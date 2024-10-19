ПСЖ
Страсбург
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам первых 7 туров Лиги 1 они осели на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом ПСЖ традиционно ярко атакует, отличившись уже 21 голом. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.
ПСЖ — Страсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. ПСЖ не сумел переиграть «Ниццу» (1:1).
До того парижане в Лиге чемпионов уступили «Арсеналу» (0:2). Зато крепкий «Ренн» был обыгран уверенно (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки ПСЖ настреляли 6 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Гонсалу Рамуш — травмирован.
Состояние команды: Парижане весьма сильны, но пока никак не могут привыкнуть к жизни без Мбаппе. Да и не побеждает команда в двух матчах кряду.
Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСЖ выиграл 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться максимально преуспеть в атаке. Да и вообще, парижане обыграли «Страсбург» в двух последних очных поединках.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» в новом чемпионате стартовал весьма неплохо. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Страсбург» успел забить 14 мячей в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем более гола за матч — 12 мячей.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела не столь продуктивно. «Страсбург» не смог одолеть «Ланс» (2:2).
До того команда минимально переиграла «Марсель». А вот поединок с «Лиллем» завершился боевым паритетом (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» разжился одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Мамаду Сарр, Марвин Сенайя, Калеб Вайли — травмированы.
Состояние команды: главным бичом «Страсбурга» является ненадежная оборона. Зато команда не проигрывала в 4 своих последних поединках.
При этом «Страсбург» имеет довольно скромный по именам состав. Зато отставание от топ-3 измеряется всего 4 очками.
А вот парижан команда не побеждает уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции гости вполне будут рады хотя бы одному заработанному баллу.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника отнюдь небезгрешна.
Статистика для ставок
- Парижане в среднем забивают 3 гола за матч
- «Страсбург» не проигрывал в 4 своих последних поединках
- ПСЖ уже 7 лет не проигрывает «Страсбургу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.62, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.32 и 2.90.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: Парижане нынче выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.
ПСЖ мотивирован прервать свою серию неудач, да и пора бы столь звездной команде продемонстрировать весь свой атакующий потенциал.
Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.13