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    «Ротор» снова обыграет челнинскую команду?

    «Ротор» — КАМАЗ. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — КАМАЗ
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    «Ротор»
    В рамках 15-го тура российской Первой лиги «Ротор» на своем поле примет КАМАЗ. Поединок пройдет 19 октября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 19 Октября 2024 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 17:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
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    «Ротор»

    Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 19-ю очками в активе после 14-и туров. «Ротор» отстает от зоны стыков на 5 баллов.

    На своем поле команда выступает не очень удачно, занимая лишь 14-е место в лиге по этому показателю. «Ротор» набрал только 7 очков из 21-го балла в домашних встречах.

    Ротор — КамАЗ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей встрече Первой лиги команда сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1). Матчем ранее «Ротор» обыграл «Сокол» со счетом 1:0, забив единственный гол на 27-й минуте.

    В последних 5-и матчах Первой лиги команда проиграла только «Черноморцу» (1:2), трижды сыграла вничью и однажды победила. За этот период «Ротор» забил 3 гола при таком же количестве пропущенных.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Ротор» — одна из лучших команд в лиге по надежности в обороне, пропустив за 14 встреч всего 9 мячей. К тому же, команда довольно регулярно обыгрывает КАМАЗ.

    В последних 2-х очных встречах «Ротор» дважды одолел своего соперника, не пропустив за этот период ни одного гола. Сможет ли на сей раз команда добиться положительного результата? У «Ротора» будут все шансы.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 14-и туров КАМАЗ занимает 13-е место в таблице с 16-ю очками в активе.

    Челнинская команда, также как и «Ротор», надежно действует на своей половине поля. КАМАЗ пропустил только 10 голов за 14 матчей, занимая по этому показателю 4-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда сыграла вничью с «Чайкой» (0:0), а до этого также поделила очки с «Тюменью» (1:1), сравняв счет на 89-й минуте.

    За последние 5 матчей в Первой лиге КАМАЗ проиграл только «Уралу» (0:3), а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. В этих встречах челнинцы забили 6 голов при 3-х пропущенных.

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    Состояние команды: КАМАЗ в последнее время стабильно набирает очки, но команде необходимо чаще набирать очки, чтобы быть выше в турнирной таблице.

    К тому же, челнинцы неплохо выступают на чужом поле. КАМАЗ набрал в гостях 8 очков из 24-х возможных, занимая по этому показателю 9-е место в лиге.

    Статистика для ставок

    • «Ротор» проиграл только 1 матч из последних 5-и в Первой лиге

    • В последних 2-х очных встречах «Ротор» дважды обыграл КАМАЗ, не пропустив за этот период ни одного гола

    • В 3-х последних матчах КАМАЗ пропустил только 1 гол при 4-х забитых

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ротора» — 2.00, победа КАМАЗа — 4.10, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что у КАМАЗа не получится распечатать ворота соперника, как и в прошлых очных встречах.

    Ставка: Индивидуальный тотал КАМАЗа 0.5 меньше за 2.18.

    Прогноз: «Ротор» находится в хорошей форме, прогнозируем победу хозяев.

    Ставка: Победа «Ротора» за 2.00.

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    «Ротор» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ротор» снова обыграет челнинскую команду?
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