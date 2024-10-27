27 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» пройдет поединок 9-го тура АПЛ, в котором «Челси» сыграет против «Ньюкасла». Начало — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: С 14 зачетными пунктами лондонская команда пребывает на шестой строке в таблице АПЛ и на три очка отстает от третьей позиции.

«Челси» отпраздновал виктории, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения, забил 17 мячей при десяти пропущенных.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «аристократы» в матче основного этапа Лиги конференций в Греции разгромили «Панатинаикос» со счетом 4:1, играя далеко не основным составом. В последней же игре чемпионата они уступили в гостях «Ливерпулю» со счетом 1:2. И этим фиаско они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой пять раз выиграли.

Не сыграют: Омари Келлиман находится в лазарете команды.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: За предыдущие девять матчей с учетом всех турниров у «Челси» только одно поражение. Да и то оно было гостевым от «Ливерпуля», который сейчас лидирует в АПЛ. В остальных же восьми поединках данного периода лондонцы расписали две мировые и отметились шестью викториями. И за весь этот отрезок они неизменно забивали в каждой игре и трижды смогли сохранить свои ворота на замке.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: С 12 зачетными пунктами данный коллектив находится на три строки ниже в таблице, чем предстоящий противник.

«Ньюкасл» три матча выиграл, три раза еще сыграл вничью и дважды уступал, забил и пропустил по восемь мячей.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Англии «сороки» на своем поле потерпели минимальное фиаско от «Брайтона» со счетом 0:1. До этого они поделили очки на выезде с «Эвертоном» 0:0 и одолели дома 1:0 «Уимблдон» в матче Кубка лиги.

Не сыграют: Киран Триппьер, Каллам Уилсон и Свен Ботман — травмированы.

Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Ньюкасл» не может победить на протяжении четырех последних игр. В данный период коллектив расписал две мировые и дважды уступал. И за все это время он отметился лишь двумя забитыми мячами, а пропустил пять голов. До этого же команда в АПЛ не проигрывала в четырех предыдущих встречах, победив трижды за это время.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 3:2 и 1:4

В пяти предыдущих очных поединках этих команд неизменно забивали обе стороны

За минувшие десять игр данных команд пять раз побеждал «Челси» и дважды сильнее оказался «Ньюкасл»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.83, победа «Ньюкасла» — 4.00, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.71 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим на викторию «Челси», ведь на данном отрезке лондонцы смотрятся сильнее, да и дома зачастую справляются с предстоящим оппонентом.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» за 1.83.

Прогноз: И учитывая слабую результативность «Ньюкасла» в последнем отрезке, также рискнем здесь поставить на то, что будет забивать только одна из команд.

Ставка: обе забьют: нет за 2.63.