19 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Страсбург». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам первых 7 туров Лиги 1 они осели на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом ПСЖ традиционно ярко атакует, отличившись уже 21 голом. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. ПСЖ не сумел переиграть «Ниццу» (1:1).

До того парижане в Лиге чемпионов уступили «Арсеналу» (0:2). Зато крепкий «Ренн» был обыгран уверенно (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки ПСЖ настреляли 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Гонсалу Рамуш — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Парижане весьма сильны, но пока никак не могут привыкнуть к жизни без Мбаппе. Да и не побеждает команда в двух матчах кряду.

Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСЖ выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться максимально преуспеть в атаке. Да и вообще, парижане обыграли «Страсбург» в двух последних очных поединках.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» в новом чемпионате стартовал весьма неплохо. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Страсбург» успел забить 14 мячей в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем более гола за матч — 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела не столь продуктивно. «Страсбург» не смог одолеть «Ланс» (2:2).

До того команда минимально переиграла «Марсель». А вот поединок с «Лиллем» завершился боевым паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» разжился одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Мамаду Сарр, Марвин Сенайя, Калеб Вайли — травмированы.

Состояние команды: главным бичом «Страсбурга» является ненадежная оборона. Зато команда не проигрывала в 4 своих последних поединках.

При этом «Страсбург» имеет довольно скромный по именам состав. Зато отставание от топ-3 измеряется всего 4 очками.

А вот парижан команда не побеждает уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции гости вполне будут рады хотя бы одному заработанному баллу.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника отнюдь небезгрешна.

Статистика для ставок

Парижане в среднем забивают 3 гола за матч

«Страсбург» не проигрывал в 4 своих последних поединках

ПСЖ уже 7 лет не проигрывает «Страсбургу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.62, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.32 и 2.90.

Прогноз: Парижане нынче выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

ПСЖ мотивирован прервать свою серию неудач, да и пора бы столь звездной команде продемонстрировать весь свой атакующий потенциал.

Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.13