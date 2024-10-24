Кипрский АПОЭЛ сыграет против боснийского клуба «Борац» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Борац», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ в основном этапе Лиги конференций занимает 18 место. За плечами кипрского коллектива одна ничья в еврокубке, команда из Никосии набрала первое очко.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций АПОЭЛ обменялся голами с ирландским клубом «Шемрок Роверс» (1:1). Киприоты вышли вперёд на 58-й минуте, благодаря голу в исполнении защитника Константиноса Лайфиса. Победу АПОЭЛ упустил в самой концовке встречи, пропустив на 92-й минуте матча.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Кипра: В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 13 очка, расположившись на 5 месте. В 7 туре чемпионата Кипра футболисты АПОЭЛа на выезде нанесли сокрушительное поражение клубу «Омония Арадиппу» (5:0).

«Борац»

Турнирное положение: «Борац» в основном этапе Лиги конференций занимает 21 место. За плечами боснийского коллектива одна ничья в еврокубке.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Борац» сыграл вничью с греческим «Панатинаикосом» (1:1). Боснийцам удалось уйти от поражения на 50-й минуте матча после того, как сербский форвард команды Джордже Деспотович забил спасительный гол.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды в чемпионате Боснии и Герцеговины: В чемпионате своей страны «Борац» идёт на 3 месте, заработва 19 очков. В 9 туре турнира участник Лиги конференций с минимальным счётом переиграл «Железничар» (1:0).

Статистика для ставок

АПОЭЛ в последних пяти матчах одержал две победы

Беспроигрышная серия «Бораца» составляет 5 матчей: 4 победы и 1 ничья

«Борац» и АПОЭЛ ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.43, а победа «Борац» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.17.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.