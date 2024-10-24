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    АПОЭЛ одержит первую победу в евросезоне?

    АПОЭЛ — «Борац». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    «Шемрок Роверс» — АПОЭЛ
    Кипрский АПОЭЛ сыграет против боснийского клуба «Борац» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Борац», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    АПОЭЛ

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  АПОЭЛ 19:45 Борац

    Борац

  • Баня-Лука
    •

    АПОЭЛ

    Турнирная таблица: АПОЭЛ в основном этапе Лиги конференций занимает 18 место. За плечами кипрского коллектива одна ничья в еврокубке, команда из Никосии набрала первое очко.

    Последние матчи: В первом туре Лиги конференций АПОЭЛ обменялся голами с ирландским клубом «Шемрок Роверс» (1:1). Киприоты вышли вперёд на 58-й минуте, благодаря голу в исполнении защитника Константиноса Лайфиса. Победу АПОЭЛ упустил в самой концовке встречи, пропустив на 92-й минуте матча.

    АПОЭЛ — Борац: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Кипра: В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 13 очка, расположившись на 5 месте. В 7 туре чемпионата Кипра футболисты АПОЭЛа на выезде нанесли сокрушительное поражение клубу «Омония Арадиппу» (5:0).

    «Борац»

    Турнирное положение: «Борац» в основном этапе Лиги конференций занимает 21 место. За плечами боснийского коллектива одна ничья в еврокубке.

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  • 19/10/2024

    • Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Борац» сыграл вничью с греческим «Панатинаикосом» (1:1). Боснийцам удалось уйти от поражения на 50-й минуте матча после того, как сербский форвард команды Джордже Деспотович забил спасительный гол.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды в чемпионате Боснии и Герцеговины: В чемпионате своей страны «Борац» идёт на 3 месте, заработва 19 очков. В 9 туре турнира участник Лиги конференций с минимальным счётом переиграл «Железничар» (1:0).

    Статистика для ставок

    • АПОЭЛ в последних пяти матчах одержал две победы

    • Беспроигрышная серия «Бораца» составляет 5 матчей: 4 победы и 1 ничья

    • «Борац» и АПОЭЛ ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.43, а победа «Борац» — в 7.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.17.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    АПОЭЛ — «Борац»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. АПОЭЛ одержит первую победу в евросезоне?
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