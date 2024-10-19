В рамках 15-го тура российской Первой лиги «Ротор» на своем поле примет КАМАЗ. Поединок пройдет 19 октября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 19-ю очками в активе после 14-и туров. «Ротор» отстает от зоны стыков на 5 баллов.

На своем поле команда выступает не очень удачно, занимая лишь 14-е место в лиге по этому показателю. «Ротор» набрал только 7 очков из 21-го балла в домашних встречах.

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Последние матчи: В прошедшей встрече Первой лиги команда сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1). Матчем ранее «Ротор» обыграл «Сокол» со счетом 1:0, забив единственный гол на 27-й минуте.

В последних 5-и матчах Первой лиги команда проиграла только «Черноморцу» (1:2), трижды сыграла вничью и однажды победила. За этот период «Ротор» забил 3 гола при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Ротор» — одна из лучших команд в лиге по надежности в обороне, пропустив за 14 встреч всего 9 мячей. К тому же, команда довольно регулярно обыгрывает КАМАЗ.

В последних 2-х очных встречах «Ротор» дважды одолел своего соперника, не пропустив за этот период ни одного гола. Сможет ли на сей раз команда добиться положительного результата? У «Ротора» будут все шансы.

КАМАЗ

Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 14-и туров КАМАЗ занимает 13-е место в таблице с 16-ю очками в активе.

Челнинская команда, также как и «Ротор», надежно действует на своей половине поля. КАМАЗ пропустил только 10 голов за 14 матчей, занимая по этому показателю 4-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда сыграла вничью с «Чайкой» (0:0), а до этого также поделила очки с «Тюменью» (1:1), сравняв счет на 89-й минуте.

За последние 5 матчей в Первой лиге КАМАЗ проиграл только «Уралу» (0:3), а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. В этих встречах челнинцы забили 6 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: КАМАЗ в последнее время стабильно набирает очки, но команде необходимо чаще набирать очки, чтобы быть выше в турнирной таблице.

К тому же, челнинцы неплохо выступают на чужом поле. КАМАЗ набрал в гостях 8 очков из 24-х возможных, занимая по этому показателю 9-е место в лиге.

Статистика для ставок

«Ротор» проиграл только 1 матч из последних 5-и в Первой лиге

В последних 2-х очных встречах «Ротор» дважды обыграл КАМАЗ, не пропустив за этот период ни одного гола

В 3-х последних матчах КАМАЗ пропустил только 1 гол при 4-х забитых

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ротора» — 2.00, победа КАМАЗа — 4.10, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что у КАМАЗа не получится распечатать ворота соперника, как и в прошлых очных встречах.

Ставка: Индивидуальный тотал КАМАЗа 0.5 меньше за 2.18.

Прогноз: «Ротор» находится в хорошей форме, прогнозируем победу хозяев.

Ставка: Победа «Ротора» за 2.00.