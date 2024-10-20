20 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Торино». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам семи стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.

Команда находится на безопасной 16-й позиции, опережая лишь на один балл зону вылета, а также своего ближайшего преследователя в лице «Лечче».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Серии А «россоблу» на чужом поле сумели отобрать очки у «Ювентуса» (1:1).

Эта мировая прервала победную мини-серию клуба из Сардинии в два поединка, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Италии.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Оберт, Макумбу, Лападула, Паволетти, Янкто, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Кальяри» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Словом, у коллектива отличная как для борца за выживание форма, что вкупе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать если не на победу, то на ничью.

Рэзван Марин — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» после семи стартовых туров итальянского первенства набрал 11 очков.

Команда находится вне зоны еврокубков на седьмой строчке, отставая по дополнительным показателям от зоны еврокубков, а также на один балл опережает сразу четырех своих преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Серии А туринцы на чужом поле потерпели поражение от «Интера» (2:3).

Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

Не сыграют: травмированы — Милинкович-Савич, Илич, Сапата, Ладзаро, Нджие, Чаммальикелла, Схюрс, Савва, Ильхан, дисквалифицирован — Марипан.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Торино» выиграл лишь раз при трех поражениях кряду в последних поединках и одной ничьей.

Эта серия говорит о сомнительных шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который набрал отличную форму.

Че Адамс и Даниэль Сапата — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Кальяри» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Торино» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Торино» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.80. Ничья — в 3.00, победа «Кальяри» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Торино».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.17