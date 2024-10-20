Кальяри
Торино
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» по итогам семи стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.
Команда находится на безопасной 16-й позиции, опережая лишь на один балл зону вылета, а также своего ближайшего преследователя в лице «Лечче».
Кальяри — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Серии А «россоблу» на чужом поле сумели отобрать очки у «Ювентуса» (1:1).
Эта мировая прервала победную мини-серию клуба из Сардинии в два поединка, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Италии.
Не сыграют: травмированы — Оберт, Макумбу, Лападула, Паволетти, Янкто, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Кальяри» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Словом, у коллектива отличная как для борца за выживание форма, что вкупе с фактором своего поля позволяет ему рассчитывать если не на победу, то на ничью.
Рэзван Марин — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» после семи стартовых туров итальянского первенства набрал 11 очков.
Команда находится вне зоны еврокубков на седьмой строчке, отставая по дополнительным показателям от зоны еврокубков, а также на один балл опережает сразу четырех своих преследователей.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Серии А туринцы на чужом поле потерпели поражение от «Интера» (2:3).
Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.
Не сыграют: травмированы — Милинкович-Савич, Илич, Сапата, Ладзаро, Нджие, Чаммальикелла, Схюрс, Савва, Ильхан, дисквалифицирован — Марипан.
Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Торино» выиграл лишь раз при трех поражениях кряду в последних поединках и одной ничьей.
Эта серия говорит о сомнительных шансах гостей даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который набрал отличную форму.
Че Адамс и Даниэль Сапата — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Кальяри» забивала только одна команда
- в четырех последних матчах «Торино» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Торино» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.80. Ничья — в 3.00, победа «Кальяри» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.
- 1.77Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.06Химки — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.07Ювентус — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Торино».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.17