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    «СКА-Хабаровск» — «Урал». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат России Первая лига 20 октября 2024 года

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    Рамазан Гаджимурадов — лидер «СКА-Хабаровск» раньше играл в «Урале»
    20 октября в 15-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Урал». Начало встречи — 9:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Октября 2024 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 09:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
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    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: сейчас «СКА-Хабаровск» располагается в таблице Первой лиги на 12-й позиции с 17 очками.

    Последние матчи: в 14-м туре команда Алексея Поддубского сыграла на выезде вничью против «Ротора» со счетом 1:1. Хабаровчане пропустили первыми, но отыгрались уже через три минуты после гола 19-летнего защитника Алексея Быкова, который очень уверенно смотрится в нынешнем сезоне и стал открытием чемпионата. Во втором тайме «СКА-Хабаровск» владел инициативой, но вырвать победу не смог.

    СКА-Хабаровск — Урал: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья в гостях с «Уфой» (3:3) и победа дома над «Тюменью» (2:1).

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    • Не сыграют: давно травмирован крайний защитник Носков.

    Состояние команды: после официального назначения Поддубского на должность главного тренера команда здорово прибавила и стала показывать очень качественный футбол. В «СКА-Хабаровске» неплохой и сбалансированный состав, отличное финансирование, поэтому за них можно быть спокойными в этом сезоне.

    «Урал»

    Турнирное положение: в настоящее время «Урал» идет на третьем месте в таблице Первой лиги с 25 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре была домашняя победа над «Тюменью» (1:0). Матч получился непростым, а единственный гол воспитанник екатеринбуржцев Егор Мосин забил после грубой ошибки соперника. При этом «Урал» играл ничуть не лучше главного аутсайдера.

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    Также была победа в гостях над «Соколом» в Кубке России со счетом 3:1 т ничья с «Торпедо» в гостях в чемпионате (1:1).

    Не сыграют: перебор карточек у ведущего хавбека Мишкича, вернулись в строй Ишков и Ионов.

    Состояние команды: пока «Урал» не производит мощного впечатления, а в основном выезжает на мастерстве отдельных исполнителей, но он точно не на голову выше сових соперников, как представлялось перед стартом Первой лиги. Молодой тренер Евгений Аверьянов пока только учится, а вокруг его кандидатуры иногда возникают всякие разговоры.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в Кубке России «Урал» выиграл со счетом 1:0

    • Матчи в сезоне 17/18 завершились победой «Урала» 1:0 и ничьей 3:3

    • В пяти последних матчах на своем поле у «СКА-Хабаровска» три победы и две ничьи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «СКА-Хабаровск» дают 3,95, а на «Урал» — 2,05, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

    Прогноз: на своем поле «СКА-Хабаровск» играет очень уверенно, команда набрала отличный ход, в хорошей форме находится ее лидер Гаджимурадов (экс-игрок «Урала»), а раннее начало встречи еще один плюс в копилку коллектива Алексея Поддубского.

    Ставка: «СКА-Хабаровск» не проиграет 1,80.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть успех хозяев в этом матче.

    Ставка: победа «СКА-Хабаровск» за 3,95.

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    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева выстоят в этой встрече
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