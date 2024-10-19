19 октября в 8-м туре итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле примет «Болонью». Начало игры запланировано на 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: Клуб из Генуи прошлый розыгрыше Серии А завершил на 11 месте в таблице, значительно проиграв еврокубковой зоне.

В текущем же чемпионате «Дженоа» раз выиграл, расписал две мировые и потерпел четыре фиаско, забил пять голов при 15 пропущенных. И с такими показателями коллектив идет в зоне вылета.

Последние матчи: «Грифоны» проиграли в своих трех предыдущих поединках чемпионата Италии, уступив дома «Ювентусу» 0:3, а также потерпев гостевые фиаско от «Венеции» 0:2 и «Аталанты» 1:5 в прошлом туре.

Не сыграют: Руслан Малиновский, Милан Бадель и Жуниор Мессиас травмированы.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Дженоа» к данному поединку подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией во всех турнирах. За этот период генуэзцы расписали две мировые и потерпели четыре проигрыша, причем все с разницей в два и более мячей. Перед этим неудачным периодом «грифоны» не уступали на протяжении четырех официальных игр, выиграв три из них.

«Болонья»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом сезоне финишировал на пятой строке в таблице чемпионата Италии и получил билет в Лигу чемпионов.

В новом же розыгрыше Серии А «Болонья» на текущий момент находится на 13 строке с восемью очками. У нее одна победа, пять мировых и одно фиаско, разница мячей — 7:9.

Последние матчи: В своей последней игре чемпионата страны «красно-синие» на своем поле не смогли справиться с новичком «Пармой», расписав мировую со счетом 0:0. До этого они в гостях потерпели фиаско со счетом 0:2 от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и в домашнем матче поделили очки с «Аталантой» 1:1.

Не сыграют: Уссама Эль-Аззузи, Томмазо Побега и Льюис Фергюсон пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: «Болонья» в текущем сезоне смогла выиграть лишь один поединок из девяти проведенных во всех турнирах. Два матча за это время она еще проиграла и расписала аж шесть мировых исходов. И в четырех из восьми этих поединков команда уходила с поля без забитого гола. К данной же встрече коллектив подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз уступил.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Дженоа» дома обыграл предстоящего оппонента 2:0

«Болонья» смогла обыграть «Дженоа» лишь раз за предыдущие десять очных встреч

Пять из шести минувших очных игр данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болонья» — 2.20, победа «Дженоа» — 3.85, ничья — 3.33.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.60 соответственно.

Прогноз: «Грифоны» очень даже неплохо играют против «Болоньи», проиграв ей лишь раз за десять очных встреч. Так что здесь есть смысл ставить с Х на хозяев.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.77.

Прогноз: И поставим здесь еще, что в матче будет забито несколько мячей, даже несмотря на то, что зачастую в последнее время эти клубы между собой играют весьма нерезультативно.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.81.