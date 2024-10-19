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    Сумеют ли парижане разгромить «Страсбург»?

    ПСЖ — «Страсбург». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Страсбург»
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    Варен Заир-Эмери
    19 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Страсбург». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Октября 2024 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам первых 7 туров Лиги 1 они осели на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом ПСЖ традиционно ярко атакует, отличившись уже 21 голом. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 раз.

    ПСЖ — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. ПСЖ не сумел переиграть «Ниццу» (1:1).

    До того парижане в Лиге чемпионов уступили «Арсеналу» (0:2). Зато крепкий «Ренн» был обыгран уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки ПСЖ настреляли 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Гонсалу Рамуш — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Парижане весьма сильны, но пока никак не могут привыкнуть к жизни без Мбаппе. Да и не побеждает команда в двух матчах кряду.

    Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках ПСЖ выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться максимально преуспеть в атаке. Да и вообще, парижане обыграли «Страсбург» в двух последних очных поединках.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» в новом чемпионате стартовал весьма неплохо. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Страсбург» успел забить 14 мячей в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем более гола за матч — 12 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела не столь продуктивно. «Страсбург» не смог одолеть «Ланс» (2:2).

    До того команда минимально переиграла «Марсель». А вот поединок с «Лиллем» завершился боевым паритетом (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» разжился одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Мамаду Сарр, Марвин Сенайя, Калеб Вайли — травмированы.

    Состояние команды: главным бичом «Страсбурга» является ненадежная оборона. Зато команда не проигрывала в 4 своих последних поединках.

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    При этом «Страсбург» имеет довольно скромный по именам состав. Зато отставание от топ-3 измеряется всего 4 очками.

    А вот парижан команда не побеждает уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции гости вполне будут рады хотя бы одному заработанному баллу.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника отнюдь небезгрешна.

    Статистика для ставок

    • Парижане в среднем забивают 3 гола за матч

    • «Страсбург» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • ПСЖ уже 7 лет не проигрывает «Страсбургу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.62, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.32 и 2.90.

    Прогноз: Парижане нынче выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    ПСЖ мотивирован прервать свою серию неудач, да и пора бы столь звездной команде продемонстрировать весь свой атакующий потенциал.

    Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.13

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    ПСЖ — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли парижане разгромить «Страсбург»?
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