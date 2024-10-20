20 октября в 15-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Урал». Начало встречи — 9:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: сейчас «СКА-Хабаровск» располагается в таблице Первой лиги на 12-й позиции с 17 очками.

Последние матчи: в 14-м туре команда Алексея Поддубского сыграла на выезде вничью против «Ротора» со счетом 1:1. Хабаровчане пропустили первыми, но отыгрались уже через три минуты после гола 19-летнего защитника Алексея Быкова, который очень уверенно смотрится в нынешнем сезоне и стал открытием чемпионата. Во втором тайме «СКА-Хабаровск» владел инициативой, но вырвать победу не смог.

Ранее была ничья в гостях с «Уфой» (3:3) и победа дома над «Тюменью» (2:1).

Не сыграют: давно травмирован крайний защитник Носков.

Состояние команды: после официального назначения Поддубского на должность главного тренера команда здорово прибавила и стала показывать очень качественный футбол. В «СКА-Хабаровске» неплохой и сбалансированный состав, отличное финансирование, поэтому за них можно быть спокойными в этом сезоне.

«Урал»

Турнирное положение: в настоящее время «Урал» идет на третьем месте в таблице Первой лиги с 25 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре была домашняя победа над «Тюменью» (1:0). Матч получился непростым, а единственный гол воспитанник екатеринбуржцев Егор Мосин забил после грубой ошибки соперника. При этом «Урал» играл ничуть не лучше главного аутсайдера.

Также была победа в гостях над «Соколом» в Кубке России со счетом 3:1 т ничья с «Торпедо» в гостях в чемпионате (1:1).

Не сыграют: перебор карточек у ведущего хавбека Мишкича, вернулись в строй Ишков и Ионов.

Состояние команды: пока «Урал» не производит мощного впечатления, а в основном выезжает на мастерстве отдельных исполнителей, но он точно не на голову выше сових соперников, как представлялось перед стартом Первой лиги. Молодой тренер Евгений Аверьянов пока только учится, а вокруг его кандидатуры иногда возникают всякие разговоры.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Кубке России «Урал» выиграл со счетом 1:0

Матчи в сезоне 17/18 завершились победой «Урала» 1:0 и ничьей 3:3

В пяти последних матчах на своем поле у «СКА-Хабаровска» три победы и две ничьи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «СКА-Хабаровск» дают 3,95, а на «Урал» — 2,05, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: на своем поле «СКА-Хабаровск» играет очень уверенно, команда набрала отличный ход, в хорошей форме находится ее лидер Гаджимурадов (экс-игрок «Урала»), а раннее начало встречи еще один плюс в копилку коллектива Алексея Поддубского.

Ставка: «СКА-Хабаровск» не проиграет 1,80.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть успех хозяев в этом матче.

Ставка: победа «СКА-Хабаровск» за 3,95.