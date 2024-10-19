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    Прервет ли «Дженоа» свою серию поражений?

    «Дженоа» — «Болонья». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Болонья»
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    «Дженоа»
    19 октября в 8-м туре итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле примет «Болонью». Начало игры запланировано на 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Октября 2024 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 16:00 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Клуб из Генуи прошлый розыгрыше Серии А завершил на 11 месте в таблице, значительно проиграв еврокубковой зоне.

    В текущем же чемпионате «Дженоа» раз выиграл, расписал две мировые и потерпел четыре фиаско, забил пять голов при 15 пропущенных. И с такими показателями коллектив идет в зоне вылета.

    Дженоа — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Грифоны» проиграли в своих трех предыдущих поединках чемпионата Италии, уступив дома «Ювентусу» 0:3, а также потерпев гостевые фиаско от «Венеции» 0:2 и «Аталанты» 1:5 в прошлом туре.

    Не сыграют: Руслан Малиновский, Милан Бадель и Жуниор Мессиас травмированы.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Дженоа» к данному поединку подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией во всех турнирах. За этот период генуэзцы расписали две мировые и потерпели четыре проигрыша, причем все с разницей в два и более мячей. Перед этим неудачным периодом «грифоны» не уступали на протяжении четырех официальных игр, выиграв три из них.

    «Болонья»

    Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом сезоне финишировал на пятой строке в таблице чемпионата Италии и получил билет в Лигу чемпионов.

    В новом же розыгрыше Серии А «Болонья» на текущий момент находится на 13 строке с восемью очками. У нее одна победа, пять мировых и одно фиаско, разница мячей — 7:9.

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    • Последние матчи: В своей последней игре чемпионата страны «красно-синие» на своем поле не смогли справиться с новичком «Пармой», расписав мировую со счетом 0:0. До этого они в гостях потерпели фиаско со счетом 0:2 от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и в домашнем матче поделили очки с «Аталантой» 1:1.

    Не сыграют: Уссама Эль-Аззузи, Томмазо Побега и Льюис Фергюсон пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: «Болонья» в текущем сезоне смогла выиграть лишь один поединок из девяти проведенных во всех турнирах. Два матча за это время она еще проиграла и расписала аж шесть мировых исходов. И в четырех из восьми этих поединков команда уходила с поля без забитого гола. К данной же встрече коллектив подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз уступил.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Дженоа» дома обыграл предстоящего оппонента 2:0

    • «Болонья» смогла обыграть «Дженоа» лишь раз за предыдущие десять очных встреч

    • Пять из шести минувших очных игр данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болонья» — 2.20, победа «Дженоа» — 3.85, ничья — 3.33.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: «Грифоны» очень даже неплохо играют против «Болоньи», проиграв ей лишь раз за десять очных встреч. Так что здесь есть смысл ставить с Х на хозяев.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.77.

    Прогноз: И поставим здесь еще, что в матче будет забито несколько мячей, даже несмотря на то, что зачастую в последнее время эти клубы между собой играют весьма нерезультативно.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.81.

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    «Дженоа» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Дженоа» свою серию поражений?
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