это время он отметился лишь двумя забитыми мячами, а пропустил пять голов. До этого же команда в АПЛ не проигрывала в четырех предыдущих встречах, победив трижды за это время.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 3:2 и 1:4

    • В пяти предыдущих очных поединках этих команд неизменно забивали обе стороны

    • За минувшие десять игр данных команд пять раз побеждал «Челси» и дважды сильнее оказался «Ньюкасл»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.83, победа «Ньюкасла» — 4.00, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.71 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на викторию «Челси», ведь на данном отрезке лондонцы смотрятся сильнее, да и дома зачастую справляются с предстоящим оппонентом.

    Рекомендуемая ставка: победа «Челси» за 1.83.

    Прогноз: И учитывая слабую результативность «Ньюкасла» в последнем отрезке, также рискнем здесь поставить на то, что будет забивать только одна из команд.

    Ставка: обе забьют: нет за 2.63.

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